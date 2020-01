TERRORSIKTET: Philip Manshaus Foto: Frode Hansen

Kommentar

Rasekrig for Dummies

Den psykiatriske evalueringen av terrorsiktede Philip Manshaus tegner et bilde av en mann som beveget seg i brunt, men svært grunt ideologisk farvann.

Fjorten ord. «Vi må sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid for våre hvite barn». Det er bokstavelig talt kjernen i den ideologien som ifølge de sakkyndiges rapport skal ha radikalisert Philip Manshaus, motivert ham til å drepe sin stesøster og til å gå inn i Al-Noor moskeen med ytterligere planer om å drepe.

De fjorten ordene er riktignok ikke tilfeldig valgt høyreekstremt babbel, men selve trosbekjennelsen i den amerikanske nynazist og rasekrig-organisasjonen, «The Order». Krigsropet, som bare refereres til som «Fjorten ord», ble formulert av organisasjonens grunnlegger, terroristen David Lane (1938–2007) mens han sonet en dom på 190 års fengsel i amerikansk fengsel.

Brenton Tarrant, som drepte 51 og såret 49 mennesker under et angrep på to moskeer i Christchurch på New Zealand i mars i fjor, skal ha hatt nummeret «14» skåret inn på kolben av et av våpnene, og henviste til «14 ord» i manifestet sitt.

Tarrants manifest, «Den store utskiftningen», var inspirert av Anders Behring Breiviks manifest, «2083 – A European Declaration of Independence». Manshaus var først og fremst inspirert av Tarrant. Han skrev ikke noe som kunne minne om et manifest selv, men fikk tak i «Den store utskiftningen» åtte dager før terroraksjonen, og skal ha beskrevet det som en direkte utløsende årsak til at han handlet som han gjorde.

Evalueringen skal tegne et bilde av en ung mann som kunne gå inn for sine interesser og oppheng med et ekstremt fokus. Først var han veganer. Så ble han opptatt av landbruk og ville bli bonde. I løpet av året på folkehøyskole skal han ha begynt å bekymre seg for innvandring og den hvite rases fremtid.

I rapporten skal han bli beskrevet som lett påvirkbar og med et svakt «jeg».

Men på alle de psykiatriske og psykologiske testene skal han ha scoret godt innenfor det «normale». De sakkyndige, en psykolog og to psykiatere, skal være enige om at han hverken lider av personlighetsforstyrrelser eller tvangsforestillinger – i hvert fall ikke sterke nok til at de kvalifiserer til en diagnose, som igjen ville gjort ham strafferettslig utilregnelig.

Så slik sett er han «normal». Og det er kanskje det mest skremmende med denne saken, at den typen høyreekstrem undergangsprosa som fikk så mange til å mene at Anders Behring Breivik måtte være sprø i 2011, er ord for dagen i mange nettfora snaut ni år senere.

