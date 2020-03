FOLKEKJÆR: Jahn Teigen (1949–2020). Foto: Knut Erik Knudsen

Begravelse på statens bekostning

Når en kjent og kjær person som har betydd mye for mange dør, dukker det gjerne opp en diskusjon om hun eller han burde få begravelse på statens bekostning. Så også da Jahn Teigen gikk ut av tiden i februar.

OLE HENRIK ANTONSEN, låtskriver og produsent

Å motta denne siste heder fra staten er få forunt. I statuttene heter det: – Begravelse på statens bekostning er en æresbevisning som i Norge vanligvis gis til ledende statsmenn, politikere, soldater og i sjeldnere tilfeller også kulturarbeidere som forfattere, skuespillere, komponister og idrettsutøvere.

I kategorien kunstarbeider begravet på statens regning de siste 30 årene finner vi navn som Rolv Wesenlund, Wenche Foss, Nils-Aslak Valkeapää, Per Aabel, Jakob Weidemann, Kjell Aukrust, Leif Juster og Halldis Moren Vesaas. Det skulle bare mangle.

Etter å ha sett litt over lista må jeg likevel si at et kunstområde glimrer med sitt fravær: populærmusikk.

Noen vil nok si jeg ber for min syke mor. Likevel, er det ikke rart at kunstkomponister som Fartein Valen og Arne Nordheim er begravet på statens regning, når Alf Prøysen og Torbjørn Egner ikke er det?

Jahn Teigen kom inn som en virvelvind i norsk musikkbransje på starten av 70-tallet. Etter den internasjonale Eurosong-finalen i 1978 viste halve England hvem han var, og langt ut på 90-tallet var han omtrent den eneste nordmannen en gjennomsnittssvenske kunne navnet på. Han holdt det gående så lenge helsa tillot. Som artist. Låtskriver. Tekstforfatter. Humorist. Skuespiller. Operasanger. Programleder. Talentutvikler. Det er sikkert noe jeg har glemt.

Dette bildet er tatt i 1983, mens Jahn Teigen var Norges desidert mest populære artist. Mine to kusiner Hege og Trine troppet uanmeldt opp hjemme i Dagaliveien. Jahn tok seg god tid til å prate, lage show og fortelle om fotballklubben i sitt hjerte – Eik. Han klarte sågar å omvende min meget skeptiske onkel Per til også å bli blodfan: – Fyren var jo så utrolig trivelig!

Antonsens kusiner Hege og Trine på besøk hjemme hos Jahn Teigen i 1983.

Jahn Teigen ga og ga, så lenge han kunne. Etter mer enn ti år i tilbaketrukket eksil på «Klockargården» i Skåne er det ikke alle unge i dag som har det helt klart for seg hvem han var. Men sangene kan de! Gå på afterski eller en hvilken som helst fest der det synges allsang, og se hvilke låter som runger høyest. Det er ofte Teigens.

Da Jahn Teigen døde uttalte kulturministeren at vi har mistet en nasjonalskatt. Statsministeren skrev på Twitter at sangene hans har vært lydsporet i livet til mange av oss.

Det finnes folk i musikkbransjen som noen vil si har «utrettet mer musikalsk», eller «har hatt et kunstnerisk virke med høyere kvalitet» – hva nå enn det er. Jeg tror likevel du skal lete veldig lenge for å finne noen som har betydd så mye, for så mange, over så lang tid som Jahn Teigen.

Og er det ikke strengt tatt denne typen mennesker som får begravelse på statens bekostning?

