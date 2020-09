EØS-RETTEN: – Den norske regjeringen må forlate sin ulovlige strategi og lære om «handlingsrommet», skriver Carl Baudenbacher. Foto: Erlend Daae

Norge undergraver fundamentale EØS-rettslige friheter

Det er ikke bare er i NAV-skandalen at Norge har klart å sørge for en feilaktig implementering av rettspraksis fra EFTA-domstolen i norske domstoler. De fundamentale frihetene innenfor EØS-retten undergraves systematisk til fordel for staten.

CARL BAUDENBACHER, uavhengig voldgiftsdommer og konsulent, tidligere president for EFTA-domstolen

Den 3. august presenterte Granskingsutvalget for Trygdeskandalen rapporten kalt «Blindsonen». Ifølge professor Tarjei Bekkedal er NAV-saken den største juridiske skandalen i Norge i etterkrigstiden. Den norske statsforvaltningen har lagt til grunn en feilaktig anvendelse av EØS-rett helt siden EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994. Trygdeutbetalinger ble gjort betinget av en fysisk tilstedeværelse på norsk jord; uskyldige personer ble trakassert, tiltalt og til og med dømt til fengsel.

Dette har vært et pågående og åpenbart brudd på retten til å motta tjenester i henhold til EØS-avtalen.

En annen professor ved UiO, Mads Andenæs, har også tidlig understreket svikten hos norske domstoler som, ifølge hans egne ord, er altfor villige «til å følge politiske signaler». Heller ikke Høyesterett har ryggen fri her. Samtidig har spørsmålet om hvordan Norge har sluppet unna med denne praksisen i mer enn et kvart århundre uten at EFTA-institusjonene har klart å stanse dette, knapt vært gjenstand for inngående analyse. EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) har ikke innledet en traktatsbruddsprosedyre i NAV-saken før skandalen ble offentlig.

Dermed har ikke EFTA-domstolen hatt muligheten til å dømme Norge for landets ulovlige forvaltningspraksis. Muligheten for å be om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen er kun blitt benyttet én gang, da Borgarting Lagmannsrett henviste saken vedrørende den svenske arbeidstakeren Stig-Arne Jonsson. EFTA-domstolen konkluderte i 2013 med at NAVs praksis var i strid med EØS-retten, men den norske stat fant en smidigere vei til å unngå etableringen av en presedens, og både lovgiver og ESA forholdt seg passive.

Noen har hevdet at NAV-skandalen er et «beklagelig unntak», som ikke berører det faktumet at Norge er «best i klassen» når det gjelder etterlevelse av EFTA og EØS-reglene. Denne påstanden står seg ikke når man går den etter i sømmene.

NAV-saken er en konsekvens av regjeringens strategi om å bruke det såkalte «handlingsrommet» for å bekjempe EØS-retten på alle nivåer. Dette begynner med utnevnelser til ESA og EFTA-domstolen, og fortsetter med ensidig råd til den norske regjeringen og statsforvaltningen, og med systematiske tiltak for å hindre henvisninger til EFTA-domstolen. Dette kulminerer med en forvrengt fremstilling av EØS-retten i norske domstoler av Regjeringsadvokaten. Også undervisning og forskning, særlig på Universitetet i Oslo, domineres av læren om «handlingsrommet».

Den ansvarlige aktøren for dette er Regjeringsadvokaten, som har vokst i omfang og størrelse og utviklet seg til å bli en slags stat i staten. NAV-saken er intet unntak, det er snarere regelen: de fundamentale frihetene innenfor EØS-retten undergraves systematisk i Norge til fordel for staten. Her er dessverre NAV-rapporten alt for svak; den ignorerer disse sammenhengene.

Prinsippene om fri flyt av varer, tjenester, personer, selvstendig næringsdrivende og selskap, samt kapital er hjørnestenene i EØS’ indre marked. De gir rettigheter til fysiske og juridiske personer. I henhold til EØS-loven § 2 har slike rettigheter forrang overfor nasjonalt lovverk ved en eventuell motstrid.

Likevel har Regjeringsadvokaten klart å sørge for en feilaktig implementering av rettspraksis fra EFTA-domstolen i norske domstoler på viktige områder. Både Regjeringsadvokaten og de involverte domstolene har dermed brutt kravet om lojalitet og god tro som er lagt til grunn i EØS-avtalen artikkel 3. Med unntak av den såkalte STX-saken om utsendte arbeidstakere, har ikke ESA foretatt seg noe.. Noen av de mest åpenbare eksemplene på feilaktig implementering er i sakene om forbudet mot markedsføring av alkoholholdige drikker, opprettholdelse av statlige spillmonopoler, og i trygderetten.

Som nevnt har Regjeringsadvokaten systematisk motsatt seg henvisninger til EFTA-domstolen, tilsynelatende med håp om større sannsynlighet for å nå frem i norske domstoler. Denne strategien har ført til at Høyesterett ikke har forelagt en eneste sak for EFTA-domstolen i perioden 2002 – 2015. Dersom en foreleggelse ikke kan unngås, har Regjeringsadvokaten en tendens til å argumentere for at spørsmålene bør være så generelle som mulig i sin utforming. Det er åpenbart at intensjonen er å begrense EFTA-domstolens innflytelse a priori.

Regjeringsadvokaten har i saker vedrørende de fundamentale frihetene argumentert for en generell og overfladisk proporsjonaltetstest som gir staten nesten fritt spillerom. Selv om denne testen ikke er i samsvar med EØS-retten, og forfattere som professor Tor-Inge Harbo og dommer i den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen Arnfinn Bårdsen har kritisert dette, er mange norske dommere fortsatt mottagelige for denne feilaktige tilnærmingen til EØS-retten. De undersøker ikke nærmere hvorvidt en restriksjon av de fundamentale frihetene er konsistent og nødvendig, men nøyer seg med en plausibilitetstest. Derfor ser vi til og med at private aktører taper saker i norske domstoler der EFTA-domstolen har konkludert i deres favør i samme sak.

Den norske rettsanvendelsen er derfor ikke i samsvar med EØS-retten på avgjørende områder.

Ett eksempel er de statlige spillmonopolene. EFTA-domstolen ga klare føringer i sin uttalelse i spilleautomatdommen fra 2007, om at automatmonopolet til Norsk Tipping kun er lovlig dersom det reguleres og forvaltes effektivt av en kompetent offentlig myndighet. EFTA-domstolen konkluderte samme år i Ladbrokes-dommen med at andre statlige spillmonopoler sannsynlighvis er i motstrid med etableringsfriheten og tjenestefriheten, på grunn av mangel på konsistens og nødvendighet.

Spilleautomatdommen fra Høyesterett i 2007 overså glatt reservasjonen om effektiv kontroll og ga et ubetinget godkjentstempel for Norsk Tipping til å drive på. Det same gjorde Oslo Tingrett for Norsk Tippings øvrige pengespillvirksomhet i dommen i Ladbrokes-saken i 2008.

I Markus Stoß-saken fra 2010, gjorde storkammeret i EU-domstolen det klart at statlige spillmonopoler, som har en intensjon til å oppmuntre forbrukeres naturlige tilbøyelighet til å delta i pengespill med å stimulere til deres deltagelse som for eksempel ved å trivalisere pengespill eller gi det et positivt bilde på bakgrunn av at overskuddet fordeles til aktiviteter i offentlig interesse, eller ved å øke attraktiviteten av pengespill ved oppfordrende markedsføring som betegner muligheten store gevinster i «glitrende farger», ikke er i samsvar med fundamentale europeiske friheter. Danmark og Sverige omregulerte sine statlige spillmonopoler i lovgivningen etter at EU-kommisjonen innledet traktatsbruddsprosedyrer mot dem.

I lys av denne utviklingen innenfor EU, utfordret både private norske og utenlandske operatører de norske spillmonopolene i Oslo Tingrett i 2019 og 2020. Men dommerne i disse sakene, under veiledning av Regjeringsadvokaten, har valgt en katt-og-mus-lek for å beskytte de lukrative statlige monopolene. Den 20. august 2019 konkluderte Oslo Tingrett med at den norske stat kan blokkere betalingstransaksjoner til og fra pengespillelskaper basert i andre EØS-land uten at dette er i strid med EØS-retten. Den 20. oktober 2019 mislyktes det norske firmaet Norsk Lotteri i sitt forsøk på å velte spillmonopolet til Norsk Tipping i Oslo tingrett. Retten baserte seg helt og holdent på Høyesteretts dom fra 2007 og Ladbrokes-dommen fra Oslo tingrett i 2009, uten å undersøke spørsmålene om hvorvidt disse dommene var korrekte på den tiden, og også uten å ta stilling til hvorvidt det har vært utvikling i EU-retten siden den gang.

ESA har på sin side lukket en klage mot det norske betalingsformidlingsforbudet med en påstått begrunnelse om at det er proporsjonalt. Proporsjonalt i forhold til hva? Til beskyttelse av statsmonopolet? ESA vurderte ikke en gang nødvendigheten av å undersøke hvorvidt selve monopolet var i samsvar med EØS-retten. Dette ble tatt for gitt. Dette er ikke i samsvar med prinsippet om homogenitet.

Til slutt besluttet Oslo tingrett 2. juli 2020 at et søksmål fra Trannel, et datterselskap av det Maltabaserte private operatøren Kindred, der et vedtak fra den norske stat med pålegg om stanse sine tilbud for norske kunder, skulle utsettes i påvente av Borgarting lagmannsretts avgjørelse i Norsk Lotteri-saken. Private operatører, både norske og utenlandske, er dermed fanget i et byråkratisk mareritt av en Kafka-prosess. En rettferdig rettsprosess er derfor ikke lenger garantert, og det foreligger heller ikke et system med tilstrekkelig overvåkning og kontroll.

Når det gjelder trygderetten, er det mest forferdelige eksemplet fra et ettterlevelsesperspektiv, den nevnte Jonsson-saken. Etter i utgangspunkt å ha tapt i EFTA-domstolen, inngikk den norske staten et forlik i Bogarting lagmannsrett og betalte alle sakskostnadene til Jonsson, med det resultatet at ankedomstolen ble hindret i å dømme i saken. Dermed hindret staten at ankedomstolen satte en presedens. Samtidig fortsatte NAV som før og opprettholdt sin ulovlige forvaltningspraksis.

Statsviterne Tommaso Pavone og Øyvind Stiansen publiserte en artikkel 15. mai 2020 der de poengterte at norske domstoler i NAV-saken, under påvirkning fra Regjeringsadvokaten, har henvist EFTA domstolen til en skyggetilværelse. På grunn av overveldende bevismateriale måtte den norske regjeringen innrømme betydelige brudd på EØS-avtalen, og annonserte politiske endringer.

Samtidig beholdt Norge så mye kontroll over utviklingen som mulig ved å eliminere EFTA-domstolen som en aktiv premissleverandør. Trygderetten spilte på lag: Istedenfor en foreleggelse for EFTA-domstolen, inngikk retten i en dialog med NAV. EFTA-domstolen ble bevisst forhindret fra å sette en presedens.

Dette er ikke i samsvar med EØS-rettens krav om lojalitet og god tro. Likevel er dette et av utallige eksempler på det faktum at de EØS-rettslige frihetene bare får begrenset anvendelse i Norge.

Den norske regjeringen må forlate sin ulovlige strategi og lære om «handlingsrommet», og dommerne må frigjøre seg fra statlig påvirkning. Den norske stat må også slippe grepet over ESA.

Publisert: 06.09.20 kl. 10:58

