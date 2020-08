Kommentar

Skjønnmaling og mørke visjoner

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

Presidenter som søker gjenvalg skjønnmaler egne bragder og svartmaler motkandidaten. Det samme gjør Donald Trump. Og han bruker de aller sterkeste fargene på paletten.

På republikanernes landsmøte rosemales alle presidentens bedrifter samtidig som man med kullstift tegner en uhyggelig fremtidsvisjon av et dystopisk samfunn under Joe Biden og de radikale demokratene.

Det står i skarp kontrast til demokratenes landsmøte i forrige uke der budskapet var at mørketiden er nå, under Donald Trump, mens Biden representerer håpet om en bedre fremtid.

Det er vanlig at kandidater omtaler det forestående valget som det viktigste på lang tid. Nå sier både republikanere og demokrater at høstens valg er det viktigste i amerikansk historie. Demokratene sier det handler om å redde demokratiet. Republikanere sier USA blir en mislykket sosialistisk stat hvis Biden vinner.

Virkelighetsoppfatningene kunne altså ikke vært mer forskjellige. Presidentvalget i 1980 var det første jeg fulgte på nært hold. Ikke i noen av valgene som fulgte kan jeg huske at avstanden mellom partiene var større enn nå.

Trumps rådgiver Kellyanne Conway fikk stor oppmerksomhet for sin uttalelse om alternative fakta i 2017. Det finnes ikke én sannhet, bare versjoner som passer en fortelling. Og på landsmøtene forteller det historier som resonnerer i den politiske basen av tilhengere. Det er tid for å oppildne og mobilisere troppene foran høstens store oppgjør.

Det skjer ved å tegne grove karikaturer av motparten. Det virker uendelig lenge siden daværende presidentkandidat John McCain avbrøt en velger som kom med negative karakteristikker av Barack Obama: -Han er et godt menneske og en familiemann som jeg er politisk uenig med.

Donald Trump jr sammenlignet på landsmølet Joe Biden med Loch Ness monsteret som stakk hodet ut av sumpen iblant for å stille til valg. Det kan tolkes som en spøk, bortsett fra at Trump jr konstant høres sint og forurettet ut når han taler.

I et auditorium med få tilhørere ropte hans samboer Kimberly Guilfoyle, at sosialistene Joe Biden og Kamala Harris vil ødelegge landet og “alt vi har kjempet for og holder kjært”: -De vil stjele dine friheter, kontrollere hva du kan se og tenke og tror de kan kontrollere hvordan du lever…

Det var i hvert fall ingen spøk. Guilfoyle er en tidligere Fox News programleder som nå samler inn penger for Trumps valgkamp. Trump jr sa at valget denne gang står mellom kirke, arbeid og skole, som faren representerer, og opprør, plyndring og vandalisme, som han mener et valg av Biden vil utløse.

Ifølge senator Tim Scott vil demokratene gjennomføre kulturrevolusjon og omgjøre USA til en sosialistisk utopi. Det er opp til Donald Trump å danne et bolverk mot de radikale demokratene. I et slikt perspektiv er det ikke overraskende at Donald Trump gir uttrykk for at han umulig kan tape.

Umiddelbart etter å ha mottatt nominasjonen anklaget presidenten demokratene for å planlegge omfattende valgfusk. De kan ikke vinne på annen måte, forteller presidenten sine tilhengere, vel to måneder før valget. Ingen kandidat har på samme måte som Trump sådd tvil om valgets legitimitet, lenge før det finner sted. Det er dypt foruroligende at en president varsler at han ikke vil anerkjenne et valgresultat som går ham imot.

På grunn av pandemien er også republikanernes landsmøte digitalt, men til forskjell fra demokratenes møte er det et begrenset antall delegater og publikum tilstede på noen av arrangementene. Flere politikere og velgere med minoritetsbakgrunn talte på landsmøtets første dag, som for å gi inntrykk av at demokratene ikke er alene om å omfavne mangfoldet i det amerikanske samfunn.

En av de som gjorde sterkest inntrykk var tidligere guvernør og FN-ambassadør Nikki Haley. Hun fortalte sin egen oppveksthistorie, som barn av indiske innvandrere. Det lød som om hun stilte til valg. Det vil være overraskende om ikke hun er en presidentkandidat om fire år.

Republikanerne sa på forhånd at landsmøtet skulle være optimistisk og positivt, i motsetning til demokratenes tungsinn over tingenes tilstand. Temaene er Løftets land, Mulighetenes land, Heltenes land og Storhetenes land. Ettersom Trump sikkert mener han representerer alt dette vil ha holde tale hver dag.

Trump ligger etter i meningsmålingene, men det kan endre seg i løpet av høsten. Pandemien kan avta i styrke og andre saker kan bli viktigere. Som regel avgjør økonomien valg, og noen målinger viser at velgerne har større tillit til Trump enn Biden når det gjelder økonomisk politikk. Første dag av landsmøte viste også at lov og orden blir et sentralt tema for republikanerne denne høsten.

For engangs skyld har ikke republikanerne brydd seg om å skrive et partiprogram. Det vanlige er at det vedtas en politisk plattform på landsmøtene. Nå sier republikanerne at de ikke trenger noe nytt program og at de i stedet stiller seg entusiastisk bak Trumps Amerika først politikk.

Trump eier det republikanske partiet nå. De står eller faller med ham.

Publisert: 26.08.20 kl. 07:08

