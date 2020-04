ISKANTEN: – Regjeringens forslag er et miljønederlag, skriver SVs Lars Haltbrekken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Iskanten og naturen er taperne

Venstres Sveinung Rotevatn har tapt kampen om iskanten, men selvbedraget er så stort at de selger det inn som en seier.

LARS HALTBREKKEN, stortingsrepresentant (SV)

For i realiteten er miljøet og naturen taperne gjennom forslaget fra regjeringen. Regjeringen tar hverken klimakrisen eller naturkrisen på alvor, tvert imot vil de tillate risikofylt ojeboring i noen av våre mest sårbare havområder.

Det høres i utgangspunktet bra ut at grensen for hva som er iskanten endres fra 30 prosent isfrekvens til 15 prosent isfrekvens. Problemet er at disse prosenttallene ikke kan sammenlignes. De baserer seg på ulike tidsserier. Plasserer man den nye 15-prosent grensen på samme kart som den gamle 30-prosent grensen vil man se at de stort sett følger hverandre.

Noen steder går den nye grensen nord for den gamle, noen steder sør for. Men, det store problemet med regjeringens forslag er at det rått og brutalt overkjører de miljøfaglige rådene om å sette grensene for iskanten der det er 0,5 prosent sjanse for å finne is i april måned. Dette var de klare rådene regjeringen fikk fra Havforskningsinstituttet og Polarinstituttet.

Regjeringen går inn for et skadelig kompromiss som rett og slett ikke har faglig forankring. Systemet med forvaltningsplaner er basert på at det er fagkunnskapen som skal styre hvilke områder som defineres som sårbare og verdifulle, mens politikken styrer hvilken aktivitet som tillates her. Det undergraves nå. Med en grense på 15 prosent isfrekvens blir store deler av iskantsonen som Havforskningsinstituttet og Polarinstituttet definerer det – utelatt og fritt vilt for oljeselskapene.

Vi risikerer altså svært skadelig oljevirksomhet i noen av våre mest sårbare og verdifulle havområder. Når verden har funnet for mye fossil energi må vi som et minstekrav klare å beskytte de mest sårbare havområdene mot oljevirksomhet.

SV skal slåss med nebb og klør for å sikre de sårbare og verdifulle havområdene i nord mot risikofylt oljevirksomhet. Regjeringens forslag er et miljønederlag som vi ikke kan godta.

