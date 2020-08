LÆRERMANGEL: – Jeg er veldig bekymret når jeg vet at mange klasserom bemannes av personer uten lærerutdanning. SSB fremskriver at vi vil mangle 5800 lærere innen 2040. Det er alvorlig, skriver kronikkforfatteren. Foto: Jonas Ohlgren Østvik

Hun vant lærerlotteriet

Visste du at ikke alle nye skolebarn som i dag møter opp til første skoledag blir møtt av en lærer med lærerutdanning?

ELISE HÅKULL KLUNGTVEIT, leder for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet.

Det er august. Hun er fem, snart seks år. Hun har fått ny, rød kjole, med skjørt som svinger i vinden. Det lyse håret har blitt enda lysere av sola og er blitt fletta i to fletter med sløyfer i bunn. Hun er spent, og gleder seg, samtidig. Hun har lært av Karsten og Petra at det kan hete å gruglede seg. Utenfor klasserommet sitt ser hun han som skal være læreren hennes. Han ser snill ut, minner henne om han som var læreren hennes i barnehagen.

Hun vant i lærerlotteriet, heldigvis! Da hun begynte på skolen, møtte hun en kvalifisert lærer i døra. En lærer som kan leke og lære sammen med henne og resten av klassen. En lærer som kan følge henne gjennom arbeidet med å lære å lese, skrive og regne. Han kan gi henne verktøy til å møte rett og urett, bli trygg på seg selv og sin egen kreativitet, og stemme.

Han var kvalifisert fordi han hadde tatt en lærerutdanning. Gjennom utdanningen fikk han tett oppfølging i sin profesjonelle utvikling, både da han var i praksis i skolen, og på lærerutdanningsinstitusjonen. Da har var ferdig utdannet ble han møtt av en veileder. En lærer, med kompetanse i veiledning. Lærerutdanningen hans og veiledningen han fikk da han var ny i yrket, har bidratt til at han nå føler seg som den trygge læreren, som også i år kunne stå i døra til klasserommet og møte spente mennesker, som grugleder seg.

Slik er det på langt nær ikke for alle som grugleder seg denne høsten. Tidligere denne uken kunne vi lese om Støre som er bekymret for at det har blitt 42 prosent flere ukvalifiserte lærere i grunnskolen. Han har rett. Som leder for landets lærerstudenter, Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, blir jeg veldig bekymret når jeg vet at mange klasserom bemannes av personer uten lærerutdanning. SSB fremskriver at vi vil mangle 5800 lærere innen 2040. Det er alvorlig.

Vi vet at det er utfordrende å rekruttere til lærerutdanningene, derfor er det avgjørende at de som starter en lærerutdanning får nødvendig oppfølging gjennom hele studiet, slik at vi ikke mister de på veien. For eksempel slutter 7 av 10 lærerstudenter underveis i lektorutdanningen for trinn 8-13. Vi tror at veien bort fra disse tallene er bedre økonomiske rammer til lærerutdanningene slik at det er mulig å være tett på og sikre kvalitet til hver enkelt student.

Vi må ha med oss de nyutdannede fra utdanning til yrke. Rundt 1 av 3 går ut i læreryrket rett etter utdanningen. Sammen med Utdanningsforbundet gjorde vi en undersøkelse blant nyutdanna lærere som tyder på at ca. en 1 av 4 av ikke får seg jobb, og 1 av 5 har valgt å jobbe andre steder enn i skolen. På vegne av elevene har vi ikke råd til å la disse tallene vare over tid. Det må være opp til arbeidsgiverne og legge til rette for at de nyutdanna ønsker å starte i yrket! Så vet vi også at mange nyutdanna opplever møtet med hverdagen i skolen så krevende at de velger å slutte. Etter fem år er det hele 1 av 6 lærere som har sluttet i yrket. For å beholde flere lærere i yrket må det lovfestes at alle nyutdanna lærere får veiledning når de begynner i yrket.

Det kan ikke være flaks, om disse menneskene fulle av gru-gleding møter en kvalifisert lærer i klasserommene. En kvalifisert lærer skal bety en forskjell, da er det avgjørende for samfunnet at alle nye elever får oppleve denne forskjellen, slik at gru-gleding kan bli til engasjement, og glede!

