VIL HJELPE DEM DER DE ER: Erna Solberg åpner for å sende flyktninger tilbake til Tyrkia. Foto: Frode Hansen

Leder

Flyktninger på vei til Europa

For fire år siden kom minst en million flyktninger og migranter inn i Europa. Den forferdelige situasjonen for de mange som fortsatt er på flukt, løses ikke ved å åpne grensene.

Det er bare noen få år siden kolonner av mennesker preget nyhetsbildet i Europa. I Norge husker vi syklistene ved Storskog i vinterkulden. I 2015 søkte over 30 000 asyl i Norge.

Igjen ser vi bilder av folk til fots. 13 000 kom lørdag til den greske grensen etter at Tyrkia sendte ut signaler om at de åpner grensen i nord. Hellas stopper på sin side flyktningene med tåregass og piggtråd.

Mange av disse menneskene har i lang tid levd svært kummerlig. Det er forståelig at folk prøver å komme seg videre til EU. Tyrkia har rundt 3,6 millioner flyktninger og sier de ikke har kapasitet. Hellas sliter også med sine flyktningleire, der det rapporteres om forferdelige forhold. Landet har vedtatt å ikke ta imot nye asylsøknader på en måned.

I tillegg er folk i bevegelse lenger sør. På grunn av kamphandlingene i Idlib i Syria snakker FNs organisasjon for migrasjon om en million syriske flyktninger som søker mot de tyrkiske grenseområdene. I vinterværet har disse internt fordrevne flyktningene det særlig vanskelig.

Samtidig må Europa være forberedt slik at vi ikke ender i samme situasjon som sist. I Norge måtte syrere sove på gaten i Oslo og kapasiteten var sprengt i Finnmark.

Særlig i slike situasjoner blir det tydelig at Norge står svakt alene. Vi er avhengig av at EU klarer å samarbeide om dette. Særlig må vi hjelpe Hellas.

Statsminister Erna Solberg har helt rett i at det ikke er noen god løsning å ta imot disse flyktningene i Norge. Overfor NRK understreker hun at vi både har grensekontroll i Norge og hun sier at vi kan ta i bruk prinsippet om første-asylland overfor Tyrkia, altså sende folk tilbake.

Det høres strengt ut.

Men vi kan hjelpe mange flere om vi bruker pengene i nærområdene. Målet for syrerne må være at flest mulig kan dra hjem når freden kommer. Håpet er at krigshandlingene i Idlib er sluttfasen av denne krigen. Deler av Syria er nå trygt.

Det er derimot ikke alle flyktningeleirene. Sykdommer og nød herjer. Storparten av barna får ikke en gang skolegang. Verdenssamfunnet må sette inn innsatsen i nærområdene, slik at vi kan gi folk et bedre håp om en fremtid enn dette.

Publisert: 06.03.20 kl. 09:00

