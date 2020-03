BEKYMRET: – Alvorlige og akutte sykdommer tar ingen pause selv om alles øyne hviler på coronaepidemien, skriver lege Jens Aksel Nilsen. Foto: privat

Debatt

Lege: Ikke nøl med å ringe 113 når det haster!

Som lege er jeg naturligvis bekymret for pasientene som blir syke av coronaviruset. Men jeg er vel så bekymret for pasientene som rammes av andre sykdommer. Det mangler et vesentlig budskap i corona-kommunikasjonen: Ikke nøl med å ringe når det haster!

For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

JENS AKSEL NILSEN, kst. overlege ved Bærum sykehus

Folket applauderer og heier på oss. Det er vi takknemlige for, og vi vil nok komme til å trenge all oppmuntringen vi kan få i tiden fremover. Men per i dag er sykehushverdagen skremmende rolig.

For første gang er det god nok tid til pasientbehandling, etterarbeid og faglig diskusjon. Vi rekker til og med å spise lunsj (alene), og vi rekker hjem fra jobb når arbeidstiden er over. Hvor er alle pasientene våre?

Corona-epidemien har gitt et voldsomt press på nødlinjene, og myndighetene har reagert med å mane folk til å puste med magen og tenke seg om før de ringer 113. Klokt.

Men det mangler et vesentlig budskap i kommunikasjonen: Ikke nøl med å ringe når det haster! Vi ser allerede dødelige konsekvenser av denne utelatte oppfordringen; folk vegrer seg for å ta kontakt. Nå sitter det mange der hjemme med ubehandlet og alvorlig sykdom.

les også Sykepleier Elisabeth om hyttedebatten: – Blir provosert

En mann driver med hagearbeid, brått kjenner han en klo i brystet, han kaldsvetter. Hans første tanke er å ringe ambulansen, men i neste øyeblikk får han dårlig samvittighet. Han skal i hvert fall ikke belaste helsevesenet nå som det er krise.

Mannen går heller inn og legger seg. I løpet av natten våkner han av voldsom tungpust og ringer til slutt 113. Det viser seg at han har hatt et stort hjerteinfarkt. Fordi han ventet med å ringe, har hjertemuskelen fått store skader. Dette må han leve med resten av livet. Men skaden kunne vært unngått hvis han bare hadde ringt med én gang.

Vi er rammet av en krise, og alle bærer sin egen bekymring. Som lege på Bærum sykehus er jeg naturligvis bekymret for pasientene som blir syke av coronaviruset. Men jeg er vel så bekymret for pasientene som rammes av andre sykdommer.

les også På vegne av 120 000 sykepleiere: – Vi blir på jobb for deg. Du blir hjemme for oss!

Alvorlige og akutte sykdommer tar ingen pause selv om alles øyne hviler på coronaepidemien. Normalt er de medisinske sengepostene fylt til randen av alvorlig sykdom. Pasientene har ikke forsvunnet. De sitter hjemme, uten behandling for lidelsene sine.

De siste dagene har jeg og kolleger rundt om i landet sett flere pasienter som kommer for seint til akuttmottaket. De skylder på coronaviruset. Pasientene er enten redde for å være til bry, eller de er redde for å bli smittet av corona på sykehuset.

Følgene av å vente kan være et liv med en alvorlig lidelse eller død. Helsevesenet er her også for deg som ikke har coronavirus. Vi har kapasitet til å tilby deg god behandling, og sykehusene har i stor grad omorganisert for å minimere smitterisikoen.

Brystsmerter, tegn på slag og akutte magesmerter er eksempler på symptomer som kan ha alvorlig underliggende årsak der rask behandling ofte er avgjørende for overlevelse.

Ikke ring 113 hvis du er tett i nesa, men bruk nødnummeret slik du ville gjort for fire uker siden. Vi gjør alt vi kan for å redde livet ditt, selv om du ikke er smittet av corona.

Publisert: 27.03.20 kl. 10:28

Mer om Coronaviruset Koronaviruset

Fra andre aviser