Kan søskenbarn forelske seg?

Høyres programkomité har foreslått at Norge som et av ytterst få land i verden skal forby ekteskap mellom søskenbarn. Begrunnelsen er kampen mot tvangsekteskap. Men har det falt komiteen inn at søskenbarn kan forelske seg?

BENT HØIE, 2. nestleder i Høyre

Svaret på det spørsmålet er ja. Det lever flere lykkelige og forelskede par i Norge i dag som er søskenbarn. Historien har vist oss det samme. Kronprins Olav var lykkelig gift med sitt søskenbarn kronprinsesse Märtha. Mine egne oldeforeldre var søskenbarn. Ingen del av familiehistorien forteller noe annet enn at de både var lykkelig gift, og at ekteskapet ikke på noen måte var begrunnet i tvang. De ble forelsket på den vanligste måten på Jæren på den tiden. Min oldemor kom for å jobbe på gården til sin tante, og forelsket seg i sin fetter.

Antallet som gifter med søskenbarnet sitt i Norge er få, og det er klart synkende. Men et liberalt parti som Høyre må stille seg spørsmålet: Selv om det er få – skal staten forby dem å gifte seg?

Formålet er godt. Det er å bekjempe tvangsekteskap. Men må en da bruke et virkemiddel som fører til at staten i realiteten gjør samme overgrep ovenfor de som faktisk er forelsket og vil leve livet sitt sammen? Hvordan vil det oppleves for dem som er lykkelig gift med sitt søskenbarn at samfunnet stempler ekteskapet deres som så lite ønsket at fremtidige tilsvarende ekteskap forbys ved lov? Hvordan vil det oppleves for deres barn?

Høyre er et parti som i de fleste andre saker har forlatt ideen om å bekjempe sosiale problemer med lovregulering av privatlivet. Nå tas ideen opp igjen på et område der vi faktisk har lyktes med å bruke andre virkemidler. Tvangsekteskap er forbudt, uansett hvem det er med. Integreringspolitikken fører til at annengenerasjons innvandrere i Norge ofte tar lang utdannelse, og dermed gifter seg senere. Det reduserer risikoen for tvangsekteskap. Vi har etablert en rekke støtte- og hjelpeordninger for dem som opplever seg i risikoen for tvangsekteskap. Det hjelper.

Det er tvilsomt at et forbud mot søskenbarnekteskap vil hjelpe. For det finnes også andre en kan tvangsgiftes med. En tremenning eller sønnen til en god venn. Overgrepet er det samme. Det må bekjempes og straffes. Men skal vi forby to som er forelsket og ønsker å gifte seg å gjøre det fordi andre som har samme slektskap som dem har blitt tvunget til å gifte seg?

Den medisinske begrunnelsen kommer raskt opp i denne debatten. Å være barn av søskenbarnpar medfører en medisinsk risiko som strekker seg over hele livsløpet fra fosterlivet og opp til voksen alder. Disse barna har ca. 60 prosent høyere risiko for å dø i fosterlivet, ca. 150 prosent høyere risiko for å dø i første leveår og ca. 75 prosent høyere risiko for å dø på ethvert senere tidspunkt opp mot voksen alder – sammenlignet med barn av ubeslektede foreldre. Alt dette ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet fra 2007. Da bør vel saken være enkel?

Nei, for den samme rapporten sammenligner risiko. En relevant sammenligning er risikoen knyttet til høy alder hos mor. Folkehelseinstituttets analyser viser at mødre som er 40 år eller eldre har en betydelig økt risiko for dødfødsel og for å få barn med medfødte misdannelser. Økningen i risiko er i samme størrelsesorden som risikoen ved søskenbarnekteskap, og økningen er statistisk signifikant.

Mens søskenbarnekteskap synker i Norge, øker antall fødsler av mødre over 40 år eller eldre. Har Høyres programkomité tenkt å bruke loven for å snu denne utviklingen?

Det tviler jeg på. For å advare folk mot risiko knyttet til svangerskap bruker vi opplysning, og så overlater vi til den enkelte å ta sine valg. Det bør vi også gjøre når det gjelder risikoen for å få barn hvis du er søskenbarn. I motsetning til risikoen ved svangerskap for kvinner over 40 år finnes det også genetiske tester for par i familie for å eventuelt kartlegge risikoen ved å få felles barn.

Høyres programkomité sitt forslag handler om et forbud i ekteskapsloven. Sist jeg sjekket var ikke det å være gift en forutsetning for å få barn. Akkurat på det området er jeg ingen ekspert. Men jeg vet altfor godt hva det betyr å ikke få lov til å gifte seg med den en elsker.

