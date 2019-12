Kristine Larsen. Foto: Privat

– Vi må tørre å prate om selvmord

Hvert år mister vi omtrent 600 mennesker til selvmord i Norge. Nå må noe gjøres.

KRISTINE LARSEN, student

Vi må skrike høyt, og ikke gi oss før samtlige av oss makter å snakke om dette tabubelagte og vonde temaet. Vi må skrike så høyt at det skjærer igjennom marg og bein, og til det ikke lenger finnes tvil i sjela om at dette er noe vi kan snakke om til andre. Mediene må også vise en langt større åpenhet rundt dette temaet, slik at ordet er på alles lepper og debatten kan tas.

For det gjør meg så trist og eitrende forbanna på en gang, at vi er skrudd sammen på en slik måte at det noen ganger blir så alt for mye for oss. At det noen ganger føles som å være på bunnen av en bakke høy som et fjell, og du ikke finner veien opp igjen. Det lyset som en gang skinte foran deg er godt på vei til å slukke, og da føles veien tilbake milevis og mørk. Ja, kanskje så altfor dyster.

Vi må derfor tørre å snakke tydelig om de faktiske forholdene rundt selvmord, som jo utgjør en så stor trussel i vårt samfunn i dag at det har blitt en del av FNs bærekraftsmål nummer 3 med delmål å redusere antall mennesker som dør for tidlig med en tredjedel innen 2030.

Faen ta janteloven, nå er det nok. Det er så utrolig mange av oss som sliter at det rett og slett begynner og bli vanskelig å finne noen som ikke sliter. Vi har jo alle vårt og stri med, og noen ganger blir det rett og slett for mye. Da kan det være godt å ha noen å snakke med.

Derfor blir vi oppfordret til å søke hjelp før det er for sent. Ironien er den, at dette er ikke så lett. Det å søke hjelp hos en psykolog uten å trenge akutt hjelp, er som å lete etter nåla i høystakken. Jeg har selv erfart dette.

Er du heldig havner du på en venteliste på seks måneder, og er du riktig uheldig får du et avslag. Her må du holde tunga rett i munnen. Det er ikke lett og be om hjelp i utgangspunktet, og da er det jo slik at det er neimen ikke lett og fortsette å be om hjelp etter avslag på avslag.

Derfor er noe galt med hjelpesystemet, og vi må bli flinkere til å ta vare på hverandre på en slik måte at alle kommer gjennom systemet, uansett problem. Hva kan virke som et lite, ubetydelig problem i dette evinnelige universet vi er en del av, kan være et så vondt problem for vedkommende at selvmord blir vurdert som en løsning ut av problemene.

Der ja, jeg sa det igjen. Selvmord. Død. Bli borte. Finnes ikke mer. Mørke. For slik er realiteten til så mange, og vi må verne om hverandre slik at dette ikke skjer. At noen føler livet ikke er verdt å leve lenger er til å grine av, nettopp fordi en slik smerte unner vi da ingen. Ingen fortjener å miste noen til selvmord og ingen fortjener å ty til en slik løsning. La oss snakke om det enda mer og la oss åpne for et langt mer inkluderende hjelpeapparat der ikke bare de sykeste får hjelp. Selv de sykeste startet som friske. Tenk på det.

