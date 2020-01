BØNN OM HJELP: I hovedstaden Port-au-Prince forsøkte desperate mennesker å påkalle oppmerksomheten til hjelpemannskaper på et helikopter 12. januar 2010. Foto: THOMAS COEX / AFP

Leder

Haiti ti år etter

For ti år siden i dag ble Haiti rammet av en av de verste naturkatastrofer noensinne, målt i tap av menneskeliv. En hel verden ville hjelpe etter de massive jordskjelvet. Haiti ble lovet penger, nødhjelp og gjenoppbygging. Nedslående lite har skjedd.

Myndighetene oppgir at 316 000 mennesker mistet livet, mens andre har et noe lavere anslag. Store deler av hovedstaden Port-au-Prince ble helt eller delvis ødelagt. Millioner hadde ikke lenger noe hjem.

I rapporten “Haiti: Ti år etter” skriver hjelpeorganisasjonen Leger uten grenser at den internasjonale støtten som landet ble lovet enten er borte eller aldri kom frem. Medienes oppmerksomhet har vendt seg mot andre kriser. Men for haitiere flest er hverdagen minst like vanskelig som før. Inflasjonen er skyhøy, det er vanskelig å finne arbeid og vold er utbredt.

60 prosent av befolkningen på Haiti forsøker å overleve med en inntekt på 20 kroner dagen eller mindre. Titusener bor fortsatt i provisoriske hus. 3,7 millioner haitiere er avhengige av matvarehjelp. I 2019 var det omfattende streiker og protestaksjoner i landet mot skyhøy inflasjon, manglende arbeid og misbruk av hjelpefond. Haiti rives i stykker på grunn av en politisk og økonomisk krise.

Leger uten grenser skriver i rapporten at helsevesenet er i ferd med å bryte sammen. Det er alvorlig mangel på både medisinsk utstyr og personell. Organisasjonen påpeker at Haiti hadde nytte av den internasjonale innsatsen de første årene etter jordskjelvet, men at lite er igjen av bistanden. I dag er situasjonen så ustabil og fortvilet at den bør påkalle internasjonal oppmerksomhet.

For ti år siden deltok 12 000 organisasjoner i en av tidenes største hjelpeaksjoner. Bistanden er senere blitt evaluert og kritisert, blant annet på grunn av manglende koordinering. Nå har de fleste hjelpeorganisasjoner forlatt Haiti. Det skyldes ikke at forholdene er blitt bedre. Snarere tvert imot. Haiti trenger mer enn øyeblikkelig hjelp.

Jordskjelvet rammet et land som hadde dårlig styresett, elendig infrastruktur og en økonomi i krise. Haiti er det fattigste landet på den vestlige halvkule. Når naturkatastrofer rammer sårbare og fattige nasjoner som Haiti blir konsekvensene langt mer dramatiske enn i velfungerende stater.

Haiti behøver langsiktig bistand for å gjenoppbygge hjem, skoler og sykehus. Like viktig er det å bygge sterke og demokratiske institusjoner.

