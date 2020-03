BEKYMRET: – Hva er det som nå skjer i samfunnet, når barnefattigdommen er et økende problem i et av verdens rikeste land? Spør Rabia Musavi, daglig leder i LIN (Likestilling, inkludering og nettverk). Fotograf Ingar Sorensen

Barnefattigdom et økende problem i et av verdens rikeste land

Nye tall fra SSB viser at andelen barn som vokser opp under vedvarende fattigdom fortsetter å øke. På ett år har husholdningene med vedvarende lavinntekt økt fra 10,7 til 11,3%. Dette betyr at barnefattigdom nå påvirker 5000 flere barn.

RABIA MUSAVI, daglig leder i LIN – Likestilling, Inkludering og Nettverk

Fattigdommen har mange ansikter. Vi som vokste opp som barn av førstegenerasjonsinnvandrere vet hvordan klassereisen har vært. Mange av våre foreldre kom som arbeidsinnvandrere med en koffert, ett par sko og en tynnkleddjakke.

Disse menneskene som verken kunne språket, eller kunne de sosiale kodene og normene ble kastet inn i arbeidslivet. Språket ble lært opp ikke på en skolebenk, men på arbeidsplassen. Vi var likevel heldige som hadde foreldre som hadde en inntekt. For selv om vi hadde et tynt lag med pålegg på brødskiva og brukte arvede klær fra søsken, anså vi oss aldri som fattige.

For kanskje var vi ikke fattige, vi som vokste opp på 80 og 90-tallet. Kanskje vi var på lik bølgelengde med samfunnet for øvrig?

Hva er det som nå skjer i samfunnet, når barnefattigdommen er et økende problem i et av verdens rikeste land? Nye tall fra SSB viser at andelen barn som vokser opp under vedvarende fattigdom fortsetter å øke. På ett år har husholdningene med vedvarende lavinntekt økt fra 10,7 til 11,3 %. Dette betyr at barnefattigdom nå påvirker 5000 flere barn. Fattigdommen øker spesielt blant barn av innvandrere, der nesten fire av 10 barn lever under vedvarende fattigdom. Dette tilsvarer 38,7 %.

En av hovedårsakene til barnefattigdom er arbeidsledige foreldre, eller familier der en forelder er i inntektsgivende arbeid. Sysselsetting blant innvandrerkvinner har økt, og ny forskning viser at kurs og lønnstilskudd har bidratt til positiv utvikling på innvandrerkvinners mulighet til å komme ut i arbeidslivet. Likevel er arbeidsledighet blant innvandrere, og innvandrerkvinner spesielt langt høyere enn samfunnet for øvrig.

Innvandrerkvinner blir ofte betraktet som en kollektiv gruppe individer. Mange samfunnstiltak for å reduserer arbeidsledigheten er i altfor stor grad generelle og ensidige. For å kunne iverksette effektive tiltak for å få flere innvandrerkvinner i arbeid, må tiltakene i langt større grad tilpasses.

De barrierene disse kvinnene møter er både mangel på muligheter fra arbeidsgivere og på manglende oppfølging og rådgivning fra det offentlige. På LIN hadde vi i 2019 over 250 unike brukere. Mange av disse faller utenom det offentlige tilbudet og har ikke rett på eller har mistet rett på gratis kurs i norsk og samfunnskunnskap. Senest i går var en av våre brukere innom kontoret og hadde med et skjema fra NAV der det sto “Avtale om arbeidstrening”. Denne kvinnen hadde ikke blitt kartlagt i forhold til hvilke arbeidsplasser hun skal, kan eller bør oppsøke, hvordan man går frem med en søknad om praksisplass eller hvilken retning hun bør velge i forhold til hennes utdanning fra hjemlandet, hennes språkkunnskaper og hennes eget ønske om yrke og karriereretning.

Problemene finnes både på systemnivå og på individnivå. Dersom disse kvinnene får en god nok kartlegging, tilpasset kursopplegg og god nok oppfølging, vil langt flere kunne finne sin vei til arbeid.

På den andre siden finnes det godt kvalifiserte, høyt kompetente og motiverte kvinner som er helt klare for arbeidslivet. Enten de ønsker å sikte på en jobb i butikk, eller om de ønsker en jobb innenfor sin utdanning og erfaring. Her havner kvinnene dessverre nederst i søknadsbunken. Ofte hører vi at de blir innkalt til mange intervjuer, men at de aldri trekker det lengste strået. Tilbakemeldingene de får på avslagene er enten fordi de ikke snakket norsk godt nok, eller fordi de var over eller underkvalifiserte. Mange av kvinnene som får høre at språket er en utfordring snakker ofte godt nok norsk, men har en aksent som de ikke blir kvitt. Det er altså ikke språket som står til hinder, det er aksenten deres.

Mange arbeidsgivere ansetter folk lik seg selv. Jeg mener at regjeringen må iverksette krav til statlige og kommunale virksomheter, og gi en samfunnsoppfordring til flere ansettelser av innvandrere. Etter at kjønnskvotering ble iverksatt, har antall kvinner i stillinger som tidligere var forbehold menn økt betraktelig.

Tiltaket om anonyme jobbsøknader hjelper ikke når utdanningen er tatt i utlandet. Derfor er etniskkvotering et strakstiltak som vil øke mangfoldet i arbeidslivet betraktelig.

Kvinnedagen er en viktig dag for å markere likestillingskampen. Da er det viktig at vi tar med våre medsøstres kamp inn i våre kampsaker. Nok prat, nå krever vi handling!

