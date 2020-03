Det spørs hvordan vår nye digitale hverdag tåler møtet med sykdom, brakkesyke, frykt, kjedsomhet, trangboddhet, fortvilelse, frustrasjon, arbeidsledighet og ensomhet. La dette bli et forsøk på å vise mer vennlighet, også digitalt, skriver VGs kommentator. Foto: Henning Carr Ekroll

Kommentar

Bry deg om andre, men pass på deg selv

Den nye hverdagen er tung nok som den er. Det siste vi trenger, er skuling og gapestokk.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Disse underlige vårdagene vil vi bli satt på prøve på så mange slags vis. Først og fremst er jeg dødsimponert over hvordan vi som samfunn takler koronaen. Hvis noen for få uker siden sa at vi skulle stenge skoler, gi yrkesforbud, sette fly på bakken, holde oss hjemme, sende sivilforsvaret etter hyttefolk, stenge pubene, avlyse bryllup og konfirmasjoner og hindre barn å leke sammen, ville vi trodd det hadde rablet for dem.

For pinlig få dager siden syntes jeg det var uhøflig å ikke ta folk i hånda. Nå hilser jeg på den nye, ikke-fysiske måten med den største selvfølge. Skjønt nå ser jeg knapt folk lenger. Ingen skal si at vi ikke er tilpasningsdyktige. Når vi bare har fått tenkt oss litt om.

I det store og hele har vi gjort det som myndighetene har bedt oss om. Skolene er stengt og lærerne har på rekordtid funnet andre måter å undervise på. Gatene er folketomme. Restauranter like så, de få som fortsatt holder åpent. Folk jobber hjemme, distrahert av unger, hunder og utallige fristelser i kjøleskapet. Bikinikroppen blir nok korona-kroppen i 2020. De aller fleste reiser hjem fra hytta, selv om mange føler seg tryggere og har det bedre der. I gater og butikker virker det som folk både viser hensyn og holder avstand. De ansatte gjør en formidabel jobb med orden og renhold. Det betyr ikke at det ikke begås feil. Både fra myndighetene og fra vanlige folk. Det har skjedd, og vil garantert skje igjen. Og igjen.

les også Politikerne besto prøven. Så langt.

Vi går igjennom noe som ingen før har opplevd her hjemme i moderne tid. Det finnes ingen fasit på hva som er helt riktig. Selv om det ikke akkurat virker sånn på den høye andelen bedrevitere. Ikke få innlegg i sosiale medier begynner med «jeg er ingen fagekspert, men…». Det mangler ikke krystallklare meninger om hva som burde vært gjort og ikke gjort, til enhver tid. Helst burde vi gjort som Kina.

Men vi er ikke Kina, eller Sør-Korea for den del. Noen ganger på ondt, men stort sett på godt. Vi er ikke like organisert, lydig og autoritetstro. Vi er et fritt folk som liker å bestemme over oss selv. Men vi er ikke så borte vekk når det gjelder å legge oss opp i hva andre gjør heller.

Nabokjerringer av alle kjønn og fasonger har gode dager. Noen har sett unger leke ute. Noen har sett folk handle klær. Noen har sett flere gamle mennesker sitte litt for tett sammen på en benk. Noen har sett at det fortsatt er smågodt i løsvekt å få kjøpt i butikkene. Noen har hørt at noen fortsatt er på hytta. Noen har til og med hørt at noen skal reise til utlandet. Og tenk at folk er på Gran Canaria nå. Da kan de bare ha det så godt. Og fy og fy, noen har sett folk kjøpe tre pakker dopapir. Og den siste pakken med mel.

les også Regjeringens budskap til barn: – Det skal gå bra

Folk deler til og med bilder av andre i sosiale medier for å virkelig virkelig vise fram hva som ikke er greit i disse korona-tider. Det er sikkert velment, men er jeg må innrømme at jeg får en ekkel følelse av gapestokk. Ta det heller med den eller de det angår.

Vi får virkelig prøvd vår evne til å jobbe, lære og kommunisere med hverandre digitalt. Det er kanskje et lyspunkt i alt det vanskelige. Dessverre er det ikke alltid slik at vi viser oss fra vår beste side på nettet. Terskelen for hets og ufin oppførsel er en annen foran tastaturet enn ansikt til ansikt. Så spørs det hvordan vår nye digitale hverdag tåler møtet med sykdom, brakkesyke, frykt, kjedsomhet, trangboddhet, fortvilelse, frustrasjon, arbeidsledighet og ensomhet. Er det en tid vi trenger raushet og romslighet, så er det nå. La dette bli et forsøk på å vise mer vennlighet, også digitalt.

Da gjelder det å bry seg om hverandre, men passe på seg selv.

Og lytte til myndighetene.

Publisert: 18.03.20 kl. 08:47

Les også

Fra andre aviser