Loen i Nordfjord, med gondolbanen Loen Skylift. Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix

Leder

Turistskatt – ja takk!

Noen av Norges vakreste og mest spektakulære naturperler ligger i tynt befolkede områder. Som Geiranger innerst i Geirangerfjorden. Eller Reine i Lofoten. Folk kommer langveisfra for å oppleve norske fjorder, vilt hav, høye fjell, midnattssol og nordlys.

Turisme har blitt en viktig næring for mange lokalsamfunn. På godt og vondt. Turiststrømmen kan gi store inntekter – og store belastninger på den lokale infrastrukturen. Stier blir tråkket ned, toalettanlegg blir overbelastet. Innbyggerne blir overveldet. Det blir rett og slett for mye.

Krever lovendring

I flere andre europeiske byer og tettsteder blir turister pålagt å betale en egen turistskatt, ofte gjennom en avgift på hotellregningen. Eksempler på dette er Venezia, Amsterdam og Berlin. I dag kan lokalsamfunn innføre en slik frivillig avgift. Men det er ikke adgang til å pålegge alle aktørene i samme område å ilegge en egen avgift for turistene som kommer på besøk. Eller besøksavgift, som det også kalles. Det krever en lovendring.

I 2017 stemte Stortinget ned et slikt forslag. Men nå melder avisen Dagens Næringsliv at Ap og Senterpartiet er i ferd med å snu i dette spørsmålet. Skjer det, blir det en lovendring som gir adgang til å ilegge en slik turistskatt. Vi mener at dette er godt nytt.

Norge – et høykostland

Lokalsamfunn som er utsatt for store belastninger, må også få muligheten til å ivareta både turistenes og egne innbyggeres behov. Det koster penger å sikre infrastruktur og fasiliteter, slik at lokalsamfunnene kan ta imot gjester på skikkelig vis. Det er ikke unaturlig at turistene som kommer, betaler sin del av dette.

Utsikt over Geiranger – og cruiseskipet som slipper ut røyk over fjorden. Foto: Hallgeir Vågenes

Norge er et høykostland. Det er dyrt å være turist her. Det vet de som kommer hit. Norsk turistnæring må naturlig nok satse på kvalitet mer enn på masseturisme. Vi ser noen av de samme problemstillingene i debatten om cruisenæringen. Her er spørsmålet om norske byer og lokalsamfunn er tjent med store cruiseskip som forurenser mye, og legger lite igjen av verdi der de kommer. Det er ikke åpenbart at svaret på dette er ja.

Turistnæringen vil bli stadig viktigere for Norge. Vi må sørge for at den blir bærekraftig, både for næringen selv, og for lokalsamfunnene som er vertskap for turistene som kommer hit.

