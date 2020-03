VIRUSET: – Folk kommer mest sannsynlig til å dø som en direkte konsekvens av Trumps manglende jordledning til virkeligheten, skriver Eirik Løkke. Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hvor dypt sitter støtten til Donald Trump?

Corona-viruset vil gi en pekepinn på det.

EIRIK LØKKE, rådgiver i den liberale tankesmien Civita

Hvis man skal lære noe av historien,og det hender det at man bør, om hvordan man skal håndtere alvorlige kriser, er antagelig den viktigste lærdommen at man bør forholde seg til virkeligheten på en oppriktig måte. Målt etter denne standarden har Donald Trumps håndtering av Corona-viruset vært en komplett katastrofe.

Og nå er det alvor. Folk kommer mest sannsynlig til å dø som en direkte konsekvens av Trumps manglende jordledning til virkeligheten. Det er simpelthen vanskelig å ta innover seg hvor uansvarlig han har opptrådt i forbindelse med Corona-viruset, men for å begrense meg til det mest alvorlige: Presidenten i USA har den siste uken:

undergravd WHOs tall på bakgrunn av «en følelse/intuisjon»,

hevdet at alle som ønsker det, kan bli testet, selv om det ikke er riktig,

uttalt at folk som har pådratt seg Coronavirus, kan gå på jobb.

Presidentens sammensurium av løgner, bisarre utfall og elendige råd truer med å eskalere krisen på en måte som gjør den svært vanskelig for USA å takle. Corona-viruset krever at vi som samfunn opptrer solidarisk, blant annet ved å holde oss isolert, dersom vi kjenner symptomer, for ikke å snakke om situasjoner der vi får påvist smitte.

Dette er helt grunnleggende for ethvert samfunn som skal bekjempe Corona. I en slik situasjon er det essensielt at det øverste lederskapet sender et utvetydig budskap: «Hold dere borte fra jobb, dersom dere har Corona-virus». Dette er særlig viktig i et land som USA, hvor mange er veldig avhengige av rent faktisk å være på jobb for å få betalt. Det er vanskelig å overdrive hvor skadelig handlemåten til president Trump er.

Men vil Trumps manglende evne til å forholde seg til virkeligheten ramme ham politisk?

I skrivende øyeblikk har Trump en oppslutning («approval rating») på 44,3 prosent på gjennomsnittet for slike målinger på Realclearpolitics. Dette tallet har vært stabilt gjennom nesten hele hans presidentperiode. Trump har selv hevdet at han kan skyte noen på 5th Avenue uten at det ville få noen konsekvenser for oppslutningen hans. Så langt har han fått skremmende rett – kulten av tilhengere synes å akseptere nærmest hva som helst fra hans side.

Men den virkelige testen på støtten til Trump vil vi få de neste ukene og månedene. Markedene har allerede fått panikk, delvis forårsaket av Trumps bisarre håndtering. Corona-viruset vil ramme landet hardt, både direkte og indirekte. Direkte ved at mange vil bli berørt og dø som følge av viruset og mangel på helsehjelp. Indirekte i form av økonomisk nedgang.

Spørsmålet er om velgerne, især republikanske velgere, etterhvert som de blir rammet av viruset, kommer til å akseptere Trumps kuriøse forklaringer og rabiate utspill.

Abraham Lincoln skal en gang ha uttalt: Du kan lure hele folket deler av tiden og deler av folket hele tiden. Men du kan ikke lure hele folket hele tiden.

Donald Trumps møte med Coronaviruset vil gi en reell indikasjon på hvor mange som har fulgt presidenten inn i hans postfaktuelle virkelighet.

Publisert: 11.03.20 kl. 12:20

