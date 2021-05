Kommentar

Ta ansvar, be om unnskyldning

Av Shazia Majid

SERIEOVERGRIPER: Sverre Varhaug forgrep seg på egne pasienter i tiår etter tiår uten at myndighetene stanset ham.

Når det skjer grove overtramp det offentlige kunne ha stanset. Men ikke har gjort det. Må den øverste ledelsen ta ansvar.

Psykolog Sverre Varhaug er dømt for overgrep mot seks pasienter. I tre ulike rettsprosesser. Med mange års mellomrom. VG har sporet opp dokumentasjon om ytterligere fem pasienter. Alle varslet politi eller helsevesen om overgrep begått av Varhaug. Ingen av dem fikk saken sin etterforsket eller prøvd for domstolen. Og nå har enda flere pasienter meldt seg.

Saken er i ferd med å få et omfang vi knapt har sett maken til.

Den nå avdøde psykologen var serieovergriper i tre, muligens fire tiår. I mange av disse årene var han en betrodd og høyt respektert psykolog ved norske sykehus.

Psykologen brukte denne posisjonen til å påføre egne pasienter grufulle skader i form av seksuelle overgrep – og ved å bryte dem ned mentalt. Manipulasjonen, overgrepene og den psykiske torturen er så skrekkelig at det er vanskelig å ta innover seg.

Det som er enda vanskeligere å ta innover seg, er hvordan systemet sviktet i å hindre at dette skjedde.

Nytt overgrep

Det er én gjerningsperson – men det er begått to overgrep. Varhaug er død, men myndighetene må gjøre opp for seg.

De fleste ofre av psykiske og seksuelle overgrep forteller ikke. Overtramp er gjerne begått av en som står dem nær. I denne typen krenkelser finnes det sjelden dokumentasjon og håndfaste bevis. Det er ofte ord mot ord.

De fleste anmeldelser blir derfor lagt vekk, eller så er arbeidet hos politiet så langdrygt og dermed mangelfullt at saken ikke har en sjanse i en norsk rettssal. Det vet gjerne overgripere, og det er ofte det de satser på.

Men i denne saken fortalte ofrene.

Han var mulig å stanse

Ofrene tok til seg et enormt mot og gjorde det mange andre ikke klarer. Fordi de ikke orker. Fordi de er så redd, for ikke å bli trodd og ivaretatt og få den rettferdigheten de ønsker. Men seks av Varhaugs ofre sa fra.

De ble trodd i retten. Varhaug ble dømt. Ikke en, ikke to, men tre ganger. Han ble også fratatt autorisasjonen til å praktisere som psykolog. Først i seks måneder, og mange år senere, for livstid. Likevel fortsatte han å ødelegge liv – både under og etter at han sto i retten.

Det er ikke slik at han hadde vært umulig å stanse. Snarere tvert imot. Hadde han blitt fratatt tilgang til pasienter, hadde han neppe klart å finne så mange ofre. Men i dette tilfellet har uvitende leger forsynt mannen med en jevn strøm av sårbare pasienter. Psykologen hadde nemlig en refusjonsavtale med det offentlige.

Dette samspillet mellom en hensynsløs overgriper og et sviktende system er rystende. Det ene hadde ikke vært mulig uten det andre. I alle fall ikke i den omfang som nå åpenbarer seg.

En offentlig unnskyldning

Derfor er det som har skjedd utilgivelig.

Likevel, det er bare en vei videre: Helseminister Bent Høie og justis- og beredskapsminister Monica Mæland må be ofrene om en offentlig unnskyldning. I anstendighetens navn.

Det er alvoret og omfanget av saken som gjør dette nødvendig.

Sannheten er like enkel som den er brutal: Hadde de offentlige institusjonene gjort jobben sin, hadde utallige overgrep vært unngått.

Vi må ikke bli numne til lidelsene som skildres i denne saken. Det er lett å «koble ut», fordi det blir for vanskelig å forholde seg til. Men nettopp derfor er det viktig å huske at hvert overgrep som ble begått – lever på et vis fortsatt – i kroppene til de som ble utsatt for Varhaugs forbrytelser. Selv tiår etter at det skjedde.

MÅ TA ANSVAR: Helseminister Bent Høie og justisminister Monica Mæland må rydde opp. Foto: Helge Mikalsen

Full gransking

For de offentlige myndighetene er det vanskelig å gjøre bot for de årene som er gått. En offentlig unnskyldning er en start.

Men en slik unnskyldning vil fremstå hul dersom det ikke etableres enighet om nøyaktig hva som skjedde. Hvordan kunne det skje? Hvilke regler ble brutt? Hvilke var mangelfulle? Og hvem skal stilles til ansvar?

Da overgrepssakene mot Varhaug ble etterforsket av politiet på 80- og 90-tallet, satt de på lister med navn på over 50 pasienter psykologen hadde hatt under behandling. Det finnes ingen spor av at noen av disse ble avhørt. Ei heller ble pasienter informert om dommene som forelå mot Varhaug.

Feilene er så grove at det må foretas en fullstendig offentlig gjennomgang av alle sider i denne saken. Ikke bare av respekt for ofre og pårørende. Men også for å hindre at noen slikt skjer igjen.

Ansvarsfraskrivelse

Dette ser det ut til at Helsetilsynet ikke forstår. «Vi kan ikke bruke mer tid på en historisk sak som dette», har de sagt til VG.

Dermed viser Helsetilsynet at de ikke har evnen til å se hva dette virkelig handler om. Og det er nedslående.

For dette handler om ofrene. Om den enorme skaden systemet har påført dem. Og om å gjøre opp for seg. Dette er helseminister Bent Høie sitt bord.

Ta ansvar!

«Livet har vært vanskelig. Det har vært et helvete, til tider», sier en mann. 55 år etter at han han skal ha blitt utsatt for overgrep av Varhaug.

For ofre finnes altså ingen foreldelsesfrist.

Derfor må Høie og Mæland ta ansvar. De må fortelle oss nøyaktig hva som har skjedd? Med hvor mange? Hva de har tenkt å gjøre med dette? Og hvordan skal de forsikre at dette ikke skjer igjen?

Og så – be om unnskyldning. Noe annet er uholdbart.