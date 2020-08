TO FORNØYDE MENN: Nicolai Tangen og sentralbanksjef Øystein Olsen under pressekonferansen hvor det ble klart at Tangen har bestemt seg for å gå helt ut av sitt eget fond, og å sette alle pengene sine i banken for å bli sjef for Oljefondet. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Slik det måtte gå

NORGES BANK (VG) Nicolai Tangens krasjkurs i norsk samfunnskunnskap er over. Han forsto at han trenger Stortingets tillit for være sjef for Oljefondet. Dermed gjorde han det han måtte: Tangen ga bort livsverket. Og valgte guttedrømmen.

Det fremsto som underlig da vi i mars fikk presentert den nye oljefondssjefen: En mangemilliardær og hedgefondforvalter som hadde tilbrakt de siste 30 årene i Londons finanselite. En mann som fremsto som noe så langt fra norsk embetsmannskultur som det er mulig å komme.

Og lenge så det ut til at vi var i ferd med å få en fremmed inn i Oljefondet. En mann som ikke forsto hvilket samfunn han skulle tjene. Som trodde han kunne få det beste av to verdener – beholde det han kalte for livsverket sitt, AKO Capital, og samtidig styre verdens største statlige fond, vår felles formue.

Det gikk ikke bra. Det brøt med selve grunntanken i det norske samfunnet at det skulle gjelde andre regler for toppsjefen enn for de ansatte i Oljefondet. Og at han som skulle bekjempe skatteparadiser, selv hadde verdier slike steder.

Disse siste månedene har vært tunge, både for Tangen, og for sentralbanksjef Øystein Olsen. Men i ettertid ser vi at konfliktene rundt ansettelsen av Tangen har vært nyttige. Åpen og kritisk debatt rundt hvem som skal styre Oljefondet, er viktig. Det handler ikke bare om finans og internasjonale markeder, eller om jus og formelle regler.

Nei, hvordan vår felles formue skal styres, handler i høyeste grad også om politikk. De som hevder noe annet, har misforstått demokratiets grunnleggende prinsipper. En oljefondssjef er avhengig av tillit, ikke bare i de internasjonale finansmarkedene, men også i det norske samfunnet. Særlig i det norske samfunnet. Blant politikerne, og blant folk flest.

Det var dette Tangen forsto. Til slutt. Han har gått en lang vei. Utgangspunktet i mars var at både Tangen og sentralbanksjef Øystein Olsen mente det ikke var noen interessekonflikter rundt Tangens private formue. Mandag fikk vi vite at Tangen gjennom helgen hadde bestemt seg for å gå helt ut av sitt eget fond, og å sette alle pengene sine i banken.

BEGYNNER NESTE UKE: Tangen tiltrer stillingen som planlagt 1. september Foto: HELGE MIKALSEN, VG

De færreste hadde på forhånd trodd at Tangen ville føye seg for føringene fra Stortingets enstemmige finanskomité. Men det var akkurat det han gjorde. Han hadde mottatt beskjeden fra våre folkevalgte. Han hadde innsett at for å fortjene tilliten, måtte han vise at han forsto det norske samfunnet. Hvem han må lytte til. Hvem som bestemmer.

Innenfor rettsstatens prinsipper, selvsagt. Stortinget har holdt seg innenfor både lovverk og parlamentariske spilleregler. De folkevalgte handlet ikke før de måtte. Og da de først måtte, handlet de rett.

Tangens mange kritikere har hele tiden understreket at det ikke handler om Tangen personlig. Det er interessekonfliktene som har vært problemet. Nå er Tangen kvitt denne bagasjen. Han er fri til å gå inn i rollen som oljefondssjef. Uten særregler. Uten at noen kan påstå at han tjener andre enn oss, våre felles interesser, gjennom Oljefondet.

Etter alle disse rundene, kommer Tangen inn i jobben som oljefondssjef med en annen tyngde og troverdighet. Nå får Norge en oljefondssjef uten interessekonflikter, og med stor kunnskap om internasjonal finans.

Og vi har fått rammer rundt den nye oljefondssjefen som sikrer integriteten til pensjonsfondet vårt. Takket være et pågående representantskap, ledet av Høyres Julie Brodtkorb, og en dyktig saksordfører i Stortingets finanskomité, Hadia Tajik.

Og takket være Tangen selv, som innså hva han måtte gjøre. Som kom politikerne i møte, ved å gi fra seg livsverket sitt. Det står det respekt av.

Publisert: 24.08.20 kl. 23:19

