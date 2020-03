Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie besøkte nylig Virusmottaket på Ullevål universitetssykehus. Foto: Hallgeir Vågenes

Leder

Corona på Ernas vakt

Meldingene fra Italia kjennes nær uvirkelige. Myndighetene setter i gang drastiske tiltak for å begrense utbredelsen av corona-viruset, som nå er i ferd med å spre seg til hele landet.

Nå nettopp

I de etablerte sikkerhetssonene i nord, som er hardest rammet av smitten, er det lagt strenge restriksjoner på innbyggernes mulighet til å bevege seg fritt. Skolebarn må holde seg hjemme. Andre institusjoner, som museer og treningssentre, holdes stengt. Barer og restauranter har redusert åpningstid. Dagliglivet er brått endret for millioner av mennesker.

Dette skjer i Italia, et demokrati i Europa, med en åpen økonomi og frihet for borgerne. Konsekvensene er uoverskuelige. Italias allerede skjøre økonomi rammes ekstra hardt fordi det er nord i landet de mest inngripende tiltakene iverksettes. Disse områdene er Italias økonomiske motor, det er her mye av verdiskapningen finner sted.

Overreaksjon? Eller helt riktig?

Nær ti millioner mennesker bor i områdene som nå er omfattet av det nye strenge regimet - det dobbelte av Norges befolkning. Tiltakene skal i utgangspunktet vare frem til 3.april. Om dette er nok til å få kontroll med spredningen av viruset, er uvisst. Det som imidlertid er sikkert, er at denne delen av Italia vil bli preget i lang tid fremover. Økonomisk, sosialt - og kanskje også politisk.

Milano er preget av situasjonen. Myndighetene har nå satt i verk kraftige tiltak for å forsøke å bremse spredningen av corona-viruset. Foto: Helge Mikalsen

Det er for tidlig å si om italienske myndigheter har overreagert, eller om det for deres del er det eneste rette å gjøre akkurat nå. Men dersom det som skjer i Italia er et forvarsel til resten av Europa om hva som kan komme, står vi overfor en situasjon som er helt ukjent, også for oss. I så fall snakker vi om en krise av uante dimensjoner - en krise som vil stille enorme krav til lederskap og handlekraft hos våre øverste ledere.

Består Erna prøven?

Spørsmålet for vår del akkurat nå er om myndighetene her hjemme er i stand til å kontrollere spredningen av smitte i Norge. Om de iverksatte tiltakene er gode nok, om de kom tidsnok, og om vi har et helseapparat som er i stand til å håndtere det dersom mange nordmenn blir alvorlig syke.

Vi har alle et ansvar for å delta i dugnaden for å hindre spredningen av viruset. Våre ledere, med statsminister Erna Solberg i spissen, har som sin viktigste jobb akkurat nå å sørge for at beredskapen fungerer. Corona-viruset kom på hennes vakt. Tiden vil vise om hun består prøven hun brått ble satt på.

Publisert: 08.03.20 kl. 14:41

Les også

Fra andre aviser