Kommentar

Oppsiktsvekkende god kontroll! Men det er en hake her

Av Astrid Meland

Norge er blant de landene i Europa med minst corona, mener våre eksperter. Det er bra. Men å fjerne tiltakene, det er ikke aktuelt på lenge.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Endelig kunne Folkehelsas sjef Camilla Stoltenberg komme med gladnyheten. Stillingen er 1 - 0 i kampen mellom Norge og coronaen.

Vi tar jaggu knekken på utysket. Beregningene FHI la frem på tirsdagens pressekonferanse, viser oppsiktsvekkende lave smittetall.

Norge har ikke bare skutt med løskrutt. Vi har brukt atomvåpen. Folkehelsa tror nå at hver nordmann som har viruset, smitter godt under én ny person (0.71).

Det er lavt.

les også Høie: – Vi har coronaepidemien under kontroll

Om det fortsetter slik, vil coronaen dø ut her til lands. For viruset er avhengig av at hver smittet viderefører det til mer enn en person. Det skjer ikke nå.

Stemmer beregningene til FHI, går viruset under, i mangel på nye, levende verter å formere seg i. Dit er vi på vei i Norge nå. Dette er antakelig blant de laveste smitteratene i Europa.

Vi har vunnet tid. Helsevesenet er ikke sprengt. Ingen har dødd på grunn av mangel på sykehussenger. På toppen av det hele har vi tatt knekken på sesonginfluensaen. Fortsetter vi slik, vil færre enn normalt dø i Norge våren 2020.

Så altså: Dette klarte vi bra!

les også Corona-cruiset

Men det er en hake her. En diger en. Og det handler ikke om at tallene er usikre. Det er de også.

Nei, det handler om alt vi forsaker. For vi kan ikke fortsette slik.

Dette har gått så bra fordi vi har vært lydige. Vi treffes ikke mer. Norge er stengt. Påsken 2020 går uten bestemor, bestefar, familieskirenn og samling ved grillbålet. Og med dramatisk fall i verdiskapningen og skyhøye arbeidsledighetstall.

Det er nesten ikke til å holde ut.

Også FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier seg enig i det. Vi kan ikke slutte å jobbe og holde barn vekk fra skolen i månedsvis.

les også Ønsker å erstatte corona-tiltak med aggressiv testing

Spørsmålet nå er hva som er veien videre. Vi må åpne sakte opp. At svært få smittes, betyr at vi kan lette på noen av restriksjonene.

Det som er så vanskelig, er å treffe akkurat riktig med tiltakene.

Så få som 14 000 av oss er smittet, estimerer FHI. Det er lavt, og mye lavere enn FHI tidligere har anslått.

På sikt er det for få, om vi skal satse på at befolkningen blir immun mot viruset. En ny smittebølge rammer oss hardt, om nesten ingen har hatt viruset. Og det vil ta år å oppnå flokkimmunitet.

les også Ber myndighetene teste alle som mister smaks- og luktesans for coronavirus

Men det er også vanskelig å åpne opp.

Folkehelsa mener at om coronaen får herje fritt, smitter hver infisert person 2,5 nye. Slik var det i Norge frem til begynnelsen av mars. De helsemessige og økonomiske konsekvensene er fullstendig ødeleggende. Det er utelukket å la viruset brenne ut av seg selv.

Men om vi løser opp litt, slik at en smittet person viderefører viruset til 1,15 nye, er det faktisk ny fare for kollaps i helsevesenet, mener FHI.

Bare litt over én person altså. Mer er det ikke som skal til.

Det betyr at vi må leve med noen former for tiltak resten av året. Stoltenberg har allerede regnet på hvordan sengekapasiteten blir med corona i 2021.

Signalene fra myndighetene er likevel at de vil erstatte eller endre på noen tiltak.

De kan finne på noe nytt, som å teste flere. Og de kan åpne skoler og barnehager gradvis, som danskene har varslet at de gjør.

I Danmark er også testene som viser om man er immun, i ferd med å tas i bruk.

I tillegg må vi håpe på medisin, deretter vaksine.

les også Coronasyke i Frankrike behandles på hurtigtog

Det er verdt å huske at coronaen angrep oss ganske nylig. Forskere, ressurser og alle gode midler, er i ferd med å settes inn i kampen.

Verdenssamfunnet kommer til å finne opp noe som hjelper.

Men Norge blir ikke som før. Skikk og bruk må skrives om. Oppførsel som før var gjengs, er på tre - fire uker blitt uhøflig.

Coronaen kommer til å sette varige spor i oss.

Vi skal ikke tilbake til den klemmete, grisete pre-corona-hverdagen, ikke på lenge. Kanskje aldri.

Publisert: 06.04.20 kl. 22:14

Fra andre aviser