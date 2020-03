Debatt

Corona og Krigen

De siste ukenes ordskifte har vært preget av dramatikken som omslutter oss alle. Referansene til «krigen» er mange. Den største krisen i vårt kollektive minne oppleves relevant når vi skal beskrive corona-trusselen og tiltakene mot den. Erfaringene fra krigen er relevante. Men det er ikke alltid de mest spektakulære analogiene som treffer best.

LARS ROWE, Leder for Norges Hjemmefrontmuseum

Boris Johnson hevder å stå i spissen for et «krigsministerium», selv om ytterst få vil akseptere ham som den nye Churchill. Emmanuel Macron fastslår at verden er i krig, til tross for at en viktig del av løsningen på problemet vi står overfor, er samarbeid. Donald Trump advarer amerikanerne mot «den usynlige fienden» som invaderer landet, etter først å ha bagatellisert viruset.

Også her hjemme trekkes okkupasjonshistorien fram. Lege og forsker Gunhild Alvik Nyborg bidro på sin måte i Debatten på NRK den 17. mars: «Vi står på Oscarsborg, og så ser vi Blücher komme, og så går Blücher forbi og nå er vi der at vi ser Blücher på vei inn Oslofjorden, og vi står igjen ...»

Det er et gruvekkende bilde Alvik Nyborg maler. Senkningen av Blücher natt til 9. april 1940 var viktig. Den forsinket de tyske troppene. Takket være festningskommandant Birger Eriksen fikk kongehus og regjering tid til å områ seg. Den 7. juni 1940 evakuerte de til England, og etablerte sin motstand derfra.

Alvik Nyborg mener nok at vi har mistet viktig tid, og i så fall treffer hun på sett og vis med billedbruken sin. Men Blüchers havari var i stor grad resultat av oberst Eriksens moralske mot og vilje til å følge nøytralitetsinstruksen, og i mindre grad konsekvens av en samordnet strategi.

Lars Rowe.

Men dagens situasjon roper nettopp etter overordnet styring, kollektiv handling, samhold og solidaritet.

Et lite spektakulært, men avgjørende kapittel i norsk okkupasjonshistorie kan inspirere. Etter at Terboven i september 1940 proklamerte sin politiske nyordning, blokkerte folket naziregimets intense forsøk på å omdanne det norske samfunnet. Nasjonen førte en kollektiv holdningskamp.

Holdningskampen utgjorde en viktig kontrast til den første tiden etter 9. april 1940, da invasjonen hadde kastet samfunnet ut i forvirring og passivitet. Nå tok man tak, og motarbeidet for alvor nazifiseringen av Norge.

Parallellene til det vi har opplevd nylig er slående: Først passivitet og forvirring, deretter handlekraft. Men i dag befinner vi oss i et demokratisk tillitssamfunn der riktig informasjon raskt kan spres til alle. I så måte er vi langt bedre rustet enn de sivile motstandskreftene var.

Holdningskampen fant sin styrke i massene. Idretten, kirken, lærerstanden, professorene, Høyesterett og arbeidslivsorganisasjonene sa kollektivt nei til den nazistiske revolusjonen.

Et av de mest kraftfulle eksemplene på befolkningens motstandskraft er norske foreldres masseprotest mot å overgi sine barn til indoktrinering i Nasjonal Samlings Ungdomsfylking. I likelydende brev henvendte et sted mellom 100 000 og 200 000 norske mødre og fedre seg, med fullt navn og adresse, til myndighetene:

«Jeg ønsker ikke at mitt barn skal delta i NSUFs ungdomstjeneste, da de retningslinjer som er trukket opp for dette arbeid strider mot min samvittighet.»

Stilt overfor foreldrefronten, sto Quisling maktesløs. Okkupantene og deres norske våpendragere kunne bekjempe opposisjonelle elementer enkeltvis, men når motstanden ble for bred, falt nazifiseringsprosjektet i fisk.

Og det er vel en liknende oppgave som nå står foran oss. En oppgave som ikke takles ved kraftfulle enkelthandlinger som senere feires i spenningsfylte filmproduksjoner, men som bare kan løses ved at hver og en er seg sitt ansvar bevisst og følger en felles strategi.

Underholdningsindustrien vil neppe fråtse i bilder av nordmenn som skrubber hendene, like lite som den har tematisert holdningskampen. Men filmskapernes interesse er ikke et mål på effekten av vår felles og hverdagslige front mot coronaviruset. Den effekten måles i sparte liv.

Norske lærere, som hadde blitt forsøkt skremt til lydighet, returnerte fra sin arbeidsleirtilværelse i november 1942. Deres hjemkomst markerte den norske holdningskampens foreløpige suksess. Nazistene oppga videre forsøk på å vinne det norske folk for sin sak.

Holdningskampen gjorde inntrykk, også utenfor landets grenser. I september 1942 ba president Roosevelt verden om å «se til Norge (look to Norway)» for inspirasjon i de fortsatte krigsbestrebelsene. Norge var del av en global innsats, slik vi også er i dag.

Den endelige seieren over nazismen tok det enda noen år å fullbyrde, men et viktig slag var vunnet. En tålmodig, gjennomtenkt og samordnet kampanje med store deler av befolkningen som deltakere ga resultater.

I kampen mot corona må vi ta sikte på å vinne et første viktig slag, samtidig som vi må være forberedte på å yte fortsatt motstand. Den endelige seieren ligger etter alle solemerker fram i tid.

Det var kanskje alt dette Erna Solberg tenkte på da hun i sin tale til folket den 18. mars sa at «Når friheten har vært truet, har nordmenn gitt alt for hverandre.»

Publisert: 27.03.20 kl. 15:50

