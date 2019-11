Foto: Lars Pehrson / TT NYHETSBYRÅN

Leder

Murens lange skygger

Murens fall gir både tro på menneskenes potensial samtidig som den minner oss om at historien ikke har noen slutt.

Det er tredve år siden Berlinmurens fall. Det skammelige reisverket som mer enn noe annet symboliserte det ufrie liv i østblokklandene under den kalde krigen, virket i hele sin levetid som et urokkelig, uforanderlig bolverk mot demokrati, bevegelses- og ytringsfrihet. I realiteten falt den på en natt. Og i dag kan vi konstatere at muren tross alt «bare» sto i litt over 28 år – to år kortere enn tiden som har passert siden.

Murens fall var kulminasjonen av denne utrolige høsten da det ene diktaturet etter det andre klappet sammen som korthus, etter å ha råtnet på rot over lang tid. For alle som opplevde det etterlot begivenhetene en følelse av politisk eufori. At alt var mulig, og at vi befant oss ved det den amerikanske statsviteren og økonomen Frances Fukuyama døpte «Historiens slutt». De liberale demokratiene hadde seiret over de planøkonomiske diktaturene en gang for alle. Nå ville demokrati og markedsøkonomi spre seg som blomsterenger over hele kloden.

Samme år som Muren falt, begynte imidlertid overfallene på diverse oversettere og forleggere som hadde hatt befatning med den britiske forfatteren Salman Rushdies nye roman, «Satansike vers». Angrepene kom som et direkte resultat av at Irans høyeste leder, presten og sjiamuslimen Ayatollah Khomeini hadde utstedt en drapsordre på forfatteren og «alle hans medhjelpere» for å ha fornærmet religionen islam. Nye konfliktlinjer var under oppseiling. Etti år senere krasjet tre fly kapret av fanatiske sunnimuslimer inn i bygninger i USA og drepte flere tusen mennesker. I 2014 marsjerte styrker fra et nyopprustet og aggressivt russisk regime inn på den ukrainske delen av Krim-halvøya. En ny kald krig var under oppseiling.

9. november vil alltid bli stående som en gledens merkedag i europeisk historie. En da som minner oss potensial for fredelige løsninger på selv de mest fastlåste og alvorlige konflikter. Men den bør også minne oss på nødvendigheten av årvåkenhet og behovet for aldri å sovne på vakt.

