Vern mot uønsket gjeld

Jeg unner ingen å bli utsatt for uønsket gjeld. Det er iverksatt mange, og vil bli iverksatt flere, tiltak for å unngå nettopp det.

GRY NERGÅRD, forbrukerpolitisk direktør Finans Norge

Zunera Waheed skriver på vegne av JURK en artikkel i VG 14. september, hvor hun sier at det haster å få på plass et bedre vern mot uønsket gjeld. Det hun sikter til er foreslåtte regler i ny finansavtalelov om ansvar for misbruk av elektronisk signatur.

Waheed skriver at du i dag nærmest må låse kodebrikken din inn i safen for ikke å bli ansvarlig får lånet dersom ektefellen eller samboeren din misbruker BankIDen din til å ta opp et lån i ditt navn. Det er en overdrivelse. Dersom noen skal misbruke BankIDen din, trenger de både brikke og passord. Det betyr at du godt kan la brikken ligge i en vanlig skuff så lenge andre ikke vet passordet ditt.

Hvis BankIDen faktisk er brukt, kan det imidlertid være vanskelig å bevise hvordan noen fra husstanden har fått tak i passordet. Dersom en kvinne har gitt fra seg dette etter å ha blitt utsatt for fysisk og/eller psykisk vold, skal imidlertid de erstatningsreglene vi har allerede i dag kunne frikjenne henne. Vi trenger ikke nye regler for å oppnå dette.

Det er mange ulike tiltak som kan iverksettes for å unngå at forbrukere sitter igjen med uønsket gjeld. Noen er allerede på plass. Forbrukslånsforskriften og gjeldsregistrene vil bidra til at mange av de lånene som andre eventuelt forsøker å ta opp i ditt navn, ikke blir innvilget. BankID på mobil er sikrere enn brikke, og det jobbes for å utvikle en BankID app som vil være enda bedre.

Bankene jobber kontinuerlig med rutinene sine for å forhindre at misbruk kan skje, og fra Finans Norges side jobber vi for å få endret på lovgivning og offentlige systemer som kan gi bankene bedre verktøy til å forebygge og avdekke svindel.

De foreslåtte reglene i ny finansavtalelov om ansvar for misbruk av elektronisk signatur har rekkevidde og konsekvenser langt ut over de problemstillingene Waheed skriver om. Derfor har Finans Norge anbefalt at reglene må utsettes, og utredes nærmere.

Men poenget er jo å få bukt med selve kjernen i det Waheed skriver om, altså å verne folk mot uønsket gjeld. Dette arbeidet pågår hele tiden, og vi har store forhåpninger til at vi får endret på alt som er nødvendig for å ivareta forbrukerne best mulig. Det håper vi at også JURK vil hjelpe oss med.

Publisert: 16.09.20 kl. 12:42

