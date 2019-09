SYDEN-FEBER: De siste vintrene har jeg reist til Gran Canaria med Ving. I dag ble det kjent at Ving er konkurs. Her er jeg og samboeren på Rorbua på Amadores. Restauranten måtte dessverre legge ned i fjor, etter 20 års drift. Foto: Anne Kristin Sortehaug Ajer

Vi som elsker charter!

«Charter er så harry!» «Ja, og så klapper folk når flyet lander. Det er SÅ harry.»

Sitatene stammer fra noen venninner fra studietiden, men de er ikke alene om hverken å ha tenkt det eller sagt det. Det lever vi godt med - både jeg og de ca en million andre nordmennene som drar på chartertur i år.

Jeg har aldri forstått dem som drar litt på det når de sier «eh, vi skal faktisk på charter i år, he he» med en sånn unnskyldende mine. Jeg har aldri forstått dem som fnyser av at det av og til er noen som klapper når flyet lander. Du er rimelig humørløs og blasert om du blir sur av å se andre vise entusiasme når de ankommer feriedestinasjonen sin for en etterlengtet ferie. (Og da trenger du antageligvis den ferien, mer enn noen andre på det flyet.)

Selv om medier og reiseeksperter stadig melder om at reisetrendene endrer seg, færre vil på charter og flyskammen sprer seg: Vi er fortsatt mange som trives på charter.

Det er akkurat på denne tiden av året, når gradestokken kryper nedover mot null og det som verre er og høstmørket senker seg over de tusen hjem, at jeg pleier å starte jakten på billetter. Jeg sparer alltid ferieuker slik at jeg kan dra til sol og varme om vinteren. De siste årene har det blitt mest charter.

I dag våknet vi altså til nyheten om at Ving er konkurs. Situasjonen er foreløpig ikke helt avklart, men det internasjonale eierselskapet Thomas Cook er i alle fall det. I formiddag sa flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs imidlertid til e24 at han tror den nordiske virksomheten av Thomas Cook-konsernet, som inkluderer norske Ving, kan bli kjøpt opp etter konkursen. Den skandinaviske delen av selskapet tjener nemlig gode penger og har levert gode resultater: 95 millioner pund i fjor (1,07 mrd. kroner).

Konkursen er selvsagt en kjip situasjon for dem som akkurat nå er strandet på en «ikke så øde øy» i uvisshet, og de som muligens får kansellert de kommende ferieplanene sine.

Enda kjipere er det for alle ansatte i selskapet. Kjipt for de som på en eller annen måte lever av turistnæringen på feriestedene: De som jobber på hotellene vi sover og restaurantene vi spiser på, for bussjåførene som frakter oss til og fra flyplassen, for guider og personell. Og for Lollo og Bernie, som underholder barna mens mamma og pappa leser bok på solsenga og kanskje skeier ut med en øl til lunsj.

Det er antageligvis enda tristere for barna og foreldrene, enn for de som er inne i Lollo og Bernie-draktene, når jeg tenker meg om.

SYDENS STØRSTE STJERNER: Vings Lollo og Bernie. Foto: Ving

Selv har jeg vært med Ving til Kreta, Mallorca, Tenerife og Gran Canaria. De siste tre vintrene har jeg vært i Las Palmas med Ving. Samme sted, samme by, samme hotell. Jeg har til og med egen dyne liggende der.

Jeg liker å bli møtt av blide ungdommer som snakker svorsk på flyplassen, og fraktet til hotellet av travle sjåfører som kjører litt for fort. Jeg elsker at jeg kan ringe Ving-guiden Lena fra Skåne når samboeren min har glemt bilnøkler og husnøkler i nattbordskuffen på hotellet.

Og charter trenger ikke bety at du er innestengt på en og samme resort hele ferien, og må spise den samme maten fra den samme buffet-disken til alle måltidene. Charter er hva du gjør det til selv. Enten du vil la ungene danse disco med Lollo og Bernie mens du ligger på en solseng, om du vil gå fjellturer eller sykle terreng, om du vil ha storbyferie, bade, trene eller bare lese bøker.

Jeg har aldri benyttet meg av charterselskapenes turer og ekskursjoner, men jeg var på grisefest i 1997. Dagen etter ble vi invitert i et stort, fett gresk bryllup - da hotelleierens datter skulle være forlover for en barndomsvenninne. Blant de 500 bryllupsgjestene satt altså seks charter-turister fra Norge. Jeg trenger vel ikke fortelle deg at det ble et minne for livet.

Det er riktignok problematiske sider ved masseturismen, og ikke minst problematiske sider ved at vi i Norge og vesten flyr så mye som vi gjør. Det må vi ta konsekvensene av. Vi må nok fly mindre. Kanskje blir løsningen el-fly. Muligens kommer flere til å dra på togferie. Kanskje vil enda flere velge Norgesferie. Reisetrendene er som sagt i endring. Flyskam kan vi snakke mer om ved en senere anledning.

Men enn så lenge kommer jeg ikke til å droppe Syden-ferien i vinter. Og det blir nok helst charter.

Funfact: Det første charterflyet fra Skandinavia gikk fra København til Mallorca i 1953. Flyet forlot Kastrup klokken åtte om morgenen, og landet på mallorcansk jord klokken ni om kvelden. Da hadde turistene hatt mellomlandinger i Hamburg, Stuttgart, Lyon og Marseille på veien. I dag tar turen tre og en halv time, uten stopp.

