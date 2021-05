Leder

KrFs drøye velgerfrieri

KrF ser ikke ut til å tenke på at dagens småbarn er de som må rydde opp etter dagens voksenpolitikere. Foto: Frank May / picture alliance

KrF vil gi småbarnsforeldre en ekstra ferieuke, og kontantstøtte for å ta vare på eldre. Milliardene flyr. Vi må håpe dette er valgløfter som aldri blir innfridd.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og hans folk synes å ha en utømmelig pengebinge. Det ene valgløftet er fetere enn det andre. Anslagsvis 7 milliarder kroner for en ekstra ferieuke til foreldre med barn under ti år må sies å være rekord så langt.

Det er lett å bruke andres penger. Særlig fremtidige generasjoners penger. KrF sier de prioriterer barna - men sender en enorm regning til de samme barna den dagen de blir voksne. Og til dem som kommer etter dem igjen.

Overbudspolitikk

Politikk handler om å velge. Gjøre noe fremfor noe annet. Kutte ett sted for å finne penger til noe som er viktigere. Et minstekrav fra oss velgere til politikerne er at de må kunne fortelle oss hvordan de har tenkt å betale for løftene sine. Øke skattene? Tappe oljefondet? Stramme inn andre steder?

Det er ingen tegn til noe av dette i vedtakene fra KrFs landsmøte denne helgen. Ingen. Partiets ungdomsorganisasjon, KrFU, advarer moderpartiet. De vet at det er deres generasjon som må ta over ansvaret, og rydde opp etter de voksnes fest. Det er ikke første gang at ungdomspolitikerne advarer. Og det er ikke første gang at de voksne lar være å lytte.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad lover mer enn han bør holde. Foto: Terje Bringedal

Dessverre er ikke KrF det eneste partiet som lover mer enn det er mulig å holde. Norsk politikk bærer i økende grad preg av overbud. Debattene på landsmøtene til de fleste partiene er dominert av gode ønsker om store reformer og nye tilbud. Til småbarnsforeldre, til eldre, til småbedrifter, syklister og bileiere.

Ikke til å tro

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ønsker seg til og med et skifte i norsk politikk, fra “arbeidslinjen” til “familielinjen”. Småbarnsfamilier skal lokkes til å stemme på hans parti med enorme overføringer, blant annet med pengeoverføringer til dem med de yngste barna, slik at de kan jobbe 80 prosent, og fortsatt få full lønn.

Som statsråd i en regjering som nylig kom med en perspektivmelding som peker på behovet for at flere jobber mer, dersom vi skal unngå kraftige skatteøkninger eller kutt i velferden, ønsker KrF-lederen altså at mange nordmenn skal jobbe mindre. Samtidig som velferdsordningene skal utvides, og kostnadene økes ytterligere. Det er ikke til å tro.

Våre politikere står overfor krevende avveininger i tiden fremover. De må sørge for å ha det økonomiske handlingsrommet som trengs for å lose Norge trygt gjennom krisen. Det er alvor nå. Det siste vi trenger er fete valgløfter uten mål og mening.

