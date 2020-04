REFLEKSJON: – Uansett hvor dette slutter, så er dødeligheten for tilstanden å være menneske, 100 prosent. Det må vi forsone oss med, skriver Joel Halldorf.

Debatt

Det finnes ting som er verre enn å dø

Tillit og håp har vært utallige generasjoners kjepp og stav i dødsskyggens dal.

Oppdatert nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

JOEL HALLDORF, dosent i kirkehistorie ved Teologiska högskolan Stockholm

Om jeg for noen uker siden hadde fått spørsmål om hva som er viktigst for et samfunn, ville jeg svart: Vekst. Partier og enkeltpersoner er uenige om hva vi skal gjøre med pengene våre, men alle enes om at vekstkurvene må fortsette å stige. Kanskje skulle jeg lagt til at retten til å selv få bestemme over eget liv, også er fundamentalt for vår tid.

Derfor har det vært sjokkerende å se hvordan regjeringer verden over, uten å blunke, har ofret både vekst og åpenhet for å bekjempe coronaviruset. Vi burde kanskje sett konturene av dette, vi fikk jo et forvarsel da Brussel og andre store byer stengte ned etter terroren i 2016. Men på den andre siden er det bare 75 år siden at nazistene regelrett bombet ned London uten at byen ble stengt. Dette til tross for at man stod overfor en fiende som krevde langt flere dødsfall enn viruset som nå plager verden.

Nei, det som dypest sett binder oss sammen var ikke, viste det seg, verken penger eller frihetsideal, men noe annet: Retten til liv – og vår frykt for døden.

Dette er samfunnets grunnleggende kontrakt: at den som blir syk skal ha rett til moderne helsehjelp. Derfor stiller vi opp om våre samfunn. Og det er nobelt, ja storartet at vi er beredt til å gjøre så store oppofrelser for å beskytte liv. At det skjer for å først og fremst beskytte

gamle og syke gjør det ikke mindre imponerende.

Men en del vil gå lengre enn Folkehelsemyndighetene, og i Europa har vi sett hvordan regjeringer innfører flere restriksjoner enn det ekspertene anbefaler. Her er det av og til vanskelig å avgjøre hva som er mest grunnleggende: Vår omsorg for hverandre, eller en ubearbeidet dødsangst?

Det spørsmålet må vi alle komme til bunns i, for vår vilje til å holde oss i live gjør oss paradoksalt nok sårbare, både politisk og eksistensielt.

Den økonomiske regningen for kampen mot corona er allerede skyhøy, i tillegg til at vi risikerer store politiske kostnader. Grenser stenges, møtefrihet opphører og en del stater tyr til drakoniske virkemidler for å opprettholde karantenen. Hvor langt kommer vi til å gå, hvor lenge vil det vare og kommer verden til å bli lik seg selv igjen?

Dersom man mener at individets liv og visjoner er alt, da er det vanskelig å komme med innvendinger mot at staten går langt for å beskytte dette livet. Selv ikke dersom den skulle gå så langt at liberale rettigheter avskaffes. Mot det kan man bare protestere dersom man betrakter friheten som en høyere verdi av nærmest åndelig natur, noe som man derfor mener er verdt å ofre seg for.

En slik tro kjennetegnet den moderne liberalismen som beseiret nazismen, men ikke dagens postmoderne variant. For som filosofen Judith Shklar konstaterer, er det som dypest sett holder sammen dagens demokratier ikke idealer, men frykt. Ikke det gode vi strever mot, men det onde som vi forsøker å holde borte. Det som truer våre liv.

Shklar mener fryktens liberalisme beskytter oss mot usunn utopisk tenkning, men under de seneste årene har det blitt åpenbart at frykt er en utrygg grunn for et demokrati. Verden over driver politikerne gjennom hardere restriksjoner med henvisning til at de skal gjøre oss tryggere. Corona-krisen risikerer å bli et nytt redskap i autoritære krefters verktøykasse, lik trusselen fra neste pandemi.

Det er naturlig å ville leve, og det ville vært politisk ansvarsløst å ikke arbeide for å unngå en italiensk corona-katastrofe. Likevel må vi våge å granske våre motiver. Frykt er ikke et godt fundament for politikk. Den som er redd lar seg altfor lett manipuleres, og trygghet er som narkotika: Vi får aldri nok - og vi kan aldri bli sikre nok. Derfor trenger vi å konfrontere vår dødsangst, og forvisse oss om at det ikke er den som driver oss. Det er ingen tilfeldighet at Jesu vanligste oppfordring til sine til sine disipler er: «Vær ikke redde».

Fryktens liberalisme ligger nedstrøms fra hvordan vi eksistensielt forstår oss selv. Vi tror ikke lenger på noen større mening eller fortelling som binder oss sammen. Det eneste som finnes er våre egne personlige historier. Vi er individer som følger våre hjerter og som søker selvrealisering. Og tar min historie slutt, så er alt over.

En måte å få perspektiv på sin egen død, er å fundere på hva i livet som er viktigere for meg enn å overleve. To spørsmål som kan hjelpe meg å se det, er: Hvilke ideal er jeg beredt å dø for, og hvilken større fortelling lever jeg i?

Idealer er nødvendige for moralsk integritet, spesielt i urolige tider. En venn av meg besøkte en gang et barnehjem i Mellom-Amerika, og så forferdet på hvordan hennes venninne vegret seg for å røre barna, av frykt for at de bar på en skjult sykdom. Hun forstod ikke, konstaterte min venn, at det finnes ting som er verre enn å dø.

Den som betrakter døden som det verste som kan inntreffe, får det vanskelig å bevare anstendighet, særlig når livet trues. Det er noen ting, som Astrid Lindgren skriver, «man bare må gjøre, selv om det er farlig – ellers er man ikke et menneske, men bare en liten lort.»

Men hva hører egentlig til her? Hvilke idealer holder vi så høyt, høyere enn livet selv? Når vi har identifisert dem, har vi skapt en liten voll som beskytter oss når dødsangsten slår inn.

Det andre spørsmålet, det om min fortelling, er vanskeligere, siden det utfordrer fundamentet til vår individualisme. Men det er som Karen Blixen har skrevet: «Du kan bære alle sorger om du forstår å plassere dem i en fortelling».

Det gjelder til og med sorgen over min egen død. Men for at den skal kunne bli meningsfull, må jeg inngå i en fortelling som ikke slutter der, men som er større enn meg selv. Det krever at jeg betrakter mitt liv som intimt sammenvevd med andre mennesker, og kanskje også andre krefter.

I den kristne tradisjonen beskriver ordet fortrøstning en tillit til at historiens Gud leder alt mot en god slutt. Vi er alle en del av Guds fortelling, og Gud skriver ingen tragedie. Denne tilliten og håpet handler altså ikke om at akkurat jeg vil bli spart for lidelse og død - sikkert ikke - men om at ondskapen ikke får det siste ordet. Når boken til slutt blir lukket, skal alle tårer tørkes.

Med en slik holdning har utallige generasjoner møtt en mengde pandemier før oss. Naturligvis har de vært redde, men fortrøstningen har vært deres kjepp og stav i dødsskyggens dal.

Idag har vi byttet ut fortrøstning med kontroll - og når kontrollen går tapt står vi ubeskyttet. Frykten strømmer på, overalt, og ingen pris blir for høy for å få kontrollen tilbake.

Vi regner nøye på dødstall i pandemiens kjølvann, og det er virkelig en enorm forskjell på Tysklands promilletall og Italias nesten 10 prosent. La oss håpe at vi lykkes å holde tallene lave, slik at så mange som mulig reddes. Men uansett hvor dette slutter, så er dødeligheten for tilstanden å være menneske, 100 prosent. Det må vi forsone oss med.

­­

Denne teksten stod først på trykk i Expressen. Oversatt av tankesmien Skaperkraft.

Publisert: 04.04.20 kl. 10:31 Oppdatert: 04.04.20 kl. 11:03

Les også

Mer om Coronaviruset Corona-dødsfall Sykdom

Fra andre aviser