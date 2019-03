KOMMER MED RÅD: – Du kan gjøre en forskjell, skriver Christoffer Sahl i dette innlegget. Foto: Privat

5 ting du kan gjøre for klima!

Blir du frustrert og forvirret av klimadebatten, og bekymret for at ingenting nytter? Start med deg selv - du kan gjøre en forskjell.

CHRISTOFFER SAHL, klimaengasjert medborger.

Du trenger ikke være miljøaktivist, polfarer eller friluftselsker for å engasjere deg i klimasaken. Du trenger bare å sette pris på ren luft, rent vann, god trygg mat, trygghet for familien, og ønske at nye generasjoner skal kunne ha det samme. For vi har bare denne ene planeten (fritt etter Dr. Katharine Hayhoe).

Jeg har jobbet med klimaspørsmål i snart 15 år, og mener vi ikke kan overlate ansvaret til politikerne alene. Politikerne må vinne valg, og i Norge vinner man fortsatt ikke valg på klimapolitikk. Her er fem enkle ting du selv kan gjøre.

1. Gjør hverdagsreisen mer klimavennlig

Dette er enklest for deg som bor i tettbygde strøk og har kort vei til jobb, skole og fritidsaktiviteter, men det er mulig for de fleste. Hvorfor stampe i bilkø når du kan reise kollektivt, sykle eller gå? Blir du provosert av spørsmålet, og kommer på mange unnskyldninger? Da bør du tenke deg om, for da er det antakelig potensial for endring. Klimavennlige reiser i hverdagene gjør helgeturen på hytta, og ferien til sydligere strøk, litt lettere å forsvare.

2. Spis opp maten og ta vare på restene

Dette er noe alle kan klare. Ikke forsyn deg med mer enn du greier å spise (bør også gjelde barn), og spar restene i kjøleskapet til ett eller flere restemåltider senere i uka. Det er både klimavennlig og bra for lommeboka. Smak på varer som er gått ut på dato før du kaster dem, og planlegg innkjøp godt slik at du rekker å spise maten før den blir ødelagt.

3. Reparer klær, ting og utstyr

Prøv å reparere ting før du kaster og kjøper nytt. Nål, tråd og lim kan fikse det meste. Boblebuksa til minstemann kan brukes noen måneder til med en lapp i baken. Barneklær, sko, sykler og ski kan arves og gjenbrukes av yngre søsken, slektninger eller kjente. Brukbare ting du vil kvitte deg med kan legges ut på Finn eller leveres til gjenbruk.

4. Vær en kritisk og krevende forbruker

Pris bør ikke være det eneste som betyr noe når du kjøper en vare. Utfordre selgeren på varens klimaspor. Spør etter miljømerking, produksjonssted og transportmåte, og vær kritisk til unødvendig emballasje. Unngå engangsartikler og varer med dårlig kvalitet og holdbarhet, og velg kortreiste produkter der det er mulig. Dette gjelder også netthandel.

5. Snakk om klima

Snakk med venner, kollegaer, barn, foreldre og besteforeldre om klima. Snakk om hva som er i ferd med å skje med planeten vår. Finn gode løsninger på hverdagsutfordringer sammen, og utfordre hverandre til å ta klimabevisste valg. Skal barna kjøres eller gå selv til skole og trening? Blir det bil, fly eller tog til jobbseminaret? Går ferien til Thailand eller Lofoten?

Du kan gjøre en forskjell

Gjør du alle disse tingene allerede er det bra - og du kan avansere. Gjør du det ikke kan du kanskje starte med en eller to ting? Samlet vil vi kunne utgjøre en større forandring enn noe politisk vedtak. Klimautfordringen må løses av vanlige hverdagsmennesker sammen. Tar du utfordringen?

