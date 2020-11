Kommentar

Miljøpartiet De Rødgrønne

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

SKAL VELGES: Rasmus Hansson vs. Hulda Holtvedt. Foto: VG / NTB

Det unge, urbane klimaopprøret som er spådd å dominere vår tid er foreløpig satt i skyggen av det senterpartigrønne distriktsopprøret. Det hindrer ikke MDG i å foreta veivalg som vil henge ved dem i mange år.

Det er meldt stinn brakke når Miljøpartiet De Grønne skal velge mellom en 66 år gammel mann og en 21 år gammel kvinne. På nettet, vel å merke. Torsdag skal Oslo MDG avgjøre hvem som får annenplassen på stortingslisten etter Lan Marie Berg.

Etter å ha lansert sitt kandidatur, trukket seg, for så å lansere seg igjen, er Rasmus Hansson klar for kamp mot Hulda Holtvedt. Spørsmålet møtes åpenbart ikke med et skuldertrekk. Begge har mobilisert kraftig, og med 500 digitale påmeldte blir det tidenes største MDG-møte.

Foto: Roar Hagen

Selv om partifolk bedyrer at det er et luksusproblem å velge mellom to dyktige kandidater, er det liten tvil om at de to profilmessig representerer ytterkantene i partiet. Og det handler ikke bare om alder. Det handler også om hva slags parti MDG skal være.

Den 66 år gamle biologen Rasmus Hansson har blant annet en fortid som miljøbyråkrat, Alta-demonstrant, generalsekretær i WWF og isbjørnekspert. Han var partiets første stortingsrepresentant, og har mye av æren for partiets rikspolitiske gjennombrudd.

Ingen som har sett 21 år gamle Hulda Holtvedt i debatt er i tvil om at hun er et stort talent. Hun er en tydelig stemme for en utålmodig Greta Thunberg-inspirert ungdomsgenerasjon som setter klima først. I dag er hun talsperson for Grønn Ungdom, og har også møtt som vara på Stortinget.

Spørsmålet er hvor mye partiet skal henvende seg til unge, urbane miljøvelgere, som også Lan Marie Berg og Une Bastholm appellerer til. Med sin mangslungne bakgrunn og rufsete stil er Hansson en kandidat som kan bredde ut partiet i både alder og profil. Han oppleves som et halmstrå for dem som frykter at partiet skal bli for spisst og smalt. Samtidig er det liten tvil om at MDGs suksess de siste årene har vært blant unge, utdannede velgere i storbyene.

Men også ukens store ikke-nyhetspregede nyhet om MDGs veivalg splitter de to. For Hansson har blokkuavhengighet vært en del av hans prosjekt. Holtvedt vil samarbeide med venstresiden, og har uttalt at hun «ikke liker Høyre».

I helgen skal landsstyret ta stilling til om partiet skal velge side før valget. Et enstemmig sentralstyre har allerede pekt på at de ønsker seg en regjering med Ap og SV. På mange måter er det lite overraskende. MDG stemmer i hovedsak med SV og Rødt på Stortinget og de samarbeider oftest med de rødgrønne rundt i kommunene. Velgerne deres liker heller ikke høyresiden.

Det er likevel ikke ukontroversielt. Noen mener at MDG på den måten gir fra seg et forhandlingskort før valget. Andre mener partiet låner bort miljøtroverdigheten sin til venstresiden, og at det slett ikke er gitt at en Ap og Sp-dominert regjering vil føre en bedre miljøpolitikk enn de borgerlige.

Men det handler også om partiets sjel. Selv om partistrategene insisterer på at dette bare er et tidsavgrenset veivalg, så rokker det ved blokkuavhengigheten. Man kan ikke være litt blokkuavhengig. Det vil fort legge føringer for hvordan partiet oppfattes, hva slags politikk de utvikler og hvordan de oppfører seg.

Utviklingen i de europeiske søsterpartiene illustrerer dette. De Grønne i Tyskland har klart å bevare blokkuavhengigheten, mens det svenske miljøpartiet blir i dag oppfattet som et støtteparti til sosialdemokratene.

Risikoen ved et tydelig sidevalg er å bli oppfattet som et SV-light og et haleheng til Ap. Da kan man støte fra seg velgere og miste troverdighet på at klima faktisk er viktigst. På den annen side kan de risikere å bli oppfattet som utydelige i regjeringsspørsmålet.

Samtidig er det ikke så unaturlig at mange i MDG misliker Høyre etter snart åtte år i regjering. Særlig når de har samarbeidet med eller er avhengig av Frps støtte. Frp er det eneste partiet MDG har lagt ned veto mot. Det ligger også i et opposisjonspartis natur å være kritisk til dem som styrer.

Dersom det var Ap som hadde styrt de siste åtte årene, ville MDG vært like misfornøyd? Det er selvsagt et hypotetisk spørsmål.

Når MDG etter alle solemerker velger å peke på en rødgrønn regjering med SV og Ap, overser de den viktigste ingrediensen for at det skal skje. Senterpartiet er det eneste partiet som tar velgere fra borgerlig side, og det sikreste kortet for rødgrønn valgseier. Samtidig har Sp utviklet seg i en retning som står fjernt fra MDG, om det er aldri så mye retorikk som skiller dem.

MDG har ligget stabilt over sperregrensen det siste året, men har en nedadgående trend på målingene. Forrige uke opplevde de det forsmedelige i å bli forbigått av Senterpartiet i elsykkelparadiset Oslo, og denne uken ble de for første gang på lenge målt under sperregrensen. Det virker et stykke opp til den posisjonen Sp har erobret.

Men håpet er som kjent grønt. Rødgrønt.

Publisert: 26.11.20 kl. 10:44

