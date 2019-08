KOMPROMISSLØS: – Vi sier nei til samarbeid med Frp og bompartier. Vi vil ikke danse «eksos-tango» med klimafornektere, skriver kronikkforfatteren. Foto: Terje Bringedal

MDGs Lan Marie Berg: – Vi vil ikke danse «eksostango» med klimafornektere

Folk i Oslo trenger et bedre og billigere kollektivtilbud. Ikke mer biltrafikk og forurensing. Da trengs mer handlekraft, og mindre teater i miljøpolitikken.

LAN MARIE BERG, byråd og Miljøpartiet De Grønnes førstekandidat i Oslo

Klimaendringene er her nå. Europa har nettopp hatt tidenes hetebølge. Nå brenner det i «verdens lunger» regnskogen i Amazonas. Vi har det mer travelt enn noen gang med å kutte utslipp og unngå farlige klimaendringer.

Vår tid største solidaritetskamp er klima- og naturkrisen i verden, ikke «bompengekrisen» i Norge. De Grønnes bidrag til denne globale kampen vært å vise vei de stedene hvor vi er med å styre. I Oslo har vi gjort hovedstaden til en internasjonal, grønn foregangsby. Sammen viser vi at det er mulig å endre verden, nabolag for nabolag, by for by. Det fungerer, ikke minst fordi redusert biltrafikk i byene gir oss mindre kø, kork og kaos, tryggere skole- og sykkelveier og renere byluft.

For noen uker siden la vi frem vår plan for å å gjøre Oslo til verdens første utslippsfrie storby innen 2030. Det er «ufattelig ekstremt ambisiøst» ifølge klimaforsker Borgar Aamaas ved Cicero. Men som han sier, «helt nødvendig» dersom vi skal unngå farlige klimaendringer. Skal vi få det til, holder det ikke med «nullvekstmål». Vi må redusere biltrafikken med en tredjedel.

Skal vi klare dette må det bli billigere å reise miljøvennlig og dyrere å kjøre fossilbil. Prisen på enkeltbilletter på kollektivtransport har økt tre ganger raskere enn prisen på bensin de siste ti årene, og Norge har nå blant de høyeste kollektivprisene i hele Europa. For en familie i Oslo-området er det ofte mye dyrere å ta T-bane eller bussen hvis man skal på kino, enn det er å kjøre bil. Det er ikke bare dårlig miljøpolitikk. Det er også dypt usosialt. Et bedre og billigere kollektivtilbud kommer alle til gode, ikke minst de med dårlig råd.

Likevel vil regjeringen gjøre det enda billigere å kjøre bil i den nye bomavtalen. Tenk det. I stedet for å ha en statsminister som tar ledelsen og stiller krav til alle oss lokalpolitikere om å gjøre vår del av klimadugnaden, så har vi en regjering som gjør det motsatte. De stiller krav om at vi må gjøre det billigere å forurense.

Dette er typisk for miljøpolitikken under Erna Solberg: For hvert museskritt fram for miljøet, går man to Frp-skritt tilbake. Eller enda fler. Derfor sier vi nei til bomavtalen. Og derfor sier vi nei til samarbeid med Frp og bompartier. Vi i De Grønne vil ikke danse «eksos-tango» med klimafornektere.

Klimakrisen er ikke noe nytt. Norge har hatt klimamål siden jeg gikk i barnehagen. Men utslippene er fortsatt høyere enn de var i 1990. Den viktigste grunnen til det er mange generasjoner med feige politikere som ikke har turt å lede. Vi når ikke klimamålene når ansvarlige politikere snakker om klimakutt i festtaler, samtidig som de setter stadig nye rekorder i motorveibygging og oljeleting. Det blir ikke mindre biler i byene, når man skal gjøre det billigere å kjøre bil.

I dag vil titusenvis av barn og unge på ny vil demonstrere for en trygg framtid. Sammen med stadig flere voksne krever de handling. Nå. Jeg kunne ikke vært mer enig. Nå må vi sette alle kluter til for å kutte klimautslipp, sikre ren luft, bedre nærmiljøet i byene våre, og stanse ødeleggelsen av natur som følger med byspredning og motorveiutbygging.

I Oslo har vi i fire år ført en klima- og miljøpolitikk som virkelig merkes. Vi er i ferd med å snu mange tiår med bilbasert byutvikling. Endringene i gatebildet er synlige. Lufta er målbart bedre. Klimautslippene har sunket med 16 prosent på bare to år. Gate for gate blir bedre tilrettelagt for syklende og gående. Vi har gjort det gratis for barn opp til seks år reise med buss, tog og bane, utvidet ungdomsrabatten, og fått på plass tusenvis av nye avganger hver eneste uke.

Denne politikken er bare mulig fordi vi også tør å ta kontroversielle grep, som å øke bompengene, fjerne parkeringsplasser, innføre beboerparkering og omregulere av gater. Høyresiden prøver å stemple oss som radikale. Men stilt overfor klimakrisen er det eneste ansvarlige å være radikal.

Det skal vi fortsette med. Som eneste parti går De Grønne derfor til valg på å kutte kollektivprisene i Oslo med 20 prosent, finansiert med høyere bompenger. Det er fremtidsrettet miljøpolitikk som vil bidra til å redusere biltrafikk, mindre klimautslipp, renere luft og tryggere skoleveier, og som kommer alle i byen til gode - ikke minst de med dårlig råd. En grønnere by er også en bedre by å bo i.

Jeg tror folk i denne valgkampen har blitt litt lei av teater og krangling i regjeringen, og heller ønsker seg politikere som faktisk gjør noe med de store miljøproblemene. Det kan også meningsmålingene tyde på. De Grønne vokser over hele landet, og på den siste Oslo-målingen til VG får vi rekordhøye 18,6 prosent. Vi jobber knallhardt for hver eneste stemme og tar ingenting for gitt. Men er det en ting de siste fire årene har vist oss, så er det at De Grønne er garantisten for grønn politikk i hovedstaden.

