Hvite menn over 50 – uvitenhet er lykke!

Aaaaahh…. det er så vanvittig deilig å vite alt. Og å kunne alt!

OLAF H. THOMMESSEN, adm. direktør SMB Norge

Det er nemlig slik at når du er mann på over 50 så har du kunnskap om absolutt alt. Yes: ABSOLUTT ALT!

Så vær så snill og spar meg for din «ekspertise». La meg heller avbryte deg bittelitt med min velutviklede selvtillit. Ikke frustrer meg med fakta, jeg bestemt meg lenge før du ble født.

Nå har jeg endelig kommet dit hvor jeg kan innlede alle setninger med: «Du vet vel at….», eller « Du skjønner det at…». Jeg har svart belte i «mansplaining». En berikelse for alle rundt meg, om jeg så skal si det selv. Det er nemlig det vi gjør - vi på 50 tallet.

Vi har vært jorda rundt, sett både Køben og London, og russetiden er ikke slik den en gang var, nei. Du skulle bare visst hvordan vi holdt på da jeg var på din alder.

Og du skulle bare visst hvor tolerant jeg er! Jeg kjenner faktisk opp til flere homofile. Ikke er jeg rasist heller. Har jeg forresten sagt hvor viktig jeg synes at den der #METOO-bevegelsen var? Men det er jo ikke alle menn som er sånn da, bare så det er sagt…

Vi menn på over 50 har ingen problemer med å sette oss inn i hverdagen til en og annen dobbeltarbeidende kvinne. Vi har jobbet dobbelt så lenge vi kan huske. Og kom ikke her med husarbeid! Har du glemt hvem det er som skifter dekk på bilen?

I motsetning til våre foreldre har vi faktisk rett til å mene noe om rockmusikk også. Ekte rockmusikk vel å merke, ikke oppgulpet som en lang rekke av posører har kommet med de siste 30 årene. Alle som har laget musikk etter 1987 kunne faktisk bare ha spart seg bryet.

Og selv om vi har mer høylytte middagsselskaper enn våre tenåringsbarn så blir vi ikke fulle, bare sjarmerende pussa. Dette til info!

Det er deilig å slippe å forholde seg til at verden har gått videre siden 1985. Greit nok at de som ble født i 85 nå har rundet 35, men hva vet vel de om livet? Hvor mange ganger har deres barn flyttet hjemmefra? Hvor mange skilsmisser har de gjennomgått, og hva vet vel de om karrierejag?

Jeg trenger heldigvis ikke å ta inn over meg at verden har beveget seg videre. Yngre generasjoner kan si hva de vil om normer og verdier, men en ting er helt sikkert – pappaperm er for veikinger! Selv svingte vi innom kvinneklinikken og hilste på fruen og avkommet i en utvidet lunsjpause før vi dro hjem til krympelaget. Ikke bare var det godt nok, det var sånn det skulle være!

Vi vet at yngre generasjoner også kommer til å jobbe alt for mye, legge fritid på is og sette karrieren i høysetet de ti viktige årene mellom 30 og 40. De kommer også til å ville ha hus, hytte, to biler, ferieturer og forbruke så mye de kan i hamsterhjulet de løper i.

Det livet kan vi jo heldigvis alt om, og de bør prise seg lykkelige for at vi fremdeles orker å dele av kunnskapen. Så får de heller bare leve med at «forelesningen» blir akkompagnert av en dårlig skjult og smått nedlatende mine. Ikke for nedlatende altså, men kanskje heller en litt sånn godmodig bestefarsmine.

Og det beste er at fordi vi vet så mye, kan vi være så selvsikre at yngre generasjoner faktisk hører på oss. Spesielt de yngre og usikre kvinnene. De hadde nok ikke klart seg særlig godt uten en sporadisk oppmuntring fra oss.

Og bare så det er sagt. Kom ikke her og si at vi ikke forstår at klima er viktig! Glem ikke at det var vi som startet hele miljøbevegelsen da vi boikottet hårspray etter at det ble hull i ozonlaget en gang tidlig på 80-tallet. Men er det virkelig nødvendig med den evinnelige krisemaksimeringen? Slapp nå litt av da for pokker. Alt med måte, ble vi fortalt. Det funket da og det funker nå!

Vi ses på Facebook og Twitter!

PS: Snapchat og andre nymotens døgnfluer har vi ikke trua på. Ungdommen vokser det nok av seg. Slik vi vokste fra MTV.

