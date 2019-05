KRITISK: – Hvordan skal minoriteten sette sine saker på dagsordenen når majoriteten ikke bryr seg? Spør Lisa Esohel Knudsen.

Debatt

Hør på oss!

Som minoritet vet jeg hvor viktig og hvor kraftfullt det er å ha noen som snakker om hvordan det er å være deg, skriver Lise Esohel Knudsen.

LISA ESOHEL KNUDSEN, Skribent

Mandag 20.mai arrangerte Bufdir frokostmøte for å lansere Fafo-rapporten om likestilling, diskriminering og hatprat.

I rapporten kommer det frem at urovekkende mange nordmenn har fordommer mot muslimer og svarte. Funnene fra rapporten overrasket meg ikke, dessverre.

Det som overrasket meg derimot, var at arrangørene for frokostmøtet ikke klarte å finne en eneste person med minoritetsbakgrunn for å kommentere funnene. Tydeligvis er det mange som fortsatt mener at representasjon ikke er viktig.

Vi er mange med minoritetsbakgrunn som dessverre opplever diskriminering og rasisme i hverdagen. Vi snakker om det og vi prøver å fortelle majoriteten hva vi opplever. Likevel blir vi ikke representert i fagmiljøene og i mediene. Det er for dårlig.

Som minoritet vet jeg hvor viktig og hvor kraftfullt det er å ha noen som snakker om hvordan det er å være deg. En som forstår de tingene du må slite med som synlig minoritet. Vi har slike stemmer i dette landet, men de må ofte kjempe for å slippe til. For hvordan skal minoriteten sette sine saker på dagsordenen når majoriteten ikke bryr seg?

Ikke aktuelt nok, ikke kontroversielt nok, ikke tabloid nok, ikke viktig nok. De store mediehusene må ta ansvar og slippe til stemmene som ikke blir hørt. Og det trenger ikke å gå på bekostning av lesertallene.

Jeg tror mange ønsker å høre disse stemmene. Det er viktig for demokratiet og for samfunnsdebatten. Ikke minst er det så utrolig viktig for minoriteter som nå kjenner på kroppen at hatet mot oss er på fremmarsj. Vi trenger flere allierte, og da må noen åpne opp. Så hør på oss når vi snakker om hva vi har opplevd. Inkluder oss i samtalene som angår oss. Vi kan snakke for oss selv, men dere må la oss.

Publisert: 23.05.19 kl. 14:29