En nødvendig redningsplanke

Av VG Leder

NHO, LO, Virke og Finans Norge sto sammen med regjeringen bak den nye kompensjonsordningen for coronarammede bedrifter som ble presentert fredag. Foto: Ole Berg-Rusten

- En tsunami har rullet innover norske bedrifter. Noen har mistet alle inntektene sine over natten, og det blir verre, sa NHO-direktør Ole Erik Almlid da regjeringen la frem sin nye krisepakke fredag. Selv om det er sterke ord, er det dessverre ikke en overdrivelse.

Krisen norsk næringsliv nå opplever, vokser fra dag til dag. Det er slett ikke bare de bransjene som har fått yrkesforbud eller er direkte berørt, som rammes. Vi ser nå at konsekvensene av smittetiltakene virker som en dominobrikke. Bransje etter bransje opplever at markedet forsvinner. Nå ser det ut til at for hvert eneste problem man prøver å løse, så dukker det opp to nye.

Derfor er det lovende at de berørte partene, NHO, LO, Virke og Finans Norge, sto sammen med regjeringen bak den nye kompensjonsordningen for coronarammede bedrifter. Partene har deltatt aktivt i utarbeidelsen av den nye ordningen, og ga uttrykk for tilfredshet. Det viser igjen hvor verdifullt det norske trepartssamarbeidet er i krevende tider.

En slik støtteordning var helt nødvendig å få på plass. Selv om for eksempel en frisør som ikke får gjort jobben sin får kompensert bortfall av inntekt, har de likevel utgifter som fortsetter å løpe. Det kan være alt fra husleie og strøm til leie av tjenester, som regnskapsføring.

Fortsatt er det uklart hvor stor andel av utgiftene bedriftene får kompensert. Vi vet heller ikke om de 20 milliardene som er satt av hver måned er tilstrekkelig. Regjeringen har signalisert at staten ikke skal bære alle kostnader alene. De mener at andre, for eksempel utleiere, skal være med på dugnaden. Det er lett å støtte intensjonen. Det er slett ikke ønskelig at krisepengene skal havne i lomma til rike huseiere. Likevel er det vanskelig å se hvordan dette skal håndheves i praksis.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen var opptatt av at useriøse bedrifter ikke måtte få «et sugerør inn i statskassen». Det er lett å dele hans bekymring for at ordningene, og vår felles finansformue, skal bli utnyttet. Men det sier også litt om hvor krevende det er å få på plass ordninger som er effektive, ubyråkratiske og hurtigvirkende, men samtidig treffsikre og vanskelig å utnytte. I praksis vil de to hensynene dra i hver sin retning. I dagens prekære situasjon er det helt nødvendig å prioritere tiltak som virker raskt.

Opposisjonen på Stortinget har allerede uttrykt misnøye med de nye tiltakene. Selv om kritikken er sprikende, tyder alt på at også denne krisepakken vil gå gjennom omfattende endringer før den blir vedtatt. Sist gjorde opposisjonen en nødvendig jobb, ikke minst med å sikre arbeidstakernes rettigheter. Utfordringen nå bør være å finne de tiltakene som gjør krisepakken mer treffsikker, ikke bare dyrere og mer omfattende.

Publisert: 28.03.20 kl. 12:35

