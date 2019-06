Etter Brennpunkt-dokumentaren rykket Gilde inn mange annonser om norsk mat. Bondeorganisasjonene og de store produsentene bør heller legge til rette for at norske forbrukere faktisk kan velge god dyrevelferd, skriver VG redaksjonelt. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Leder

Det må bli lettere å velge god dyrevelferd

Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter», som avslørte gruoppvekkende behandling av dyr i norske grisefjøs, har opprørt alle.

Nå nettopp







Om det kommer noe godt ut av denne dokumentaren, er det økt interesse for dyrevelferd.

Mange kjøper mat i butikken uten å tenke mye over hvor maten kommer fra eller hvordan den er produsert. Landbruket gjør en stor innsats for å forsyne oss med mat. De aller fleste bønder er opptatt av at dyr skal ha det bra og driver innenfor gjeldende regelverk. Problemet er at «innenfor regelverk» ikke nødvendigvis betyr at alt er perfekt. I reklamen liker landbruket å fremstille det som norske husdyr går fritt ute, gjerne i en blomstereng eller trippende rundt på tunet. Dette er langt fra virkeligheten for mange norske husdyr.

Svinenæringen er et eksempel på husdyrhold der dyrene aldri er ute eller får mye plass å bevege seg på. Fordi griser ikke er beitedyr, er det ingen krav til at de skal være ute om sommeren. Økonomien i næringen er heller ikke slik at det er lønnsomt. Det er en intensiv produksjon der grisene lever i båser. Griser som beveger seg vokser mye langsommere enn dyr som bare står inne. Der er ikke dyr så ulik oss mennesker. Alle som har sett Emil i Lønneberget husker hvordan Emil trente «Griseknoen» for at han ikke skulle ende opp som juleribbe.

En svært liten andel av norske griser er såkalte frilandsgris, som lever ute. De leker, graver i jorden og har åpenbart et annet liv enn mange av sine artsfrender. Mange vil ønske å betale mer for mat fra dyr som man vet har levd gode liv, selv om det koster mer. Da må vi også få på plass ordninger som gir forbrukerne den kunnskapen. I dag kan man kjøpe mat som viser at den er norsk eller økologisk produsert, men bare unntaksvis gjelder dette god dyrevelferd.

Gilde har lansert en stor kampanje som prøver å formidle at når du velger deres norske mat så skal du være trygg på at dyra har hatt det bra. Det er åpenbart feil. Til og med Forbrukertilsynet har reagert på denne markedsføringen. Skal folk ha mulighet til å ta gode valg må de settes i stand til det. Derfor bør både bondeorganisasjonene og de store produsentene heller legge til rette for at norske forbrukere aktivt kan velge god dyrevelferd.

Publisert: 26.06.19 kl. 09:00