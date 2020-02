Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) ble mandag enig om en såkalt «bred innsats» for bydelene Grønland og Tøyen. Foto: Vidar Ruud

Oslo øst fortjener et løft

Få minutter fra Oslo Sentralstasjon ligger landets mest mangfoldige boområde, på godt og vondt.

Grønland har en svært sammensatt befolkning, og fungerer som et slags sentrum for mange innvandrermiljøer. Her finnes blant annet et svært variert handels- og tjenestetilbud, ulike religiøse menigheter og behandlingstilbud for utsatte grupper.

Samtidig er dette et utsatt område hvor ett av tre barn vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt, en høy andel av elevene har minoritetsbakgrunn og 30 prosent av den voksne befolkningen står utenfor arbeidslivet. Området har lenge vært spådd å bli «det nye Grünerløkka», men mange er nå bekymret for at utviklingen går helt feil vei.

Aftenposten har i vinter belyst utfordringene i sentrumsnære bydeler i Oslo. Næringsdrivende, huseiere, barnehager og beboere har tatt et oppgjør med utviklingen på Grønland. De har også sendt bekymringsmeldinger til politikerne og Oslo kommune, hvor de forteller om skitne gater, søppel og gjenger som åpenlyst selger og bruker narkotika på gaten. Særlig er det bekymring for grupper av ungdommer helt nede i 13-14 årsalderen som bedriver narkosalg og annen kriminalitet. De fleste har innvandrerbakgrunn, men er født i Norge og er norske statsborgere. Sosiale problemer er en åpenbart del av bildet.

Kriminalitetsbildet er en dyster del av bakteppet. På et lite område foregår 11,6 prosent av all anmeldt kriminalitet i Norge. – Hovedforklaringen er at mye av Oslos narkotikaproblemer er knyttet til dette området, sier politiinspektør Tore Soldal i Oslo politidistrikt til Aftenposten. Politiet sier at de sikkert kunne hatt 20 ganger så mange nakotikasaker på Grønland dersom de hadde ubegrenset med ressurser.

De store uløste problemene bare et steinkast unna politihuset på Grønland er et tankekors i en tid hvor det er mye snakk om de negative følgene politireformen har fått i distriktene. Det er lett å glemme de helt spesielle utfordringene storbyene har.

Derfor er det positivt at Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) mandag ble enig om en såkalt «bred innsats» for bydelene Grønland og Tøyen. De utsatte områdene skal få flere attraktive utearealer, møteplasser og et tryggere nærmiljø. Det skal jobbes systematisk for at barn og unge får bedre oppvekstvilkår og at flere fullfører skolen. Og flere skal i jobb.

Utfordringene er sammensatte, og lar seg neppe løse ved et trylleslag. Ikke minst er det viktig å spille på lag med næringslivet. Skal området virkelig løftes, må det betydelige investeringer til i eiendom og infrastruktur. Men det er uansett et viktig første skritt at politikerne anerkjenner problemene og tar dem på største alvor.

