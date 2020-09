Kommentar

Også islam må kritiseres

Av Hanne Skartveit

Islamkritikk er for viktig til at vi kan overlate det til ytterliggående ekstremister. All religion trenger et kritisk blikk – fordi religion også er makt.

På samme måte som vårt samfunn har blitt styrket i en dialog mellom religion og religionskritikk, trenger islam både motstand og debatt. Uten hat.

Å brenne Koranen er smakløst, krenkende og et uttrykk for forakt, kanskje til og med hat. Men det er ikke vold. Det rammer ikke noen mennesker fysisk, det tar ikke liv. Å brenne Koranen er en ytring, som må møtes som det.

Demonstrasjoner mot slike ytringer kan være et godt svar. Så lenge det ikke utarter seg til vold. Dessverre har vi både i Norge og i våre naboland den siste tiden sett voldelige demonstrasjoner, der også politiet har blitt fysisk angrepet.

Politiet gjør jobben sin. Vi har ikke et meningspoliti i Norge. Heldigvis. Politiets oppgave er lov og orden. De kan legge en demonstrasjon et annet sted, på et annet tidspunkt. Men ikke si ja eller nei ut fra demonstrasjonens innhold. Slik må det være.

Blasfemiparagrafen

PST er redd for at hat-demonstrasjoner og ytterliggående islamkritikere kan fremprovosere islamistisk terror. Det er alvorlig. Også fordi slike angrep kan slå tilbake på alle muslimske nordmenn. Vi kan havne i en spiral med økt mistenksomhet og mistro mellom muslimer og andre nordmenn.

Dit må vi ikke komme. Derfor må religionsdebatten føres bredt, i mange miljøer, også når det gjelder islam. Med forankring i både ytringsfriheten og religionsfriheten. Da virker det mot sin hensikt når muslimske ledere i Norge ber om et forbud mot brenning av Koranen. Det de egentlig ber om, er å få gjeninnført blasfemiparagrafen, som vi ble kvitt for få år siden.

Blasfemilovene er en forbannelse i mange muslimske land. I flere av dem straffes blasfemi mot islam med døden, i andre land med bøter eller strenge fengselsstraffer. I vår lovgivning er det angrep på mennesker som straffes. Ikke angrep på religioner eller ideer.

Norske domstoler har for eksempel idømt straff for uttalelser om at muslimske nordmenn må deporteres, sendes ut av landet. Uttalelser som vekker assosiasjoner til andre ideologier der det argumenteres for ulike former for etnisk rensing. Historien har vist oss hvor galt det kan gå.

Charlie Hebdo

Vi må bekjempe slike hatefulle angrep på våre medborgere. Det kan vi gjøre innenfor dagens lovverk. Mennesker har krav på beskyttelse. Religioner trenger det ikke. Den som tror på en allmektig Gud, bør også være trygg på Gud tåler både kritikk og hån. At Gud kan forsvare seg selv.

Også mot satire. Denne uken startet rettssaken etter angrepet for fem år siden på Charlie Hebdo. Islamistiske terrorister gikk inn i redaksjonslokalene til det franske satiremagasinet og skjøt rundt seg. 12 mennesker ble drept, mange av dem tegnere. De to som skjøt, ble senere skutt av politiet. Nå står 14 av deres antatte medsammensvorne for retten i Paris.

Ni år før angrepet hadde det franske magasinet trykket de danske Muhammed-karikaturene, som året i forveien skapte store og voldelige demonstrasjoner i den muslimske verden. Denne uken trykket Charlie Hebdo de omstridte tegningene igjen.

Det er sant at Muhammed-tegningene er respektløse. Men gode satiretegnere har aldri hatt respekt for makten. Det franske magasinet har herjet med kristendommen, jødedommen og islam. Og med ideologier og personer som representerer makt i menneskers liv. Vi trenger ikke å hylle eller feire alle de redaksjonelle valgene Charlie Hebdo eller andre publikasjoner tar. Men vi skal forsvare deres rett til å plage makten. Dette er kjernen i ytringsfriheten.

Kvinneundertrykking

Det foregår en verdikamp i den muslimske verden. Den handler blant annet om enkeltmenneskets frihet opp mot religionens lover og regler. Mot mektige religiøse ledere og skriftlærde som gjennom sine tolkninger muliggjør både undertrykking og sosial kontroll. For eksempel ved forbud mot homofili. I noen land straffes homofili med døden. Selv i et åpent samfunn som vårt har det vært vanskelig for skeive muslimske nordmenn å stå frem.

Islam har også lover og regler som rettferdiggjør kvinneundertrykking. Etter islamsk lovgivning arver kvinner kun halvparten av det menn arver. En kvinnes vitnemål teller mindre enn en manns. En mann kan ha flere koner, mens en kvinne ikke kan ha flere ektemenn. Det interessante er imidlertid at da disse reglene ble innført, var mange av dem et fremskritt for kvinnene. At de fikk arverett, og at ordene deres fikk vekt, var et løft for kvinnene.

I den muslimske verden er det krefter som ønsker en nytolkning av islam. Særlig kvinner, som argumenterer for at islams skrifter må tolkes ut fra intensjonene fra den gangen de ble nedtegnet. Ikke ut fra ordlyden fra en svunnen tid. Jeg har møtt noen av disse kvinnene. De kjemper en hard kamp.

Dødsstraff for frafall

De som står i disse kampene, får ingen drahjelp dersom all islamkritikk blir oppfattet som hatprat mot muslimer. Vi kan ikke la være å diskutere islam i frykt for å bli assosiert med ytterliggående krefter. Da svikter vi de muslimene som ønsker en modernisering av sin egen religion, som ønsker forandring.

Et av problemene med islam er at det ikke er rom for å forlate troen. Bokstavelig tolket er straffen for frafall fra islam døden. I enkelte muslimske land, som i Saudi-Arabia, praktiseres dette. Slik er det selvsagt ikke i vår del av verden. Men også her er det vanskelig for muslimer å si at de ikke lenger er muslimer. Faren for å bli utstøtt, og for å bringe skam over familien, er stor.

Dette er alvorlige spørsmål som krever seriøs debatt. Lar vi de islamfiendtlige ekstremistene få dominere debatten om islam i Norge, får vi et debattklima preget av hat og aggresjon. Vi skaper ytterligere splittelse. Det er det siste vi trenger akkurat nå.

