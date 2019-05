KRISEFORLIK? – Stortinget gi klar beskjed om at klimaet er vår tids viktigste prioritering, skriver MDGs Une Bastholm. Foto: Frode Hansen

Debatt

MDG: – Vi må erklære klimakrise

Det britiske parlamentet har erklært klimakrise. Stortinget må gjøre det samme.

UNE BASTHOLM, nasjonal talsperson og stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne

Den 30. april møtte tre statsråder skolestreikerne til «klimatoppmøte» for å lytte. Dagen før vedtok regjeringspartiene med støtte fra Ap og Sp å fortsette utbyggingen av Sverdrup-feltet, et av Norgeshistoriens største oljefelt. Det fins et ord for slik oppførsel: Hykleri.

I løpet av den 50 år lange levetiden skal Sverdrup-feltet gi 1,3 milliarder flere tonn CO2 i atmosfæren. Det tilsvarer 25 ganger Norges utslipp, eller det årlige utslippet fra 650 millioner personbiler.

Klimaendringene er her. I april ble det satt 20 varmerekorder i Norge. Sommeren 2018 var fantastisk for solbadende nordmenn på norgesferie, men den var et mareritt for brannvesenet, Sivilforsvaret og alle de frivillige som måtte avbryte ferien for å slukke de mer enn 2.000 skogbrannene som pågikk på grunn av tørken.

Enda verre var det for bøndene. Kornavlingene i 2018 var de laveste på 50 år. Fortvilte bønder fikk det umulige valget mellom å la dyrene sine sulte ihjel eller avlive dem på grunn av fôrmangel. Det er en forsmak på det som vil komme hvis vi ikke får utslippene under kontroll.

Skal vi hindre at til millioner flere mennesker må legge ut på flukt, slik FN anslår om vi ikke klarer å stanse oppvarmingen på 1,5 grader, må vi utvinne og brenne mindre olje. Utslippene av klimagasser må ned til null innen 2050. Skal vi klare det, må vi slutte å brenne kull, olje og gass.

Johan Sverdrup skal pumpe olje til ut på 2070-tallet. Å binde oss til oljemasta til 20 år etter at verden må være utslippsfri, er det største generasjonsranet dette tiåret. Eier ikke regjeringen oljeskam?

Ti av Norges fremste norske samfunns- og ressursøkonomer publiserte i sommer en artikkel hvor de understreker at kutt i norsk oljeproduksjon vil føre til lavere klimautslipp internasjonalt. Verden elektrifiseres. Snart trenger ingen olje lenger. Da er det dumt å pumpe opp mer.

22. mars streiket 40 000 norske ungdommer for en mer radikal klimapolitikk. De krever stans i ny oljeproduksjon, 60 prosent utslippskutt innen 2030 og 65 milliarder til klimatiltak i utviklingsland. De Grønne støtter kravene, og har fremmet dem på Stortinget.

Regjeringen later som de tar klimastreikerne på alvor ved å arrangere «ungdommenes klimatoppmøter», der de skal snakke uforpliktende om hvordan framtidas lavutslippssamfunn vil se ut, og hvordan ungdommene selv kan bidra i sitt eget liv for å leve mer klimavennlig. Regjeringen svarer altså på klimastreikernes krav ved å spørre hvordan ungdommen selv kan kutte utslipp. Dagen før vedtok de å bygge ut Norgeshistoriens femte største oljefelt.

Klimastreikerne har skjønt det, folket har skjønt det, FN har skjønt det, og nå har parlamentet i Storbritannia også skjønt det og erklært klimakrise. Men den norske regjeringen har ikke skjønt at hvis vi ødelegger miljøet så ødelegger vi for oss selv.

Nå må Stortinget gi klar beskjed om at dette er vår tids viktigste prioritering, og da må Stortinget erklære at dette er en klimakrise. Om ikke vi kaller dette en krise, så klarer vi heller ikke å håndtere det som en krise. Bare da kan vi komme videre, innfri kravene til klimastreikerne og stanse videre utbygging av oljefelt.

