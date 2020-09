PARADOKS? – Debatten etter den islam-fiendtlige gruppen SIANs mye omtalte sommerturne handler først og fremst om det antirasister gjør galt i møte med dem. Hvordan ble det sånn, spør kronikkforfatteren. Foto: Odin Jæger

Debatt

Hva gjør vi med fiender av et åpent samfunn?

Vi trenger en ny debatt om hvor linjen egentlig skal gå mellom hatprat og ytringsfrihet.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

LINN STALSBERG, skribent

Hva skal et samfunn gjøre med grupperinger hvis hele eksistens er basert på ønsker om å fjerne liberale rettigheter, ved å bruke de samme liberale rettighetene (ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og så videre) for å fremme sin illiberale sak?

Skal vi stole på at vårt eget liberale standpunkt, og vårt eget demokrati, er så trygt, så sterkt, så umulig å slå i fillebiter, at det og vi tåler alt? Kanskje. Eller bør vi kjenne på en uro over grupper som truer demokratiet ved å true våre medmenneskers menneskeverd, og spørre oss om lovverket per i dag evner å beskytte folk og samfunn godt nok mot slike trusler? Kanskje det også.

Vi bør stille oss selv spørsmål rundt hvem i samfunnet ytringsfriheten – slik den forvaltes nå – best ivaretar friheten til? Når noens frie ytringer ender med å hindre andres, hva gjør vi da?

Linn Stalsberg.

les også Bråkmakere er ikke som de en gang var

Det er knapt mulig å skrive en tekst med ytringsfrihetstematikk, uten at det kommer massive angrep i sosiale medier og i innboks, fra aktører og nettsider langt ute på den ekstreme høyresiden. For det er særlig derfra, at kravet om ytringsfrihet for enhver pris ser ut til å stå særdeles sterkt i dag. Og det er særlig derfra at formen dette kravet formidles i, er via trakassering, trusler og personangrep. Vi bør spørre oss hvorfor ekstremhøyre er så intenst opptatt av egen ytringsfrihet, mens de i praksis, og iboende i eget prosjekt, jobber for å begrense andres.

Dersom antirasister påpeker at en ytring er, eller kan være, rasistisk, så møtes vedkommende raskt med anklager om å ville begrense ytringsfriheten. Men det var jo aldri det vi snakket om.

For ofte er det motsatt: Antirasister ønsker å utvide ytringsfriheten, fordi rasismen som pågår begrenser andres. Om ikke annet, så bør vel alle tilhengere av ytringsfrihet ønske å diskutere hva vi gjør med grupper som truer noens ytringsfrihet, enten truslene kommer fra det ene eller andre ekstremistiske miljøet?

les også Politiet: 29 arrestert etter motdemonstrasjon

Britiske Nesrine Malik skriver i boken «We need new stories», at det som faktisk skjer når det ropes om en «ytringsfrihetskrise» fra ekstremhøyre, er en strategi for å tillate mer hatprat. Og videre: Å kunne hatprate helt uten at det får konsekvenser.

Derfor, skriver Malik, er ikke bare samtidsmyten om en ytringsfrihetskrise usann (det betyr ikke at det ikke finnes uheldige episoder), men det viser seg at det faktisk er det motsatte av det mytene forsøker å etablere, som er sant og virkelig: De som roper om krise, er de samme som jobber hardt for å skape den samme krisen.

Faktum er at ytringsrommet de siste årene er kraftig utvidet. Tidligere ikke-hørte stemmer har kommet på arenaen, og det er bra. Men med det kom også flere stemmer med ekstreme budskap, og flere som protesterer mot slike ekstreme budskap. Da ropes det ofte om «polarisering av debatten», og anklager om at begge sider er like ille.

Men dette er ikke polarisering på den måten at vi her snakker om to, eller flere, sider som alle synkront stadig siger ut i ekstremisme. De fleste antirasister for eksempel, har stått stødig på visse prinsipper alltid, og har verken gjennomgått metamorfose eller radikalisering. Men hva som sies, hva som tolereres i offentlig debatt og debatter på sosiale medier har blitt drøyere, og det sies i dag ting om muslimer, minoriteter og nye landsmenn- og kvinner jeg ikke i min villeste fantasi hadde trodd bare for et tiår siden. Og verre, når vi protesterer, som antirasister alltid har gjort, så blir vi anklaget for å ville ytringsfriheten til livs, for å sensurere, for å no-platforme, for å bidra til «amerikanske tilstander», og for å stadig skli lenger ut til ultravenstre.

Debatten etter den islam-fiendtlige gruppen SIANs mye omtalte sommerturne handler ikke primært om SIAN, men om det antirasister gjør galt i møte med dem. Hvordan ble det sånn?

les også Vi kan ikke bekjempe islamfrykt med vold

I boken «Det åpen samfunn og dets fiender» konkluderer filosofen Karl Popper slik: Dersom vi er uinnskrenket tolerante, selv mot dem som er intolerante, dersom vi ikke er beredt til å forsvare et tolerant samfunn mot de intolerantes angrep, så vil de tolerante bli tilintetgjort, og toleransen med dem.

Popper minner oss om at demokratiske stater er sårbare, nettopp på grunn av sin åpenhet og toleranse mot folk og grupper som er stikk motsatt. Og er ikke det debatter vi må løfte opp igjen, utover jussen slik den foreligger i dag, utover dommer som falt i fjor eller i går, og gir presedens?

Bør ikke alle samfunn ha en viss tålegrense når det gjelder hva slags ytringer vi skal godta? Og, i vårt nyeste tilfelle, endog gi enorm politibeskyttelse? «Vi bør derfor i toleransens navn forbeholde oss retten til ikke å tolerere de intolerante», skriver han.

Hva denne filosofiske tankerekken betyr for praktisk politikk har ikke jeg svaret på, men bør vi ikke i demokratiets navn alltid diskutere det?

Trusler og trakassering fra høyreekstreme nettsider eller grupper kan slite folk vekk fra folkevalgt politikk eller aktivisme. Og om det skjer, starter også demonteringen av demokratiet. Dette demokratiet må staten forsvare, og de må forsvare det ved å forsvare dem som rammes av rasisme og høyreekstremisme.

Dette handler ikke om å tåle en annen mening. Dette er ikke bompengedebatter eller uenighet om høyden på en hekk. Dette handler om at noen freser ut hat mot andre mennesker, og det er ikke en debatt eller en mening. Det er hat, og bør det da beskyttes av ytringsfriheten når det fremføres i alles offentlige rom?

Uinnskrenket toleranse er altså ikke så enkelt som kun et positivt kjennetegn ved et demokrati, men kan være en trussel mot det. Det er et ekte liberalt dilemma.

Å forsvare et liberalt demokrati er derfor en aktiv, pågående og åpen affære, og ikke en tilbakelent, daff øvelse der man lener seg på et sitat eller en menneskeskapt grunnlov. Denne samtalen må det, i ytringsfrihetens navn, være mulig å ta sammen, hver dag.

– –

En lengre versjon av denne kronikken kan leses i Agenda Magasin.

Publisert: 03.09.20 kl. 07:24

Les også

Mer om Åpenhet Ytringsfrihet Demokrati Radikalisering