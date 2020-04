SVARER: Gard Løken Frøvoll. Foto: Rebekka Opsal

Debatt

Studentengasjementet nytter!

Fredag lanserte Regjeringen sin krisepakke for studenter. Den var for dårlig. Etter behandling i Stortinget ble den betydelig bedre. Dette viser at studentpolitisk engasjement nytter.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Gard Løken Frøvoll, Leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Fredag 27. februar skrev Martine Berg Melfald at Regjeringens krisepakke for studentene var god nok. Pakken gjorde det mulig for studenter å ta opp ekstra studielån for å kompensere for tapte arbeidsinntekter. Hun opplyser om at hun selv er avhengig av inntekten fra en deltidsjobb, og er derfor blant de som er rammet av permitteringene.

Jeg syns hun inntar et uselvisk standpunkt, og garantert et standpunkt Finansdepartementet fryder seg over. Likevel er jeg verken enig i standpunktet hennes om krisepakken, eller i måten hun omtaler studentorganisasjoners arbeid i krisetid.

les også «25 under 25»: Studentenes krisepakke er en god løsning

Melfald hevder at studentorganisasjoner som Velferdstinget i Oslo og Akershus utnytter dagens situasjon, og skriver at vårt ønske om en krisepakke med mer stipend er “skyggeargumentasjon for et ønske som bunner i å komme for enkelt til pengene”. Dette stemmer ikke. Det stemmer at vi vanligvis jobber hardt for 1,5 G i studiestøtte, men vi forstår at denne situasjonen er ekstraordinær.

Dagens krisesituasjon, der mange studenter ikke lenger har råd til husleie og mat, krever ekstraordinære tiltak her og nå. Derfor tror jeg alle studentorganisasjoner forstår at krisepakker er én ting, mens den langsiktige budsjettkampen om 1,5 G til alle er noe annet. Studentorganisasjoner er bekymret for alle de permitterte studentene i denne krisen, og jobber for dette separat fra ønsket om høyere generell studiestøtte.

les også «25 under 25»: Regjeringa sviktar studentane

Likevel vil man se argumentasjon fra studenter som sier at dersom studiestøtten hadde vært høyere, hadde ikke problemet eksistert. Dette tror jeg er feil, og jeg tror det er her Melfald har fått sine mistanker om skyggeargumentasjon. Jeg tror høyere studiestøtte ville ført til at færre hadde jobbet, ettersom mange i dag er tvunget til det av økonomiske årsaker. Samtidig tror jeg en del ville jobbet uavhengig av hvor stor studiestøtten er, ettersom det finnes mange andre grunner til å jobbe deltid enn kun det økonomiske.

Grunnen til at mange likevel bruker denne argumentasjonen tror jeg skyldes at politikere som ikke vil heve studiestøtten gjerne argumenterer med at deltidsjobb er sunt og bra for arbeidslivet. Når deltidsjobben plutselig ikke lenger gir den inntekten man er avhengig av, blir disse argumentene gjort til skamme.

Altså vil både de studentene som tror på heltidsstudenten, og de som er fornøyde med å måtte jobbe ved siden av, bli misfornøyde når en slik lånepakke kommer. Derfor ser vi en samlet studentbevegelse som kritiserer pakken høylydt, alt fra de organisasjonene som tyr til de sterkeste ord ved enhver anledning, til de som vanligvis uttaler seg mer nøkternt og nyansert. En lånepakke er rett ikke godt nok.

les også «25 under 25»: – Hvorfor er vi studenter etterlatt i grøfta?

Så hva er godt nok? Dagpenger krever, som Melfald påpeker, flere kriterier enn bare å betale skatt. Derfor var det få protester da permitterte studenter ble flyttet fra NAV til Lånekassen. Regjeringens forslag til pakke hadde null prosent stipend og 100 prosent lån. Etter Stortinget hadde behandlet saken var dette endret til 35 prosent stipend og 65 prosent lån, altså en brøk veldig lik den studenter vanligvis får i studiestøtte.

Er dette bra nok? I den saken vil nok de lærde strides. Men det som er sikkert er at det er en stor forbedring, og at det økte stipendet utgjør over 9000 kroner. Dette er penger vi vet kommer godt til nytte for alle deltidsarbeidende studenter, blant dem Melfald. Jeg håper hun får nytte av de 9000 kronene, og at studentbevegelsen i løpet av hennes studietid oppnår 1,5 G for alle studenter hvert år.

Publisert: 01.04.20 kl. 14:27

Mer om Koronaviruset Coronaviruset Student

Fra andre aviser