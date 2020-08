KOMMER MED RÅD: – Konsekvensene av utnyttingen av arbeidstakerne som skjer i Norge er enorme, skriver advokat Gunhild Veshusheia. Foto: KEVIN OLSEN VADSTEN

Debatt

Lønnstyveri og sosial dumping

Svart økonomi har vært et tema – og til hodebry – for politikerne i minst 10 år. Men fremdeles fremstår det som om de blir overrasket over at jordbærplukkere og håndverkere utnyttes.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

GUNHILD VEHUSHEIA, advokat, Vive advokater

Dette er IKKE overraskende. Både jeg og andre advokater kan melde fra om mange slike saker hvert eneste år. Fra mange ulike yrkesgrupper. Og både jeg og flere har meldt fra til dere tidligere. Det som er overraskende er at de eneste tiltakene dere velger å sette inn er kontroller og gebyr. Fint det – men det virker ikke. Utnyttelse og svart arbeid anno 2020 lønner seg altfor mye i Norge.

I dag er det økonomisk lukrativt å utnytte utenlandske arbeider i Norge. Det er relativt liten sjanse for å bli straffet eller ilagt gebyr. Og det er enormt lukrativt å benytte seg av arbeidere uten nødvendig arbeidstillatelse i Norge. Da er sjansen for å bli straffet eller bøtelagt enda mindre, og risikoen for et lønnskrav mot seg minimal.

Utnyttede arbeidere har ikke nødvendigvis rett på gratis rettshjelp til å forsøke å inndrive et eventuelt lønnskrav. De fleste vet ikke at de har rett på noe hjelp i det hele tatt fra det offentlige. Så lønnstyvene i Norge får leve trygt.

Dette skjer til tross for at blant annet ILO-konvensjon nr. 95 fra 1994, EU direktiv og EU-rådets direktiv av 18. juni 2009 og European sosial charter no 163 er tydelige på at norske myndigheter plikter å legge til rette for at alle arbeidere skal få den lønnen de har krav på. Internasjonal rett er klar på at lønnskravet er like beskyttelsesverdig uavhengig av oppholds/-arbeidsstatus.

VIL VI svart arbeid til livs? Hvis svaret er ja, er dette mine råd:

1. Ledelsen i politiet må prioritere ressurser til effektiv etterforskning av saker om utnyttelse i arbeidslivet. Og ta sakene til retten selv om det «bare» er brudd på utlendingsloven eller diverse brudd på arbeidsmiljøloven. Og inndra det utnytterne har tjent!

2. Og til politikerne – ta ansvar! Det er nok prat nå. Dere må:

a) tydeliggjøre at man har rett på lønn for utført arbeid uavhengig av oppholdsstatus

b) og ikke minst: utarbeide en ny regel som gjør utnyttelse i arbeidslivet straffbart. Sosial dumping er ikke nødvendigvis ulovlig. Vi trenger straffebestemmelser for overtredelser som faller mellom straffeloven § 257 (menneskehandel) og utlendingsloven/arbeidsmiljøloven. Kjære justispolitikere; dette har JU fått innspill om i mange år, men ingenting skjer. Gjør noe med det nå!

c) gi utvidet rett til fri rettshjelp slik at man har ubetinget rett på fri rettshjelo til å inndrive lønnskrav

3. Og dere som driver de ulike kjedene eller ser hva som skjer hos kollegaen i bransjen; følg med på hverandre. Meld fra til arbeidstilsynet eller politi dersom du mener at det foregår noe som ikke er greit i din egen bransje.

4. Og til Arbeidstilsynet: følg opp tips dere får! Prioriter denne typen saker. Og på kontroller hvor arbeidsgiver er tilstede og/eller det ikke brukes tolk i samtaler med arbeidstaker så får dere neppe sann informasjon. Det må dere snart ta inn over dere.

5. Og til deg og meg som er akkurat er ferdig med ferien. Vaskehjelpen du betaler svart 120 kroner timen for å vaske huset– kunne du betalt det dobbelte og gjort det hvitt? Og vurderer du å vaske bilen for 200 kroner innvendig og utvendig når du kommer tilbake fra ferie – dropp det!

Konsekvensene av utnyttingen av arbeidstakerne som skjer i Norge er enorme. For enkeltindividene som utnyttes, men enda mer for samfunnet vårt som rives sakte ned. Den svarte økonomien vokser og vokser og vokser – og snart er den ute av kontroll. Hva slags samfunn vil du bidra til?

Publisert: 05.08.20 kl. 12:30

Les også

Mer om Svart arbeid Arbeidsliv

Fra andre aviser