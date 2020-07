FERIE 2020: – Mandal måtte være et sikkert alternativ til den franske Atlanterhavskysten, tenkte jeg. Det var det ikke. Sørlandet ikke bare skuffet meg, men sviktet meg totalt, skriver Sanna Sarromaa, her avbildet i Syden. Foto: Annemor Larsen

Debatt

Norgesferie er oppskrytt!

«Denne sommeren ser det ut til at vi får hele Norge for oss selv», skrev VG i mai. Vær så god, sier jeg.

Nå nettopp

SANNA SARROMAA, finne, feminist og forfatter

Det jeg var mest redd for under coronaen var ikke smitte, men at det ikke ville bli ordentlig sommerferie i år. Og med ordentlig ferie mente jeg slett ikke norgesferie. Norge er hverdag, ferie er utlandet – og hjemlandet. Når det snør helt til mai på Lillehammer, er det tanken på sol og sommerferie som holder i hvert fall meg i live.

Jeg hadde ferieturene booket allerede i januar, planleggoman som jeg er. Jeg skulle ta en liten tur til Frankrike uten barn og en litt lengre tur til Finland med barn – omtrent slik som vi gjør hver sommer. I april slo imidlertid desperasjonen inn: Kanskje blir det bare Norge på oss i år? Jeg må finne på noe! I et svakt og desillusjonert øyeblikk reserverte jeg en tur til Sørlandet og en annen en til Jotunheimen. Jeg hadde aldri vært på Sørlandet, men jeg hadde bestandig innbilt meg at det alltid var sol der. Godt jobbet, Visit Sørlandet.

Jeg dro til Mandal fordi det er så langt sør i Norge som man bare kan komme. Mandal måtte være et sikkert alternativ til den franske Atlanterhavskysten, tenkte jeg. Det var det ikke. Sørlandet ikke bare skuffet meg, men sviktet meg totalt. Så fort jeg hadde passert fylkesgrensen fra gamle Telemark, var det bare grått og vått. Jeg fikk ikke sett eller gjort noen ting fordi det regnet så tett, enda det var juli. Én natt i en campinghytte med lokkebokser for maur kostet like mye som en natt på et fancy maurfritt boutique-hotell i Bordeaux.

Turens eneste høydepunkt var Falck-sjåføren som plasserte oss på redningsbilens lasteplan etter en punktering. Vi hadde panoramautsikt over både fjell og fjord der oppe fra, men da var vi jo ikke lenger i Agder. Dekkarbeideren ble hentet fra en fest – han var jo ikke kjørbar på en lørdag kveld – slik at norgesferien kunne fortsette. Serviceinnstillingen hans var det i det minste ikke noe å klage på!

Da jeg kom hjem, avbestilte jeg turen til Jotunheimen. Når Sørlandet var så dårlig, ville Jotunheimen sikkert være enda verre!

Jeg har en norsk venninne som bor i Tyskland. Hun postet fantastiske feriebilder fra Hellas denne uken. Jeg lurte på hva hennes forhold til norgesferie var, hun som tross alt var norsk. Hun sa at hun hadde hatt sin første, og siste, norgesferie for tre år siden. Det hadde regnet 14 av de 16 dagene. «Vi betalte like mye som når vi reiser to uker til Sør-Europa, enda vi til dels besøkte familie og venner», sukket hun.

Hun er inne på noe. Alt det ferierende må ha i Norge er sabla dyrt. Bare det å stoppe på en bensinstasjon og kjøpe is til fire stykker, for ikke å snakke om lunsj eller middag, sprenger feriebudsjettet til en aleneforsørger. Jeg som attpåtil har vært arbeidsledig det siste året og ikke er berettiget til feriepenger engang, reiste til Mandal med eget kjøleskap.

Og så er det mange kostbare fergeoverganger og bompengeveier i dette langstrakte landet. Jeg slapp de førstnevnte, men mine tanker går til Magnar og Tove. Jeg vet ikke hvor mye de betalte for sin fergetur, men de hadde stått intet mindre enn 15 timer i fergekø fra Forvik til Tjøtta. Fylkesdirektør for transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune uttalte at de gjør alt de kan for å ta unna. Magnar og Tove kom seg tross alt videre til Saltdalen med bare én overnatting i bilen.

Min norske venninne i Tyskland mente også at Italia, Hellas og Frankrike hadde mer å by på i form av kultur, historie og ikke minst kulinariske opplevelser enn Norge. Jeg er langt på vei enig. Hver eneste lille norske by har en Egon og Peppes Pizza, eller en eller annen restaurant som tilbyr en blanding av pizza, texmex og kebab – og i aller beste fall biffsnadder tilpasset den norske ganen. «For meg handler ferie også om å lære nye kulturer å kjenne. Mitt inntrykk er at nordmenn ikke er så interessert i det. Når de er på de mest spennende steder i andre land, går de alltid på Hard Rock Café», sa venninna mi.

Når det gjelder norsk matkultur, er veikroer et kapittel for seg selv. Det er rene bingoen fordi du aldri vet hva du får. Vasne, kokte grønnsaker og et seigt kjøttstykke med posesaus er det man som regel får servert langs veiene i Norge. Prisen er igjen den samme som, eller høyere enn, på en bistro i Bretagne. Aftenposten skal ha ære for å ha satt fokus på maten på veikroene – men den ble jo ikke noe bedre av den grunn. Avisens heteste tips når det gjaldt kulinariske opplevelser langs veiene i Norge var å stoppe der hvor det var parkert flest lastebiler. Yrkessjåførene vet (men da må du stole på deres smak)!

Er man heldig med været, har et raust feriebudsjett og er ikke så nøye med mat, så tror jeg at man kan lykkes selv med en norgesferie. Jeg ser jo på bildene som postes på Facebook at noen har hatt det kjempefint i Lofoten og Ålesund, noen til og med i Trøndelag og Østfold. Selv håper jeg å slippe å prøve ut konseptet noe ytterligere. Jeg har sett Sørlandet nå – eller egentlig har jeg ikke det, for det var null sikt, men jeg tar likevel ikke sjansen på å dra dit én gang til.

Min coronaangst ble byttet ut med coronajubel da grensen mellom Finland og Norge nylig ble gjenåpnet. Neste uke reiser vi endelig til Finland med billettene jeg bestilte i januar. Munnbindene og myggsprayen er allerede kjøpt inn. Det er faktisk litt mindre vær i Finland enn i Norge, og ferien dypt i de finske skogene med de tusen sjøene er ikke fullt så kostbart. Jeg slipper å ta med eget kjøleskap.

Publisert: 11.07.20 kl. 10:35

Mer om Norgesferie Mandal Frankrike

