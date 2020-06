Leder

Fornuftig å ikke åpne for Sverige

ÅPNER FOR NORDISK FERIE: Men hverken Erna Solberg eller hennes danske kollega Mette Frederiksen vil åpne for Sverige. Foto: Terje Bringedal

Erna Solberg åpner igjen hele Norden for ferierende. Men mange blir skuffet. For Sverige har fått et stort rødt lys på seg.

For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

– Det er naturlig at vi begynner med våre gode nordiske naboer, sa statsminister Erna Solberg, da hun offentliggjorde nye reiseråd fredag.

Og folk i Norden får altså igjen reise på sommerferie i regionen uten å få karantene.

Men værkartet på TV har fått en konkurrent. Regjeringen har introdusert et nytt kart over Norden. De områdene som er farget grønne, er tillatt å feriere i.

Men det er en stor hake her. Eller for ikke å si en diger rød flekk midt på kartet. Det er hele Sverige. Som dessverre fortsatt er adgang forbudt for ferierende.

Sverige oppfyller ikke kravene myndighetene har satt. De har for mange syke og smittede.

Bortsett da, fra vakre Gotland, Sverige største øy som ligger i Østersjøen. Det er den eneste svenske regionen det per nå er lov å feriere i, i tillegg til at vi får lov å kjøre bil gjennom landet om vi skal til Danmark.

Dette er dårlig nytt for hele reisenæringen og for svenske kommuner som er avhengig av norske besøkende for å holde folk i arbeid, som Strømstad. Og det er nedslående for alle innbyggere med hytte på begge sider av grensen.

Det som skal til for å få grønn farge, er at smitten går ned. Det er til dels svært langt igjen for mange regioner. Ikke en gang Nord-Sverige er i nærheten av grønt.

Hver fjortende dag skal det gjøres en ny vurdering. Om smittede og syke i svenske regioner da er nede på et akseptabelt nivå, vil det åpnes for reiser.

Det er trist at det må bli slik. Men det er også forståelig.

I Sverige åpnes det nå for at svensker skal få reise fritt i eget land. Også i svenske turistregioner er det bekymring for at helsevesenet ikke vil tåle å få mange reisende fra Stockholm og andre hardt rammede områder.

Svenske myndigheter liker naturligvis ikke de nye reiserådene. De ønsker alle velkomne til å feriere i sitt land. Og Norden-minister Anne Hallberg har tidligere sagt at det ikke er akseptabelt å diskriminere Sverige.

Men nå har altså Danmark og Norge i samarbeid laget objektive kriterier som ikke handler om land, men om smittesituasjon.

Og det er smart, med det forbeholdet om dette i praksis viser seg å være gjennomførbart.

Når en region i Sverige oppfyller kravene, som blant annet handler om hvor mange nye smittetilfeller landene har, antall innleggelser på intensiven, hvor stor andel som er smittet, hvordan testregimet er, så skal det åpnes.

På samme måte betyr det at regioner i Norge kan utelukkes, om smitten går opp hos oss. Og det er ikke diskriminering. Det er smittevern.

Publisert: 12.06.20 kl. 15:05

