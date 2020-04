Kommentar

Nå åpnes Norden opp igjen

Av Astrid Meland

STOCKHOLM: Avslappet stemning i hovedstaden 11. april. Nå blir det litt mer liv også i de nordiske nabolandene. Foto: ANDERS WIKLUND / TT News Agency

Coronanyhetene her oppe i nord er bedre enn det kan virke som.

Denne uken sa svenske folkehelsemyndigheter at de for første gang tør å tolke smittekurvens forsiktig optimistisk.

– Vi hadde forventet en oppgang etter påske, den ser vi ikke, sa statsepidemiolog Anders Tegnell torsdag, før han åpnet for at barn skal begynne å spille fotball igjen.

Og i Finland har de fjernet veisperringene rundt hovedstadsområdet. Senere i april avgjør de om sommerfestivalene kan arrangeres.

Som kjent kommer Norge etter. Fra neste uker blir det barnehage, skole, hårklipp og fysioterapi. Også våre coronakurver flater ut.

Norden åpner vinduet, og setter det på gløtt. For finnene vil gå med munnbind. Norge har avlyst alt som er gøy frem til juni.

Fortsatt er det stor usikkerhet og fare for at det kan snu.

Men også i Tyskland snakker forbundskansler Angela Merkel nå om en gjenåpning.

Og selv om belastningen er hard på sykehusene, særlig i Stockholm, har ikke kapasiteten blitt sprengt. I Norge vil helseminister Høie ha sykehusene tilbake i normal drift.

HELSINKI ÅPNET: Veisperringene ved Hyvink på vei inn til hovedstadsregionen før kontrollposten ble fjernet 15. april. Foto: JUSSI NUKARI / Lehtikuva

I Danmark går det såpass bra at myndighetene skal åpne mer enn planlagt. Næringslivet står for tur.

Og i et interessant intervju i danske Ingeniøren, sier Danmarks corona-sjef Kåre Mølbak at flokkimmunitet kan bli unødvendig. Han er ikke lenger sikker på at storparten av oss skal smittes.

Mølbak, som er fagdirektør ved Statens Serum Institut, er overrasket over hvor godt sosial distansering har virket og hvor flinke danskene har vært. Han sier at vi kanskje kan fortsette med å holde moderat avstand frem til vi får en vaksine.

ÅPNET SKOLENE: Danskenes statsminister Mette Frederiksen på Valby skole i København nå på torsdag. Foto: Philip Davali / RITZAU SCANPIX

Og dette kommer altså i Danmark, hvor statsministeren nylig sa at flere kommer til å smittes, bli syke og dø. Og hvor ekspertene har vært ute og kritisert det at for få dansker smittes.

Mølbak selv har kritisert WHOs strategi mot corona og kalte det «totalt passé» å inndemme smitten. I et mye omtalt intervju i Politiken i mars, introduserte Mølbak danskene for begrepet flokkimmunitet.

- Det er jo ikke noe mål i den danske strategi å stoppe smitten. Hele Europa er innstilt på, at det skal bygges opp flokkimmunitet.

SOSIAL DISTANSERING I OSLO: Tre personer utendørs på Operaen i Oslo. Foto: Terje Bringedal

Men nå har han altså snudd. Og det vil nok bli lagt merke til blant kolleger.

– Kan vi holde sosial avstand frem til vi får en vaksine, så kan vi faktisk være i den lykkelige situasjon at vi ender med færre smittede, syke og døde, sier Mølbak.

Samtidig omtaler avisen Politiken et nytt notat laget ved Mølbaks arbeidssted, som tyder på at Danmark kan åpne opp enda mer.

Om folk fortsetter å holde avstand på samme nivå som før påske, vil antallet innlagte falle videre. Om vi reduserer avstandstagningen til det halve, vil kurven likevel flate ut.

I notatet står det at om alle eller halvparten av den voksne befolkning holder like mye fysisk avstand som før påske, så har vi passert toppen på intensiven.

Om vi derimot begynner å oppføre oss som før 12. mars, kommer det en kraftig stigning fra midten av juni.

Få av oss vil kaste seg om halsen på fremmede nå. Men de fleste av oss er også lei av isolering.

Men dette gir likevel grunn til optimisme, fordi vi kanskje kan løse opp litt til. Avstand virker bedre enn vi trodde.

Det betyr ikke at ekspertene tror viruset kan elimineres. Det er synet på sosial distansering har endret seg.

Da coronaen nådde oss, trodde ikke epidemiologene at våre befolkninger ville takle den harde sosiale distanseringen som måtte til for å undertrykke viruset godt nok.

Det Kina og Sør-Korea har gjort, med tvangsovervåking av innbyggerne, ville ikke ha fungert her.

AVSTAND OGSÅ I SVERIGE: Selv om svenskene har holdt skolene og barnehagene åpne, har også vårt naboland innført råd om å holde avstand. Bildet er fra 4. april. Foto: Andres Kudacki / AP

Derfor anbefalte ekspertene å bremse viruset, i motsetning til å fjerne smitten. Og denne strategien, gjelder vel fortsatt i praksis Norge, og i hvert fall i Sverige.

Anders Tegnell sa for eksempel torsdag at han tror flokkimmunitet vil ta kortere tid enn å få frem en vaksine.

Han mener at man i Stockholm nå ser en viss effekt av at en andel er blitt immune, og at et stagger spredningen.

UTEGUDSTJENESTE I DANMARK: Prest Thomas Christensen holdt drive in-messe i København palmesøndag. Foto: CLAUS BECH / Ritzau Scanpix

Men for Danmarks del kan det være Mølbak nå satser på det motsatte. Inntil nylig har målet vært å få smittespredningen opp på en smitterate på der en person smitter 1,2, opp fra dagens 0.6.

Men nå mener han altså, med stor usikkerhet og mange forbehold, at en mildere form for avstand, kombinert med vasking og smitte-app, kanskje kan være nok.

Og i Norge er vi like heldig stilt. Spredningen er stagget. Og torsdag kom Norges nye smitteapp.

Håpet er at mange laster ned den. Selv om det blir med en viss bismak. Om den fungerer, vil det bety mer trygghet og mulighet for flere lettelser.

Kanskje kan vi leve litt mer som i Sverige.

Om det enda er så vel.

For å «snu» her, er ikke noen karakterbrist, tvert om. Vi lærer stadig noe nytt om corona. Kursen må justeres.

Og om dette holder, betyr det at vi slipper å isolere oss slik som nå i to år. Samtidig som ikke alle trenger å bli smittet.

Og akkurat nå virker det som det beste fra begge verdener.

Publisert: 16.04.20 kl. 18:03

