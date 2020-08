Kommentar

De som trodde de kunne utrydde corona

Av Astrid Meland

Etter over hundre dager uten et eneste tilfelle, slo viruset plutselig tilbake på New Zealand. Det samme skjer i andre land hvor de hadde kontroll.

ERKLÆRTE LANDET FOR CORONAFRITT: New Zealands statsminister Jacinda Ardern sa i juni at viruset var rensket ut. Det kom som en stor overraskelse at coronaen dukket opp igjen i hovedstaden. Foto: DAVID ROWLAND / AAP

For noen dager siden ble en mann som nektet å ha på seg munnbind, kastet av toget mellom stasjonene i franske skoger. I Sør-Korea gikk medlemmer i en kristen menighet til angrep på helsepersonell som skulle teste dem for corona.

I New Zealand har en familie på fire blitt hetset herfra til Vladivostok fordi de forrige tirsdag testet positivt for corona. Da hadde landet vært coronafritt i over hundre dager.

Nå er skolene stengt, hovedstadsregionen i lock down og en frenetisk smittesporing er i gang ved hjelp av overvåkningskamera og genteknologi.

Folk flest naturlig er nok fortvilet, etter at landets statsminister i juni erklærte viruset for utryddet.

Tiltakene virket da også temmelig overdrevet. Bare fire personer var smittet, og plutselig var munnbind påbudt.

Men nå har godt over 100 fått smitten.

Det er kanskje New Zealand ordføreren i Vestvågøy var inspirert av, da han fredag ba flere tusen om å gå i karantene etter at det ble påvist smitte i kommunen.

Det er fælt å få skylden for å føre smitten inn i en kommune. Eller for ikke å si et helt land.

Den newzealandske familien viste seg å ikke være «skyldige». Smittesporerne jakter fortsatt på «pasient null».

Jusprofessor Hans Petter Graver sa i forrige uke at også deler av den norske coronahåndteringen har hatt en autoritær tilnærming. Han har stilt spørsmål ved hytteforbudet, søringkarantene og isolering av smittede.

Det mangler i alle fall ikke på eksempler på hvor langt man har gått verden rundt. Metodene som tas i bruk er inngripende.

I Sør-Korea har smittesporingen avslørt besøk på bordell og utroskap.

I Australia har man med genteknologi sporet eksakt hvem som har brakt en gren av viruset videre. Ryktene går ut på at folk i karantene har brutt reglene.

Ikke engang de mest inngripende tiltakene klarer å stoppe viruset helt.

Til og med på Færøyene, som i mai ble friskmeldt fra corona, lyser det knallrødt. Island har også blitt stengt for nordmenn. Her har de hatt test og karantene for tilreisende.

New Zealand statsminister Jacinda Ardern har hyllet «teamet på 5 millioner», altså landets innbyggere, for å lykkes i kampen mot viruset. Ikke at de hadde mye valg. Det var lenge forbudt til og med for kjærester å møtes.

At ikke engang New Zealand og alle de andre restriktive øystatene klarer å holde viruset ute, viser oss hvor vanskelig dette er.

Folk er ikke programmerbare roboter. Systemene blir aldri helt vanntette.

Det skjer regelbrudd og rutinesvikt. Kanskje virket ikke testene. Det er nesten umulig å forsegle seg mot utlandet. Egne statsborgere må i det minste få komme hjem. Det trengs importvarer.

Det betyr ikke at det er best å gå helt diktatur-style. Vietnam, var verdensmester i coronahåndtering fordi de kommunistiske myndighetene sendte smittede i konsentrasjonsleir. Men nå sliter de med nye tilfeller.

Samtidig har ikke det å bare bremse vært noen god løsning det heller. Sverige gjorde det med overlegg, og Italia, Spania og New York klarte ikke annet. De har langt flere døde enn de restriktive landene.

I arbeidet mot corona gjelder det å velge det minst dårlige alternativet.

Det mest ubehagelige i strenge land som Norge, er kanskje ikke hytteforbud og covidforskrifter, men at enkeltpersoner får skylden for virusspredning.

Med så lite smitte i et samfunn som i Norge, har vi god oversikt over hvor smitten brer seg. I norske småkommuner vet folk hvem som er smittet, uansett om det er hemmelig.

Mulighetene for omkostningsfri hets av ungdommer, harryhandlere, utlendinger og alle andre grupper man uansett ikke likte, er mange.

Et stort utbrudd kan frata en statsråd jobben, mens god kontroll øker sjansene for gjenvalg. Etter Hurtigrute-utbruddet virket det som regjeringen og byråkratiet skyndte seg å skylde på hverandre.

Nå er store deler av Norge i ferd med å få kontroll på sensommerens oppblomstring. Det kan se ut som oppblomstringen ikke blir til en ny, nasjonal bølge.

Også New Zealand tar kontroll. Det er mye enklere i land med lite smitte.

På den annen side er det ingen statsråder som må gå av fordi 50 smittes i Sverige. Og enkeltpersoner henges ikke like raskt ut for å ha besøkt familie og ikke ha vasket seg godt nok. Tvert om fikk svenskene bruke stugan og dra til Gotland.

I Norge derimot, er de smittede fort idioter og egoister som skulle feste og handle smågodt.

Men var det egentlig så mange som var klar over at det bare var lov å møtes 20 stykker privat i sommer?

Jeg hadde helt glemt det selv, og brøt antakelig coronareglene uten å tenke over det.

Det gikk bra, heldigvis. Men det var bare flaks. Mange andre virker å være dyktigere enn meg. Det sier de i alle fall på sosiale medier. Og det er klart alle må skjerpe seg og følge reglene.

Det er imidlertid mange gode måneder igjen for alle dem som vil fremheve sin egen fortreffelighet.

Publisert: 24.08.20 kl. 15:46

