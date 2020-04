Kommentar

Vant agendaen, tapte valget

Av Anders Giæver

Foto: JEFF KOWALSKY / AFP

Bernie Sanders trakk seg til slutt. Men han har lykkes i å trekke det demokratiske partiet lenger mot venstre enn det har vært på mange tiår.

At Bernie Sanders var ferdig som presidentkandidat var i realiteten klart etter supertirsdag tidlig i mars, da «søvninge» Joe Biden plutselig våknet med et rykk og tok ti av fjorten stater.

Etter at seiersrekka til Biden fortsatt de to neste «mini-supertirsdagene» var det bare et tidsspørsmål før Sanders ville trekke seg. Man kan spørre seg om hvorfor det skjer først nå. Men det er bra indremedisin for partiet at det skjer på et tidspunkt hvor bare de mest fanatiske tilhengerne vil hevde at han fortsatt har en sjanse.

Bernie Sanders har dermed tapt to forsøk på å bli demokratenes presidentkandidat. I år enda tydeligere enn for fire år siden. Noe som ikke er overraskende, da det politiske tyngdepunktet i det demokratiske partiet alltid har ligget til høyre for europeiske sosialdemokratiske partier.

Men i en tid hvor Donald Trump har shanghaiet det republikanske partiet og klart å dra det med seg langt ut på den radikale høyrefløyen, har Bernie Sanders lykkes i å trekke det demokratiske partiet til venstre, uten en gang å vinne nominasjonen.

Etter Hillary Clintons ydmykende tap mot Trump i 2016, opplevde det demokratiske partiet en identitetskrise. Man la skylden for tapet på partieliten, på Clinton og mannen hennes, på Wall Street-forbindelsene og den påståtte mangelen på forståelse for hvordan vanlige amerikanere har det.

Sanders ideer ble dermed langt mer interessant, langt utenfor venstrefløyens kretser. Om ikke alle var enige med ham, satte han agendaen for alle debattene i partiet i nominasjonskampen: Skattlegging av de rike, utvidet helsereform, studiefinansiering, oppløsning av monopoler... alle kandidatene ble nødt til å snakke om Sanders ideer og forslag.

Til slutt falt partimedlemmene ned på en kandidat de anså som tryggere. Men ingen kan si at ikke Sanders var en av de viktigste premissleverandørene for debatten som førte frem dit.

Trump, som hele tiden har ønsket seg Sanders som motkandidat, oppfordret onsdag kveld hans misfornøyde tilhengere om å slutte opp om republikanerne.

Det vi sikkert finnes enkelte som vil gjøre det. Men Sanders er selv ikke en av dem. Han har hele tiden gjort det klart at «om Joe vinner, skal jeg stå bak ham i kampen for å slå Trump».

Og det er ingen grunn til å tro at ikke Sanders står for sine ord.

Publisert: 08.04.20 kl. 19:16

