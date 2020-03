LANDSFADER: Giuseppe Conte sto alene på podiet da han satte Italia i karantene. Foto: FILIPPO ATTILI / CHIGI PALACE PRESS OFFICE / HANDOUT / CHIGI PALACE PRESS OFFICE

Han setter 60 millioner i corona-karantene

Han vegret seg i det lengste. Men så strammet han grepet.

Juristen Giuseppe Conte (55) er den partiløse statsministeren som ble regjeringssjef ved en tilfeldighet. En anonym overgangsfigur, tenkte de fleste.

Nå står han frem som samlende landsfader. Enda budskapet er brutalt, og kan minne om noe Mussolini i sin tid påførte sitt folk.

Som første europeiske land etter krigen har Italia innført nasjonal unntakstilstand som begrenser borgernes bevegelsesfrihet. 60 millioner mennesker er pålagt å holde seg hjemme fra jobb, skole, uteliv. Bare begrunnede reiser tillates. Arbeidsgivere som ikke holder livsnødvendig produksjon eller samfunnskritisk virke i gang, bes permittere sine ansatte.

En drastisk statlig inngripen i et demokrati. Men antakelig nødvendig.

Enhver sammenligning med Italias fascistiske diktator stopper her. For Giuseppe Conte pålegger ikke sine undersåtter reiseforbud eller nekter dem å samles offentlig for å sikre sin egen makt. Han gjør det ikke for å kue folk til taushet.

Tvert imot tyr statsministeren til det sterkeste virkemiddel han har i håp om å redde Italias innbyggere og langsiktige økonomi – den tredje største i eurosonen, men med en statsgjeld 1,3 ganger større enn den årlige verdiskapningen (BNP).

Contes grep er dristig. Det vil redde liv, men koste skjorta.

Anslag indikerer at nedstengningen av Italia kan komme til å svi av inntil 7000 milliarder kroner i garantier for at finansmarkedene skal kunne gjenreise ny tillit til italienerne. Landet vil trenge en «finansiell brannmur». Det vil utfordre både EU, Det internasjonale pengefondet og USA. Hvem tar regningen?

Målet er å begrense og aller helst stoppe spredningen av coronaepidemien. Siden det foreløpig ikke finnes medisiner som tar knekken på viruset, er fysiske avgrensinger eneste måte å isolere det på. Ved å redusere antallet møtepunkter hvor folk kan komme til å smitte hverandre, håper italienske myndigheter å få tilstrekkelig bukt med spredningen.

Derfor stenges skoler, kinoer og teatre. Idrettsarrangementer kanselleres og spisesteder må lukke dørene klokken 18. Den nasjonale karantenen skal gjelde til 3. april. I første omgang. Håpet er likevel at det skal være nok til å få kontroll med viruset, slik at Italia kan gjenåpne til sommeren.

63 millioner turister la i 2019 igjen mer enn 237 milliarder euro. Å miste 2020-sesongen vil innebære ruin.

Italia er det hardest corona-rammede land i Europa. Antallet smittede det høyeste. Dødsraten den verste. I skrivende stund har mer enn 9000 testet positivt på viruset. Det er også via Italia langt de fleste smittebærere har brakt smitten videre til andre europeiske land.

Selv om også 4300 italienere er på bedringens vei og 724 er erklært helt friske har 463 mistet livet. De aller fleste tilfeller (mer enn 5000) samt det høyeste antallet døde (333) stammer fra Lombardia i Nord-Italia. Majoriteten er menn, de fleste mellom 80 og 90 år. Brorparten led allerede av andre alvorlige helseproblemer, ifølge medisinske myndigheter i regionen.

En vesentlig årsak til at Italia rammes så hardt er at landet har Europas eldste befolkning, ifølge Eurostat. Mens verdens helseorganisasjon (WHO) har regnet ut at 3,4 prosent av de coronasyke globalt vil miste livet, er dødsraten i Italia 4,25 prosent.

En studie viser at mer enn 80 prosent av coronasmittede ikke vil utvikle særlige symptomer, mens 14 prosent kan få lette til alvorlige tilfeller av lungebetennelse.

Det er tung symbolikk i at en statsleder i et vestlig demokrati innfører dekreter for å regulere folkets bevegelsesfrihet. I republikken Italia er denne symbolikken nesten uutholdelig.

Klok av skade etter Benito Mussolinis høyreekstreme regime, laget italienerne i 1946 en grunnlov som er så innviklet og full av forbehold at det ikke skal være mulig for én mann å samle all makt på en hånd igjen. I dette ligger også en hel rekke begrensninger av den til enhver tid sittende regjeringssjefs personlige handlingsrom. Noe som for øvrig irriterte Silvio Berlusconi i sin tid da han forsøkte å innvilge seg selv egne skatteregler og straffefrihet. Men det er en annen historie…

Symboltung var også Giuseppe Contes ankomst til sin egen pressekonferanse mandag kveld. Alene inntok han podiet. Alene redegjorde han for sin beslutning om å stenge ned Italia, og alene påtok han seg det hele og fulle ansvar for den dramatiske handlingen.

Kontrasten til Italias høyrepopulistiske anfører Matteo Salvini kunne ikke vært større. Da viruset begynte å bre om seg, var Lega-lederen kjapt ute med å bruke coronautbruddet til å skylde på andre og klage på regjeringens mangelfulle håndtering. Smittefrykten hadde knapt rukket å bli en mediesak før han forlangte stengte grenser og at folk skulle holde seg hjemme.

Men plutselig slo det hele tilbake på Salvini selv da det ble klart at det var i Lombardia og Veneto viruset hadde rammet hardest – i Lega Nords høyborg.

Da Matteo Salvini skjønte at en nedstengning av dette området ville påføre hans egne kjernevelgere store økonomiske skadevirkninger, endret han retorikk. Nå anklaget han regjeringen for ikke å «beskytte Italia og italienerne» mot afrikanske flyktninger.

Så viste det seg at det slett ikke var flyktninger som spredte viruset, men italienere. Politisk populisme funker dårlig når det ikke er noen å skylde på.

I det lengste forsøkte Giuseppe Conte å unngå det uunngåelige. Å sette et helt land i karantene er ikke noe man bare gjør.

Gjennom hele helgen søkte han faglige råd fra smittevernekspertisen. Han konsulterte de øverste beredskapsmyndighetene, som tradisjonelt har korte kommandolinjer og stor innflytelse i det italienske samfunnet. Alt mens presset fra den sosialdemokratiske regjeringspartneren PD og store deler av opposisjonen økte. «Alle» ville at statsministeren skulle gjøre «noe».

Men Conte var redd for inngrep som ville skade Italias allerede hardt prøvde økonomi. Landet har store lån som forfaller. Renten på gjeldsobligasjonene er økende. Det er ikke Italias vekst.

«Hvis liv og helse står på spill har du i grunnen ikke noe valg», sa statsminister Conte i sin tale til nasjonen mandag kveld.

En timing som neppe var tilfeldig.

Halve landet satt allerede foran fjernsynsapparatene og ventet på sesongpremieren på «Commissario Montalbano».

Den sicilianske forfatteren Andrea Camillieris romanfigur har i 14 sesonger trollbundet publikum i mer enn 20 land (unntatt Norge, hvor serien aldri er blitt vist), og den årlige premiereepisoden er Italias mest sette TV-program. Nå ble det ekte drama før fiksjonsdramaet.

Giuseppe Conte ble statsminister i Italia i 2018 da de daværende koalisjonspartnerne Matteo Salvini og Luigi Di Maio fra Femstjernersbevegelsen ikke klarte å bli enige om hvem som skulle bli regjeringssjef. Ingen av dem unnet den andre embetet, og valget falt på en ukjent og partiløs søritaliensk jurist som de nok tenkte de kunne operere som en marionette.

Mandag sto Guiseppe Conte selvstendig frem som en politisk leder av større format enn noen av dem som innsatte ham.

