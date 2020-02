SYKDOM OG KAOS: – Å behandle disse menneskene som om de ikke eksisterer eller som om de ikke er relevante for oss, er ikke bare å dehumanisere dem. Det er også å dehumanisere oss selv, skriver Steen i dette innlegget. Bildet ble tatt i Moria-leiren i januar. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Moria-leiren på Lesvos: Europas endepunkt

Moria: Europa slutter her. Dette er vår yttergrense. Den grensen er barn med skabb som sover på bakken. Den er barn som leker i en leir som ligner en eneste stor søppelplass. Den er barn som ikke går på skole. Den er barn som lever i lukten av avføring. Den er barn som søker varmen i telt hvor man brenner alt man finner, til og med plast, vinteren gjennom.

RUNE BERGLUND STEEN, leder, Antirasistisk Senter

Den er barn som har sett familiemedlemmer bli drept, før vi svarte på deres skrikende sorg med å fange dem i Moria. Den er barn som skader seg selv fordi de ikke holder ut mer. Den er foreldre som hjelpeløst ser sine barn forkomme. Den er det ene barne-ansiktet jeg alltid vil huske, skittent og blidt der det stakk hodet ut av et miserabelt og skittent telt.

Den er familier som mangler mat. Den er fedre og mødre som står i kø i en time, for å få beskjed om at det ikke er mat igjen. Den er mennesker som foretrekker å gå sultne, for å slippe å bli dårlige av den elendige maten. Den er kvinner som ikke tør gå ut av de små plastboksene om kvelden for å gå på do, av frykt for å bli enda et offer i den lange rekken av voldtekter. Den er uskyldige mennesker som blir stukket med kniv fordi noen vil komme seg fram i matkøen eller ha mobilen. Den er unge menn som får beskjed om at de må vente her i ett år før de engang vil bli intervjuet om hvorfor de trenger asyl, uten at de forstår hvordan de skal komme seg gjennom den neste måneden. Den er desperate mennesker som blir møtt med tåregass når de våger seg på en fredelig demonstrasjon mot den absolutte elendigheten Europa har henvist dem til. Den er små barn som må flykte fra tåregass.

Rune Berglund Steen Foto: Janne Hoem

Dette er vår leir. Dette er vår grense. Dette er våre medmennesker. Det er vår – din og min – tåregass som svir i barns øyne og får dem til å skrike av forferdelse.

Moria er i utgangspunktet beregnet for omkring 3000 mennesker. Den opprinnelige leiren er delt inn i ulike seksjoner og omgitt av høye piggtrådgjerder. Etter hvert har en mye større leir vokst fram utenfor gjerdene. Området utenfor piggtråden omtales som "olivenlunden" eller det mindre idylliske "jungelen", og det fortsetter å vokse, med telt og små trekonstruksjoner med plastduk oppover åssidene. Det er avfall overalt, både i store hauger, i elva som renner gjennom jungelen og spredt på bakken. Alle som ankommer nå, også barnefamiliene, kommer hit.

Leiren har vokst kraftig bare i løpet av høsten. Noe av bakgrunnen er at tyrkiske myndigheter har tvunget flyktninger til grenseområdene mot Syria, og dermed skremt mange til å flykte videre fra Tyrkia. Til sammen er det nå omkring 19 500 mennesker her. Folk vi snakket med frykter at leiren vil fortsette å vokse dramatisk de kommende månedene.

Noe slikt som 7000 av dem som bor i leiren, er barn. Flere hundre av dem er under tre år gamle. Det er mange nyfødte her også. Den såkalte "lekeplassen" vi gikk forbi i "jungelen" var bare en kald jordplett uten et eneste leketøy. Det er barn overalt. De leker og ler, de er glade for å se besøkende, de kaller alle de møter "friend", stolte over å kunne noen ord på engelsk. Det er foreldrene deres som ser ut som om noe i dem er dødt.

I den såkalt "trygge sonen" i hoveddelen av leiren skal sårbare grupper, som enslige mindreårige asylsøkere og en del kvinner, finne sikkerhet. I realiteten er det stadige, alvorlige voldshendelser her. Det er ca. 1000 enslige mindreårige i Moria som man vet om. I tillegg er det mange som ingen har oversikt over. Den yngste enslige mindreårige noen har nevnt for oss, var fire år gammel. Etter bare noen uker opptrådte han så utagerende at han ble en utfordring for hjelpearbeiderne. Hva annet kan man forvente når en fireåring plasseres i dette helvetet?

Alle vi møtte i leiren var afghanere, iranere, somaliere og syrere. Den suverent største gruppen er afghanere, mennesker som har flyktet fra et land som har vært herjet av krig og konflikt så lenge jeg har levd. Dette er ikke et sted for økonomiske migranter, men for mennesker som har flyktet fra hjemlandet. De fleste her hadde grusomme historier å fortelle allerede før de kom hit. En iraner jeg snakket med viste et bilde av seg selv med halsen skåret opp, etter at familien hans hadde forsøkt å drepe ham. Det var derfor han hadde flyktet, etter at han mirakuløst hadde overlevd. Han havnet her, i Moria, sammen med alle de andre.

Det er ingen mangel på skrivebordsarkitekter som forsøker å teoretisere seg fram til et bedre asylsystem. Det var slike skrivebordsarkitekter som kom opp med tilnærmingen som gjorde Lesbos og Moria til et fengsel for så mange mennesker. Den grunnleggende ideen er at EU skal sende tilbake menneskene som på egen hånd kommer over havet fra Tyrkia, mot å ta imot det samme antallet overføringsflyktninger fra Tyrkia. På den måten søker man å avskrekke flyktninger og migranter fra å krysse over. Mange også i Norge støttet denne avtalen. De som skrev mye om hvor viktig og riktig avtalen var da den ble inngått, er stort sett stille nå. De bør kjenne sin besøkelsestid. Moria er det forferdelige resultatet av denne avtalen.

Det bør aldri være en forutsetning for den politikken man fører, at man helt må overvinne empatien. Å behandle disse menneskene som om de ikke eksisterer eller som om de ikke er relevante for oss, er ikke bare å dehumanisere dem. Det er også å dehumanisere oss selv.

Flere vi traff følte et behov for å understreke sin menneskelighet overfor oss. De minnet oss på at de en gang har vært som oss. De har vært frisører, fotografer, forretningsfolk, lærere. Det er noe dypt ubehagelig over det når mennesker føler at de trenger å minne oss på at de ikke er en annen kategori, en annen sort, en annen sortering. Det de egentlig minner oss på, er medmenneskeligheten vi selv har tapt.

Barna trenger aldri å fortelle noe for å få oss til å stoppe opp og huske deres menneskelighet. Hvert eneste av de mange tusen barneansiktene forteller det mer enn tydelig nok. Det er så man får lyst til å ta hvert eneste barn i armene og bare løpe av gårde med det, så langt ut av denne redselsfulle leiren som overhodet mulig. Det er bare ikke noe sted å løpe til, ikke noe sted som vil ta dem imot.

Ingen av oss har alle svarene på hvordan et bedre asylsystem kan se ut. Alt vi vet, er at Moria ikke kan være en del av det. Alt vi kan gjøre, er å forsøke å avlaste situasjonen her og nå, og hjelpe dem som ikke har tid til å vente på hva slags løsninger vi vil komme opp med i framtiden, om ti år, tjue år, femti år. De mest sårbare burde vært evakuert herfra for lengst. Det er bare to muligheter: Enten gjør vi noe, eller så gjør vi det ikke. Uansett vil vår handling, eller vårt komplette fravær av handling, bli stående som sitt eget monument.

