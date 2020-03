FOR LITE, FOR SEINT? – Dette er ikkje ei tid for å fordele skyld, og det er ikkje mi hensikt med dette innlegget. Men no er det tid for handling, skriv kronikkforfattaren. Foto: Hallgeir Vågenes

Lege om corona-viruset: – No hastar det

Eg er ikkje overbevist om at alle corona-relaterte råd frå norske helsemyndigheter har vore tilfredstillande.

THOMAS MOSS, lege

Då Covid-19 braut ut i Kina, sende eg følgjande epost (datert 30.01.20) til Folkehelseinstituttet (FHI): «Hei. I dagens nyhetssending vart ein representant frå FHI intervjua, og han opplyste at ein ikkje har spesielle planar om karantene for nordmenn som blir henta heim frå Kina. Medfører dette riktighet?»

Bakgrunnen for mi henvending var ein forskjell mellom Noreg, og mange andre land si tilnærming til personar som kom heim frå stader som då hadde potensielt høgt smittepress (Kina/Wuhan). Land som USA m.fl. internerte sine heimvendte statsborgarar i 14 dager, før dei igjen fekk gå ut i samfunnet. På dette tidspunktet visst me lite om viruset, og me såg bilder frå Kina der millionbyar var folketomme med stengde gater.

Svaret eg fekk frå FHI var (utdrag) som følgjer:

«FHI følger situasjonen og utviklingen nøye både i Kina og i andre land der viruset oppdages. Spesielt følger vi med på hva verdens helseorganisasjon (WHO) og det europeiske smittevernbyrået (ECDC) vurderer, i tillegg til uttalelser og råd fra andre offentlige helsemyndigheter.»

Thomas Moss. Foto: PRIVAT

Svaret gav meg ei viss kjensle av at dette vart tatt på alvor og at situasjonen vart følgd tett. Den vidare utviklinga har likevel ikkje overbevist meg om at alle råd som har vore gjevne har vore tilfredstillande.

Dette er ikkje ei tid for å fordele skyld, og det er ikkje mi hensikt med dette innlegget. Men det er ei tid for handling. Eg viser til generalsekretær i WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus (twitter: @drtedros) si uttale (oversett):

«Vi er bekymra over at i nokon land speglar ikkje nivået av politisk involvering og handling nivået på trusselen me alle står ovanfor. Dette er IKKJE ein øvelse, IKKJE ei tid for å gje opp, IKKJE ei tid for unnskyldningar. Dette er tida for å ta alle verkemiddel i bruk.»

No veit me meir om viruset . Mortaliteten/dødeligheten til viruset ser ut til å være mindre enn det ein i byrjinga kunne frykte ut frå tal som no vert rapporterte frå Sør-Korea. For dei eldste i befolkinga, samt mennesker i risikogrupper viser likevel dei same tala ein høg dødelighet.

Andre land har likevel ikkje endra sine krav til karantene. Heller det motsette. Brudd på karantene medfører i fleire land reaksjonar med både bøter og fengselsstraff.

Noreg har framleis innført færre tiltak, enn land med færre smitta enn det som er dei offisielle tala i Noreg. Seinast lørdag kunne me sjå eit fly som landa på Torp lufthavn utan at passasjerane vart frakta i karantene. Ein av passasjerane vart intervjua og uttala at han «ikkje kom til å gå i karantene med mindre myndighetene testa han og påviste sjukdom». Dette vitnar om lite forståing i befolkinga for tanken om karantene og «føre-var» prinsippet. Det vil vere feil bruk av ressursar å teste alle som kjem med fly frå smitteområder i utlandet, når dei kan sitje i karantene.

Vidare såg vi i Holmenkollen denne helga bilder av både vaksne og unge som trassa myndighetene sine råd – nokre medan dei drakk Corona Extra.

Dette skjer samstundes som intensivmedisinarar i Italia varsler at sjukehusa der er nær ved kollaps med tanke på kapasitet. Kva er det som i noverande situasjon skil Noreg frå Italia? Er det ikkje sannsynlig at også vi kan ha langt fleire smitta og til og med døde om tre veker, og sjukehus med store utfordringar?

Her er nokre døme frå kor alvorleg andre land tek denne trusselen:

Island innførte i helga unntakstilstand.

Israel er og eit land med færre smitta enn Noreg pr. dags dato, men har mellom anna gjeve reiseforbud til utlandet for statsborgarar med vitale oppgaver i landet. Militærøvingar med andre land er avlyst, og over hundre tusen menneskje som ikkje har symptom, men som har vore i risikoområder, sitt i karantene.

I Taiwan blei personar som satt i karantene gjevne eigne telefonar, som rapporterte om lokalisasjon, og slike verkemiddel burde og Noreg kunne vurdere å ta i bruk for å kontrollere både lokalisasjon og tilstand for personer i heimekarantene.

Sist og ikkje minst, Kina ser ut til å ha kraftig tilbakegang av nysmitte i si befolkning, noko som viser at replikasjonsrate (R0) for viruset (antal menneskje kvar smitta person igjen kan smitte) kan reduserast ved drastiske tiltak.

No hastar det å setje i verk strenge reglar for karantene og reiseforbod til smitteramma land/områder. Sjølv om mortaliteten for Covid-19 skulle vere lavare enn det vi ser idag, så er likevel situasjonen alvorleg for mange som tilhøyrer risikogruppene.

