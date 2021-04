Kommentar

Alarmen går i palasset

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

På overflaten virker Jordan som et stabilt land i en urolig region. Sammenlignet med de voldsomme omveltningene i nabolandene Syria og Irak har Jordan lenge vært en fredelig oase.

Men det syder under overflaten, noe nyheter fra Amman de siste dagene viser. Alarmen gikk i kongens palass. Et komplott ble avslørt. En prins falt i unåde.

Det er verdt å merke seg alvoret i anklagene mot prins Hamzah og hans krets: Slottet kaller det et forsøk på å destabilisere sikkerheten i kongedømmet. Det omtales som et ondsinnet komplott, med støtte fra krefter i utlandet.

Hvis dette var ment som et kupp var forsøket svært dårlig. Alt tyder på at de væpnede styrker og etterretningstjenestene er fullstendig lojale til kong Abdullah II. Det som skjedde i helgen var imidlertid et oppsiktsvekkende og høyst uvanlig innblikk i en rojal familiefeide.

En foreløpig sluttstrek ble satt ved at prins Hamzah mandag erklærte sine lojalitet til sin storebror, kongen. Det var ment som et signal om at faren var over. For denne gang.

KONGEFAMILIE: Prins Hamzah er kong Abdullahs halvbror. Fra venste: dronning Rania, prinsesse Basma, prins Hamzah, kong Abdullah og Hamzahs mor, dronning Noor. Foto: YOUSEF ALLAN / PETRA

At det finnes rivalisering bak den fine fasaden er ikke overraskende. Prins Hamzah er sønn av kong Hussein og dronning Noor. Den amerikanskfødte kvinnen var Husseins fjerde ektefelle. Abdullah er en eldre halvbror, fra Husseins andre ekteskap. Da Abdullah overtok som konge etter Husseins død i 1999 utpekte han Hamzah til kronprins, i tråd med sin fars ønske. Dronning Noor så ham som en fremtidig konge. Men i 2004 ble Hamzah degradert til prins, mens Abdullahs eldste sønn, Hussein, ble kronprins.

Jordans underliggende problemer er langt større enn en gammel konflikt om arverekkefølgen i kongehuset. Økonomien er svak og arbeidsledigheten er skyhøy, særlig blant de unge. Problemene er blitt forsterket av pandemien.

Jordan reagerte raskt med omfattende og inngripende tiltak da de første tilfellene av Covid-19 ble registrert i landet med ti millioner innbyggere. Pandemien har tatt 7 200 liv, mens nabolandet Israel har mistet 6 200. Den store forskjellen er at Israel har vaksinert 60 prosent av befolkningen, mens bare tre prosent av jordanerne har fått minst en dose.

Det som åpenbart har skapt bekymring og irritasjon i kongehuset er at Hamzah angivelig skal ha hatt hyppige møter med jordanske befolkningsgrupper. På disse møtene skal det ha fremkommet åpen kritikk mot kongen.

I Jordan er det forbudt å kritisere kongen og hans menn. En av de få som likevel har gjort det er prins Hamzah. I et BBC-intervju i helgen anklaget han myndighetene for korrupsjon, vanstyre og trakassering. Det skjedde to dager før han skrev under på et brev der han erklærer sin lojalitet til kongen.

Det er ikke overraskende at riksadvokaten tirsdag ga jordanske medier forbud mot å omtale konflikten mellom kongen og prinsen. Det er slik dette monarkiet opptrer når de oppfatter en trussel. Jordan er ikke et demokrati. Kongen har den reelle makt. Han utnevner og kaster regjeringer. Parlamentet er svakt.

ARVTAKER: Kong Abdullah kom på tronen i 1999, etter kong Husseins død. Han har siden hatt gode relasjoner med de fleste vestlige land, og har klart å bevare en relativ stabilitet i landet. Foto: Yousef Allan / The Royal Hashemite Court

Kongehuset oppgir ikke hvilke utenlandske krefter som angivelig skal ha deltatt i komplottet. En av de mest prominente er Bassem Awadallah som tidligere var stabssjef ved slottet. I de siste årene har han vært en rådgiver for Saudi-Arabias mektige og omstridte kronprins, Mohammed bin Salman.

Monarkiene ved Den persiske gulf kan bruke av sin oljerikdom for å motvirke de økonomiske skadevirkningene av pandemien. Jordan har ikke den muligheten. Staten er gjeldstynget og avhengig av ytterligere hjelp fra Det internasjonale pengefondet (IMF) og andre land. Det er forventet at økonomien vil krympe med tre prosent i år.

En viktig inntektskilde som nå har tørket ut er turisme. Jordan har mye å by på, som oldtidsbyen Petra, Dødehavets østre bredd og strendene i Aqaba. Nå står en av fire jordanere uten arbeid. Blant de med universitetsutdannelse er ledigheten enda høyere.

Jordan er en viktig alliert for USA og andre vestlige land i den arabiske verden. Kongehuset er en garantist for disse sterke båndene består. Abdullah gikk på skole i Storbritannia fra han var fire år. Han gikk på high school i USA og studerte deretter ved Oxford og ved Georgetown. I årene før han ble konge var han fallskjermjeger og fløy kamphelikopter i det jordanske forsvaret.

Jordan har stor strategisk betydning, med grenser til Israel, Syria, Irak og Saudi-Arabia. Landet er en partner i koalisjonen mot voldelig ekstremisme. Jordan har også en viktig rolle å spille i forholdet mellom palestinske myndigheter og Israel.

Prins Hamzah er ikke i stand til å utfordre sin eldre halvbror. Den største utfordringen for kong Abdullah II er folkelige misnøye med en økonomiske nedtur. Krisen rammer særlig de unge som ikke finner arbeid og mister håpet om en bedre fremtid. Slike forhold utløste den arabiske våren for ti år siden. Det var protester også i Jordan, om enn ikke i samme omfang som i mange andre arabiske land. Kongen lovet reformer og foretok endringer i regjeringen. Situasjonen roet seg.

Den som skjedde i helgen var verken et kupp eller begynnelsen på en ny arabisk vår. Men det var et varsel om det finnes uro og misnøye under overflaten. Problemene går ikke bort ved at en prins går botsgang eller ved at mediene får munnkurv.