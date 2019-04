MAGISK EPISODE: Keeper-Kasper står for ett av mange magiske øyeblikk i episoden, mener VGs kommentator. Foto: Skjermdump, NRK

Siste episode av «Heimebane»: Helt magisk!

Rørt, glad og beveget av søndagens «Heimebane»? Du er ikke alene.

«Heimebane» har vært i hardt vær de siste ukene. Serien fikk null Gullrute-nominasjoner, seertallene har falt og episoder har blitt kritisert.

Av meg også.

Men nå er alt tilgitt. I alle fall nesten. For sesongfinalen av «Heimebane» var helt magisk.

Obs! Masse spoilere forekommer i resten av teksten!

Ikke les videre om du er en sånn som blir sint av sånt.

Vi er kommet til slutten av november i Ulsteinvik. Det er snø i lufta og syv dager til cupfinalen på Ullevål, hvor Varg skal møte Rosenborg med Adrian Austnes i spissen.

Men de aller fleste og det aller meste er i ferd med å rakne.

– Det er ingen som egentlig har det bra, sier Camilla, og akkurat der og da har hun faktisk rett i det.

Espen møter ikke lenger opp på jobb. Camilla og Adrian krangler og glir fra hverandre. Nils er frustrert. Mons er ute av laget med skade. Aron plages av prestasjonsangst. Helena mangler tillit.

Og nå sliter Varg mot Rosenborg i cupfinalen.

Men så, i pausen, snur det. I peptalken sin i garderoben innrømmer Helena at hun ikke har vært flink til å ta vare på sjelen i klubben. Men nå har hun forstått noe viktig om den «sjelen» Espen har vært opptatt av.

– Varg er den hånden som drar Aron på beina når han ligger nede. Hvis sjelen er noe som helst, så tror jeg at det er det. Den hånden som sier: Du er ikke alene.

Og det er akkurat de ordene som skal til for å snu både kampen og stemningen i laget. Det som skjer videre på gressmatten på Ullevål er magi.

Senere samme kveld gjentar Sissel Renate de magiske ordene, i samtale med frustrerte Nils.

– Dette. Dette er løsningen. Vi er her. Du er ikke alene, sier Sissel Renate, og nikker mot gjengen, vennene Camilla og Adrian.

Og så, mens vi sitter her og later som om vi har fått rusk i øynene, går det opp for oss at det er dette vi sitter igjen med etter årets sesong av «Heimebane».

Du er ikke alene. Vi er ikke alene.

Selv om det av og til kan føles sånn.

Espen, Aron, Adrian, Camilla, Kasper, Michael, Mons og Nils: Alle forsøkte å stå i noe alene. Men så oppdager de at det går bedre når man står i det sammen med noen.

Det er mange måter å si det på. Strekk ut en hånd. Sammen er vi ikke bare mindre alene, sammen er vi sterkere. Ta vare på flokken din.

Du skal være temmelig følelsesløs om du ikke lot deg rive med og bevege av siste episode av «Heimebane». Uansett om det var det som skjedde på fotballbanen eller i de mellommenneskelige dramaene som forårsaket det. Eller begge deler, som i mitt tilfelle.

Som det magiske øyeblikket da Keeper-Kasper overrasker ved å stå frem som homofil på direkte TV – for så å feire med lagkompisene på Varg.

Jeg kan ikke skjønne annet enn at NRK må bestille en sesong til. Selvfølgelig må de det – 700 000 seere gjør «Heimebane» til en av de største suksessene på norsk TV for tiden.

Og heldigvis fikk vi en åpen slutt. Jeg har allerede begynt å glede meg til å se hvilken heimebane Helena og Espen ender opp på og hvem som blir med dem dit.

Jeg er nok ikke alene om det heller.

Publisert: 07.04.19 kl. 22:14