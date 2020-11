ALT SKAL MED! – Det er nok en stund til værballer blir vanlig i tacoen. Kurompe, derimot, også kjent som oksehale, har heldigvis høy status og er tilgjengelig nesten over alt. Det er forbilledlig at vi allerede i dag spiser rundt 200 tonn oksehale, skriver Yngve Ekern. Foto: Erlend Daae

Det er mer bærekraftig kjøtt på beinet!

Nå i førjulstida er det faktisk lettere å spise mer miljøriktig. Vi må bare bruke hodet. Og halen. Og alt mellom der. Vi må spise hele dyret.

YNGVE EKERN, matkommunikatør og styremedlem i Oslo Bygdekvinnelag

Visst skal vi slutte å måke i oss kjøttdeig og hamburgere i samme tempo som før. Vi er mange som reduserer kjøttinntaket og heller spiser mer grønt – av hensyn til miljøet.

Men i ukene framover skal det åkkesom fråtses, det er jo i dobbel forstand en ganske mørk tid vi vil tenne noen lys i. Om vi ikke skal slå oss løs på jobbens julebord, så skal vi i alle fall være ubeskjedne med matkosen i mer beskjedne gruppestørrelser.

Spørsmålet er: Hva er det mest riktig å meske seg med?

«Mindre kjøtt, og bedre kjøtt», det er mottoet blant mange miljøbevisste matentusiaster nå. Altså mye mindre spagetti med kjøttsaus på hverdager, og heller en skikkelig filet av grasfôret storfe i helgen, virker det som.

Og det er akkurat der – og særlig akkurat nå, på vei mot en tradisjonell høytid – at moderne forbrukere kan navigere så feil av de kommer helt ut av klimakurs.

Punktet om «bedre kjøtt» innebærer egentlig et mål om å spise mer beitende dyr, som nyttiggjør seg mer av gress og utmark lokalt, og mindre av importert kraftfôr. I følge FN’s definisjon skal et bærekraftig kostold bidra til beskytelse av biologisk mangfold og styrke økostystemer forøvrig.

«Mindre kjøtt, men hele dyret» er et bedre motto om vi virkelig mener noe med å engasjere oss for framtidsrettede matvaner. Når vi først holder oss med dyr, må vi spise hele skrotten. I dag går alt for mye til boksmat for bortskjemte kjæledyr, selv det som egentlig er utmerket og tradisjonsrik menneskemat. At mye god næring også går i søpla er noe vi ikke lenger kan leve med.

I flere uker har vi slafset i oss fårikål av både sau og lam. Nå er det smalahovene som stiger på den kulinariske norsktoppen. Det blir mer å ta av framover, for alle miljøvenner som vil gnage til beinet, så å si.

Blant dem som iherdig opplyser om fordelene med å spise hele dyret er Norges Bygdekvinnelag, som gjennom denne høsten i hver krok og krik av landet har aksjonert for et mer helhetlig syn på spisevanene våre. Organisasjonen driver også matnyttig veiledning gjennom Tradisjonsmatskolen på nett. Dette er tradisjonsbærere som driver med bærekraft.

Det gledet mange – og satte nok en støkk i noen – da en ung, kvinnelig deltaker i MasterChef nylig stilte med panerte sauetestikler i studiokjøkkenet. Juryen jublet over motet, og den gode smaken. Hun ble sporenstreks sendt videre i konkurransen.

Det er nok en stund til værballer blir vanlig i tacoen. Kurompe, derimot, også kjent som oksehale, har heldigvis høy status og er tilgjengelig nesten over alt. Det er forbilledlig at vi allerede i dag spiser rundt 200 tonn oksehale.

Inne i dyrene er lever noe vi gjerne spiser uten å tenke over det, som leverpostei. Nylig ble jeg tilbudt svinelever fra utegående gladgris på nettet, og slaktere skaffer det på få dager.

Posteier og patéer kan på miljøvekta meget godt passere som «bedre kjøtt» og følges gjerne av utvalgte viner. Men i dag spiser vi bare rundt 40 tonn kyllinglever i året, mens 250 tonn blir dyrefôr. Av lammelever er det 10 tonn vi spiser, resten på over 500 tonn går i bikkja.

Apropos bikkjemat: Griseører får vi jo kjøpt nesten over alt, i luksuriøse utsalg for mat og utstyr til våre beste venner. De elsker jo å gnage på tørkede griseører. Til opplysning kan jeg fortelle at jeg som pasjonert matelsker har fått slike ører servert på 3-stjerners restauranter i utlandet. Det går an.

Men vi bleke nordmenn makter ennå ikke engang å ha i oss noe særlig høne. Når våre verpende venner ikke orker å legge flere egg, etter et drøyt år, blir de kokt til lim og brukt til bindemiddel i betong heller enn til deilig vomfyll. Dette skjer årlig med nesten fire millioner av dem.

I sesongen foran oss spiser vi så mye renskåret ribbe at vi i år igjen må importere over 300 tonn til julestria.

Riktignok er det noen av oss som bruker nystrøkede tøyservietter når vi også koser oss med tradisjonelle syltelabber. Vi skal spise omtrent 40 tonn føtter i ukene framover, mens vi resten av året uten tanke på bærekraft lar 700 tonn gå ut av landet til industrielle formål.

Så la oss tenne lysene, bøye oss for de alternative stykningsdelene og synge i kor: Hode, skulder, kne og tå – kne og tå.

Publisert: 20.11.20 kl. 14:20

