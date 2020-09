Leder

Corona-tiltak er selvsagt nødvendig

FRYKTER CORONA-OPPRØR: Helseminister Bent Høie kritiseres både av folk som ønsker færre corona-tiltak og andre som ønsker innstramminger. Foto: Heiko Junge

De som protesterer mot nedstenging mener vi har å gjøre med en ufarlig sykdom. Men det er tiltakene som har gjort pandemien såpass mild i Norge.

Rundt om i europeiske storbyer har det den siste tiden blitt arrangert demonstrasjoner mot corona-tiltak. Her hjemme har støtten til tiltakene gått ned, rett nok fra et skyhøyt nivå.

VG har i den forbindelse intervjuet en håndfull helsearbeidere og andre eksperter som er kritiske til at samfunn har stengt ned for mye. Helseminister Bent Høie sier at han er bekymret for motstanden og forberedt på at den også kan komme til Norge.

Og det er nok ikke alle tiltak som har vært like fornuftige. Men hva er kritikerne egentlig imot når de kritiserer «lock down»? Det finnes ingen omforent definisjon, så her gjelder det å være presis og si hva man vil ha vekk.

PROTEST I BERLIN I AUGUST: Motstanden mot corona-tiltak samlet 20 000 demonstranter. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

I Norge har pandemien gått hardt ut over økonomien, men vi har hatt relativt få innlagte og få dødsfall.

Det har å gjøre med tiltakene. At Spania og Frankrike har hatt flere døde med sin harde lock down, viser hvor ille det kan gå. Årsaken til at lock down ikke fikk flatet ut kurven nok, kommer nok av at de ble innført sent. Det ville helt sikkert vært enda verre uten tiltak.

Norge har ikke hatt så streng nedstenging. Faktisk har vi siden i sommer har hatt mildere tiltak enn Sverige, som mange kritikere av tiltak liker å holde opp som et forbilde.

Sverige gikk da også langt mer forsiktig ut fra start. Nabolandet vårt har opplevd mange dødsfall, et presset helsevesen, økonomisk nedgang, arbeidsledighet og helsekø. Operasjoner er blitt utsatt også der. Og diverse screeningprogram er gjenopptatt først nå.

Vi mener mye talte for en føre var-strategi i vinter når så mye var usikkert. Samtidig har tiltakene utvilsomt skadelige virkninger, både for folkehelse og næringsliv. Corona-generasjonen kommer til å bli synlig i statistikken.

Men det er neppe slik at vi hadde unngått alt dette bare vi hadde holdt landet mer åpent.

Debatten er imidlertid viktig, fordi ingen ønsker unødvendige tiltak. Nå i høst satses det på lokale tiltak i de kommunene som har utbrudd. Og det sies fra myndighetshold at det siste de ønsker er å stenge barnehager og skoler igjen.

Og det er bra. For skal vi lykkes med dette, må tiltakene føles fornuftige for folk flest.

